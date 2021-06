En plena pandemia y crisis del sector privado, sólo tres bancos prestaron más: cuáles son

Mientras en el total del sistema, la colocación de préstamos se contrajo más de 2,6%, tres entidades consiguieron colocar 7,8%, 6,4% y 6% más que en 2019

En 2020, los márgenes de los bancos estuvieron acotados por el impacto de la pandemia. Sin embargo, en un contexto de plena caída del crédito al sector privado, hubo tres entidades del sistema financiero local que mejoraron su performance y lograron escapar esta dinámica y presentaron un crecimiento real superior al 6% anual.

Según un informe de IARAF, se tratan del Banco de la Provincia de Córdoba, el Banco Galicia y el BBVA. Mientras en el total del sistema, la colocación de préstamos se contrajo más de 2,6%, estas tres entidades consiguieron colocar 7,8%, 6,4% y 6% más que en 2019. En el otro extremo de la tabla, el HSBC, el Banco Ciudad y el Supervielle, tuvieron un desplome de los préstamos colocados de hasta 21,3% en términos reales.

Los depósitos

Por el lado de los depósitos, el informe detalla: "En diciembre de 2020 las principales entidades consideradas tenían depósitos del sector privado por $5.798.862 millones, representando un 88,1% del total de depósitos del sector privado". De esta manera, los pesos captados por los bancos subieron en las principales en términos reales un 18,4% mientras que, si se mira todo el sistema, el incremento fue de 19,1%.

El estudio de IARAF muestra que en cinco entidades el incremento en la captación de depósitos fue superior al 30% anual y ubica al Banco Itaú como la entidad con mejor desempeño en esta materia, al alcanzar un aumento de 58,3% en la cantidad de pesos depositados en su sistema.

Al mismo tiempo, el estudio remarca que sólo tres bancos tuvieron una suba real menor al 10%: se trata del Banco Ciudad, el Banco Nación y el HSBC, este último reportó una caída de 0,7%.

El estudio realizado por el economista Nadin Argañaraz sirve para diferenciar cuál fue el negocio favorito de los bancos para los pesos captados durante los doce meses del año pasado. Mientras algunos potenciaron el crédito, otros deben haber usado ese fondeo para invertir en otras herramientas, como por ejemplo las Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq).

Según el reporte siete entidades aumentaron tanto los depósitos como los préstamos: Banco de Córdoba, Banco de la Nación Argentina, Banco Santander, Banco Galicia, Citibank, Itaú y BBVA Argentina. "Por otra parte, otros siete bancos subieron el nivel real de depósitos, pero bajaron el monto real de préstamos. Estos fueron Banco Macro, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Supervielle e Industrial and Commercial Bank of China", detalló el estudio.

Recomendaciones para sacar un préstamo

Los motivos que llevan a solicitar un préstamo personal son tan variados como el perfil de los solicitantes, pues van desde cancelar deudas anteriores a hacer una reforma en el hogar o comprar un auto, entre otros tantos objetivos.

Desde el punto de vista del potencial tomador del préstamo lo importante es que reúna una serie de requisitos en lo que hace a estabilidad laboral, su perfil de cliente bancario y obviamente demostrar la solvencia económica suficiente.

Más allá de su situación en particular, es conveniente que analice con sumo detalle las condiciones que se le ofrecen, que van mucho más allá del valor de la cuota y el plazo, que son las principales referencias que suelen ser tomadas en cuenta.

"Aunque la cuota es elevada, tomo el préstamo, total la cuota se va a licuar con la inflación". Esta afirmación solo es válida en un escenario en el que el avance del salario iguale a la suba de los precios, lo cual salvo contadas excepciones no sucedió en los últimos años.

Deben tenerse en cuenta una serie de factores para evitar que un préstamo sea un problema

Al respecto, más allá de estos datos, puede ser de utilidad tener en cuenta algunas cuestiones a la hora de decidir que préstamo tomar. Entre ellas se puede mencionar:

1. No pedir más dinero del que realmente se necesita. La devolución del préstamo no solo incluye el capital, sino también los intereses, comisiones, etc. Por lo que el monto será superior a lo solicitado.

Por ello, al pedir un préstamo, lo mejor es ajustar al máximo la cantidad que se quieran solicitar y evitar pagar intereses de más.

2. Elegir el plazo más corto posible. Si bien cuando los plazos son más largos, las cuotas son menores, en la medida que los períodos de pago se extienden, las cuotas no se reducen en igual proporción.

Si se elige un plazo menor, las cuotas tendrán un importe mayor, pero el préstamo se amortiza más rápido y será más económico. A ellos se suma el hecho que se reduce la exposición con la entidad financiera.

3. Evitar el dinero rápido y sin garantías. Cuando se solicita un préstamo, las entidades suelen tomar algún tiempo para confirmar el otorgamiento, una vez que analizan las garantías que aseguren el repago.No obstante, existen varias entidades que ofrecen dinero rápido y sin necesidad de aportar garantías de pago, pero con intereses o comisiones mucho más elevados.

4. Conocer cual es el costo financiero total. Al analizar un préstamo es necesario tener en cuenta no solo la tasa de interés sino también otras condiciones, incluyendo gastos de otorgamiento, comisiones, impuestos como el IVA, etc,, ya que terminan conformando el denominado costo financiero total, que es el dato más importante a tener en cuenta.

5. Reducir al mínimo la relación cuota / ingreso. Si bien los bancos fijan un tope del orden del 25% / 30% del correspondiente al grupo familiar, lo ideal es que no supere el 20 por ciento.

Expertos recomiendan chequear 10 claves antes de sacar un préstamos personal

6. Cuidado con los gastos extra. Según consigna el BCRA, "no podrán aplicarse comisiones ni cargos por la evaluación, otorgamiento y evaluación de financiaciones", como tampoco "comisiones ni cargos por gastos de tasación, notariales o de escribanía que se originen en ocasión del otorgamiento o cancelación de financiaciones".

7. Conocer los costos de cancelación. Si el préstamo contempla la posibilidad de una cancelación anticipada, parcial o total, es conveniente conocer cuál es su costo. En el caso de precancelación, no se admitirá la aplicación de comisiones cuando al momento de efectuarla haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.

8. Analizar la adhesión a otros servicios. En muchas ocasiones se exige contar con otros productos tales como un paquete de productos, caja de ahorro o cuenta corriente, por los cuales se deben pagar comisiones que se suman al costo total del crédito.

9. Leer las condiciones de otorgamiento. Todo lo referido al préstamo debe ser informado por la entidad financiera al momento de ofrecerlo. Por lo tanto, es importante revisarlo minuciosamente, con el fin de evitar firmar cláusulas sobre las que el cliente no tiene conocimiento.

10. Averiguar cómo funciona el sistema de amortización. La mayoría de los bancos aplican el sistema Francés de amortización. Según el mismo, las cuotas son iguales a lo largo del tiempo, mientras que la amortización es creciente y los intereses decrecientes. Es por ello, que el monto de la deuda crece menos ue proporcionalmente a lo largo del tiempo. Existen otros sistemas como el Alemán, pero su uso es muy limitado.