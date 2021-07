Comercial del Plata: qué hay detrás de esta acción, que sube más de 100% en el año

La acción de Comercial del Plata es la que más trepa en el Merval: 33% en los pocos días de julio y acumula 108% en todo el 2021. ¿Se recomienda comprar?

Los vaivenes de la Bolsa de Comercio se vieron eclipsados en el último tiempo por una acción líder que ha trepado de precio, en todo el 2021, más de 100%. Un porcentaje que lidera las alzas del mercado, y que es casi el doble del incremento que ha tenido el papel que la sigue entre las mayores subas del año.

Se trata de las acciones de Sociedad Comercial del Plata (SCP), un holding argentino con presencia mundial, fundado en 1927, que tiene presencia en diversos sectores de negocios, como energía, telecomunicaciones, entretenimiento, agroindustria, transporte y real estate.

Los activos de esta firma están escalando cerca de 33% en los pocos días que ya han pasado de julio, y acumula en todo el 2021 una suba de 108%. Un nivel de ascenso que es el más alto registrado en todo el año en el Panel Líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

De acuerdo a los analistas de mercado consultados por iProfesional, algunas de las causas que explican la abrupta escalada de las últimas semanas se deben a una noticia de una adquisición que realizó la compañía a través de una de sus empresas, y que difundió a los inversores el pasado 30 de junio:

"…La Compañía General de Combustibles S.A. (Sociedad Comercial del Plata S.A. posee una participación del 30% en el capital social y votos), ha adquirido Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., que a través de subsidiarias se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Argentina", comunicó al mercado.

Es decir, la compra de Sinopec Argentina, por medio de Compañía General de Combustibles (CGC), que se especializa en gas en la provincia de Santa Cruz, le permitió generar una fuerte suba en su cotización bursátil.

La acción de Comercial del Plata asciende más de 100% en todo 2021, donde tuvo mayor impulso en las últimas semanas.

"La adquisición por parte de CGC de los activos de la petrolera china Sinopec, le permitirá incrementar de 15% a 37% el peso del petróleo en su negocio, así puede llegar a entrar en el mercado de exportación", detalla a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Por lo que se considera que, con esta decisión, tendrá un equilibrio entre gas y petróleo, y "siempre una empresa petrolera está mejor posicionada que una gasífera, sobre todo porque se le abre la posibilidad de hacerse de divisas sin necesidad de liquidar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)", agrega Mazza.

En este sentido, desde el mercado se considera que esta adquisición mejora automáticamente la ecuación de la empresa.

"Con la compra de Sinopec Argentina, CGC se convierte en la 5 compañía petrolera de mayor operación en el país", dice a iProfesional Juan Diedrich, analista de Capital Markets.

Desde la perspectiva de Ezequiel Fernández, analista de Balanz Capital, uno de los negocios más relevante para Comercial del Plata es CGC.

"Más allá de que casi todas las acciones del Merval con poco tamaño y liquidez tuvieron una performance superior al índice en el último tiempo, CGC se vio beneficiada durante 2021 por la implementación del Plan Gas 4 y su empalme con la Resolución 46, dos iniciativas muy favorables para el sector", detalla.

Adicionalmente, Fernández menciona que la reciente adquisición por parte de CGC de las operaciones de Sinopec Argentina "cayó bien en el mercado, ya que complementa bien los activos de la compañía, en base a la diversificación de recursos, con bajo riesgo de integración".

Para complementar, como detalle, que también parece haber sido por un "precio bastante atractivo" el que se pagó.

Esto último tiene relación directa en que "Sinopec tenía sus activos en Santa Cruz medio ´abandonados´, invirtiendo muy poco, sin perforar nuevos pozos y cerrando pozos viejos con problemas. Esto hizo que el EBITDA de Sinopec caiga desde los u$s213 en 2018 a u$s54,8 en 2020, con la pandemia de por medio, debido a la falta de inversión", detalla a iProfesional Santiago Solanet, analista de Research de Portfolio Personal (PPi).

Y finaliza su idea: "Sinopec estaba interesado en vender sus activos en Argentina hace unos años, y CGC adquirió estos activos para volver a ponerlos en funcionamiento e inyectar un mayor capital".

En definitiva, Solanet destaca que CGC pasará a producir en su mix de productos 65% de gas y 35% de petróleo crudo.

A ello agrega Diedrich, en cuanto a la importante suba que tuvo la acción de Comercial del Plata en julio y en todo el año, que "es claro que el mercado argentino está extremadamente barato en términos históricos, y ante el escaso volumen operado, cualquier ficha grande que se opere produce subas de magnitud importante".

También se destaca de Comercial del Plata el management de Ignacio Noel, que también es dueño de Morixe.

"Es un ´viejo de mar´, conoce Argentina, conoce de política y de tiempos, algo que se vio reflejado en el papel", resume Mazza.

La acción de Comercial del Plata fue la que más escaló en todo el 2021, traccionada por una compra de su empresa CGC.

¿Se recomienda comprar?

Después de esta importante suba acumulada por Comercial del Plata en todo el 2021, y sobre todo en julio, la pregunta que se hacen varios ahorristas es si esta acción puede seguir aumentando de precio. Es decir, si sigue siendo recomendada, o no, para invertir.

En este sentido, la visión unánime de los analistas consultados por iProfesional es "esperar".

"No estamos recomendando Comercial del Plata, y en general recomendamos baja exposición en riesgo argentino. Claramente, el mercado no está pasando por los activos netamente locales, a juzgar por los volúmenes operados, que son una ´tristeza´ en renta variable. Ahora bien, dicho esto, en el primer trimestre la empresa tuvo una utilidad interesante por la venta de su participación en Parque de la Costa. Todavía no se conoce cómo viene el segundo trimestre y, al parecer, el mercado se estaría adelantando", resume Diedrich.

En tanto, para Mazza, también está recomendando en este momento "no posicionarse, y esperar que se consoliden estos precios".

Aunque agrega: "Creemos que Comercial del Plata, a largo plazo, tiene un upside de 100%, pero antes debemos consolidarnos en torno al actual precio de $4,50, para luego ir a valores cercanos a los 7,5 a 8 pesos. Obviamente, para lograr este objetivo, sería muy sano que el proceso electoral tenga viento a favor de la oposición".

Finalmente, Solanet reafirma esta sugerencia de "no comprar ahora a estos precios", porque considera que "hay un alto riesgo de una corrección de corto plazo, más allá de las buenas perspectivas para la empresa y para CGC".-