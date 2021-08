Tras cepo reforzado, el mercado está en alerta por el impacto en el SENEBI, el dólar que se puso de moda

Si el dólar SENEBI sube, puede incidir en las otras cotizaciones, porque los inversores aprovechan estas diferencias para arbitrar entre mercados

Las últimas restricciones que implementó el Banco Central a través de la Comunicación "A" 3740, que emitió el jueves pasado el BCRA, prohiben que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera se abonen mediante depósito en cuentas custodia o de terceros.

Es decir que solo pueden pagarse por transferencia de fondos desde y hacia cuentas a nombre del cliente en entidades financieras locales o contra cable sobre cuentas bancarias también propias en una entidad fuera del país.

Y, tal como señala a iProfesional Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, "la medida del BCRA buscó eliminar un rulo que se originó cuando corrió parte del mercado de Contado Con Liquidación (CCL) del mercado tradicional (PPT, por las siglas d Prioridad Precio Tiempo) al Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI), que es el mayorista".

El Gobierno reforzó las trabas a la operatoria del Contado Con Liqui.

Un mercado calmo con presiones y controles

"Vengo viendo al mercado de SENEBI más calmo, pero el viernes, con las novedades regulatorias, se agitó un poco y terminó la semana a $178", refleja Leonardo Svirsky, Sales & Trading de Bull Market Brokers.

Recordemos que, tras haberse acelerado la cotización de esa plaza como acto reflejo al crecimiento de la operatoria en ella y de una tendencia a la suba en el blue, comenzó a moderarse la evolución y ante un nuevo golpe restrictivo se alienta nuevamente la perspectiva a la suba.

Sucede que, tal como indica Svirsky, todas las restricciones nuevas y lo que viene sucediendo en el mercado "no son buenas noticias", por lo que no cree que el avance del precio vaya a aflojar en las próximas semanas. Asimismo, no descarta que el Gobierno siga interviniendo en las distintas plazas cambiarias reguladas y que ese sea un factor que contrarreste la tendencia.

En tanto, otra fuente del mercado cuenta que está habiendo algunas "apretadas a los ALYC que más operan dólar CCL". Indica que el Gobierno sabe cuáles son y está presionando para que no operen más de lo deseable con advertencias sobre posibles suspenciones en algunos casos.

Esto va de la mano con un crecimiento de las supervisiones por parte de la Unidad de Información Financiera en los regulado por la Comisión Nacional de Valores que, según revelaron fuentes cercanas al organismo, responden a pedidos específicos de las autoridades bursátiles de mayor control.

Y, esta situación podría estar relacionado a que, según advierte Marcelo Bastante, profesional especializado en el mercado bursátil, si el dólar SENEBI sube, puede incidir en las otras cotizaciones, al igual que ocurre con el blue porque, si bien son mercados distintos, los inversores aprovechan estas diferencias para arbitrar entre mercados, lo que coloquialmente se denomina "rulo".

"Es decir, conseguir dólares baratos en un mercado y luego venderlo en otro mercado. Si muchos inversores hacen el ‘rulo’ al mismo tiempo, obviamente, la brecha entre precios tiende a acortarse", sostiene.

Así, explica que la operatoria SENEBI es una negociación bilateral entre agentes, en la que -a diferencia de la negociación secundaria tradicional- los agentes informan la operación al mercado (en este caso Bolsas y Mercados de Argentina, BYMA) una vez concertada.

"En la negociación PPT todos los agentes pueden ver las órdenes cursadas y, a través de una plataforma electrónica (llamada Millenium), la operación se cierra automáticamente con quien ofrece comprar al precio más alto o vender al más bajo y a igual precio, tiene prioridad la orden que ingresó primero", detalla Bastante.

Dado el carácter bilateral de la operatoria SENEBI, el Gobierno no interviene, sino que es una operación entre agentes privados. En consecuencia, señala que, "aunque sus precios se pueden tomar como referencia, no interfieren en la rueda tradicional y, a su vez, el valor del dólar bolsa o CCL por el canal tradicional puede ser un parámetro de precio más para el segmento mayorista, pero no es vinculante".

Las elecciones y las negociaciones con el FMI serán dos elementos clave para el futuro del dólar.

¿Que es lo que se viene?

El problema que observa el economista de Ecolatina Pablo Albornoz es que las medidas que se han venido tomando desde el Gobierno en materia económica "no son programas, son parches". Advierte, así que el tema de fondo está en la inexistencia de un rumbo y un plan económicos claros.

Entonces, ¿cómo repercutirán las últimas medidas del BCRA en el mercado secundario, que hoy se convirtió en una nueva cotización de referencia para el mercado cambiario? ¿Qué esperar para los próximos días y para después de las elecciones?

"El dólar es la caja de resonancia de la economía argentina y mientras continúe la incertidumbre respecto al destino de nuestra economía, seguirán las presiones cambiarias", afirma Albornoz. En ese sentido, el economista sostiene que el mercado está a la espera de un driver que cambie la tendencia.

Y señala que lo que pueda pasar con el dólar SENEBI depende mucho de qué suceda con las restricciones a la compra de dólares en el mercado financiero (el cepo reforzado al CCL) y qué estrategia lleve a cabo el Central post-elecciones. Sobre este último punto considera que, a grandes rasgos, hay 3 grandes alternativas:

1) Siguen de largo con el freno de mano al dólar oficial, aprovechando que el tipo de cambio real da margen todavía para pisarlo y, como consecuencia, se endurece aún más el cepo.

2) Aceleran el ritmo de depreciación como hicieron después de la corrida de septiembre-octubre del año pasado y lo llevan a la par de la inflación.

3) Dan un salto brusco del tipo de cambio.

Las voces del mercado se inclinan en su mayoría hacia que lo más probables es que se elija ir por las opciones 1 y 2, aunque algunos vienen advirtiendo sobre una devaluación fuerte post-electoral, pero cada vez pierde más fuerza esa teoría a la luz de las declaraciones del Gobierno.

En este contexto, Caprarulo prevé que, hacia adelante el resultado de las elecciones, pero más aún el resultado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los principales gatilladores de cambios en las expectativas sobre el dólar a futuro. "Hasta que no se conozca el resultado de ninguno de los dos procesos, la presión alcista sobre la brecha va a ser una constante", alerta.

Apunta que, por el momento, el Gobierno tiene herramientas para contener la presión alcista, por lo cual no espera un salto importante de esa variable, pero asegura que "el costo de una brecha en estos niveles es alto para la economía real porque mantiene los incentivos de empresas y familias a dolarizarse para cubrirse de un posible salto en el tipo de cambio oficial".

Y, respecto de este punto, Albornoz sostiene que, en un contexto en el que el Gobierno va a tener que acordar de alguna manera con el FMI, si acelerasen el ritmo de depreciación del tipo de cambio y, en el marco de las negociaciones con el Fondo, relajasen parcialmente algunas de las restricciones cambiarias (por ejemplo, medidas pro mercado como en su momento fue la reducción del parking y quizás relajar parcialmente el cupo de 50.000 nominales por semana y por legislación que actualmente rigen), podrían darle aire al SENEBI aún luego de las elecciones.

Así, considera que "un acuerdo con el FMI que el mercado lea como exitoso podría traer algo de aire, no solo en el plano cambiario, sino también en los papeles locales". Aunque reconoce que, en un verdadero cambio positivo de expectativas vendrá, más que se la mano de esa variable, como consecuencia de generar más certezas o un horizonte visible de cuándo se va a abrir la cuenta financiera y levantar el cepo (algo que en el corto plazo no ve probable) y de una expectativa de regreso de una política más pro-mercado, como sucedió en 2013.