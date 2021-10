¿Quién es "el Gorila", el hombre que llevó a la quiebra a uno de los bancos más grandes del mundo?

Luego de ser elegido como uno de los principales banqueros de Wall Street, perdió su capacidad para generar negocios y ganancias

Un día a mediados de septiembre del año 2008, Richard Severin Fuld Jr., a quien apodaban "El Gorila" entró en la historia de la peor manera posible, debido a su rol protagónico en la crisis de las hipotecas subprime.

Fuld es un banquero estadounidense nacido en 1946 y su fama se debe a que se trata del último presidente y director ejecutivo del banco de inversión Lehman Brothers, cargo que ocupó desde que la firma se escindió en 1994 de American Express.

Lehman Brothers se declaró en bancarrota apelando al Capítulo 11 el 15 de septiembre de 2008 y posteriormente intentó sin éxito vender algunas de sus operaciones más rentables a otras entidades bancarias como Barclays Bank o Nomura Securities.

Fuld llegó a ser elegido como uno de los principales banqueros de Wall Street

Luego de la quiebra Fuld fue incluído en la lista de las "25 personas a las que culpar de la crisis financiera" que elaboró Time y en "Diez personas más buscadas:culpables por el colapso" de CNN.

Fuld se graduó en 1969 en la Universidad de Colorado Boulder y luego se enroló en la Fuerza Aérea, de la que fue expulsado cuando se peleó con un oficial de mayor grado y al poco tiempo ingresó en Lehman Brothers, en donde trabajó por más de 40 años.

Esta permanencia lo convirtió en el CEO con más tiempo en el cargo de todo Wall Street. A partir de su nombramiento logró revertir una pérdida anual de más de u$s100 millones en 1993 en catorce años seguidos de ganancias, con un máximo de u$s4.200 millones el año previo al derrumbe de la compañía.

En 2006, la revista Institutional Investor nombró a Fuld como el principal director ejecutivo del sector privado y a fines de ese mismo año le dijo a The Wall Street Journal,"mientras esté vivo, esta empresa nunca será vendida".

Ya en marzo de 2008, Fuld apareció en la lista de Barron de los 30 mejores CEOs y fue apodado "Mr. Wall Street".

Como retribución por su gestión, en 2007, cobró un salario de u$s22 millones, repartido entre el sueldo básico, un bono en efectivo y subvenciones de acciones.

En los momentos iniciales de la crisis Fuld fue elogiado por la forma de manejar la crisis de las hipotecas de alto riesgo, pero con el paso del tiempo y del agravamiento de la situación, se llegó a la conclusión que subestimó la gravedad de la situación del mercado inmobiliario de Estados Unidos y su efecto en el negocio de suscripción de bonos hipotecarios del banco.

También fue criticado por no cerrar varios acuerdos que iban de una inyección de capital a una fusión, como los propuestos por Warren Buffett o el Banco de Desarrollo de Corea, que habrían salvado a Lehman Brothers de la bancarrota.

En su libro de 2009 A Colossal Failure Of Common Sense, Larry McDonald, un operador senior del banco en los años previos al colapso, escribió que la "envidia ardiente" de Fuld hacia Goldman Sachs y otros rivales de Wall Street lo llevó a ignorar las advertencias de sus propios ejecutivos sobre un colapso que parecía inminente.

Lehman Brothers, un poderoso banco que terminó en la quiebra

En octubre de 2008, Fuld fue uno de los doce ejecutivos de Lehman Brothers citados a declarar por la justicia de Nueva York relación con tres investigaciones criminales relacionadas con el presunto fraude de valores asociado con el colapso de la firma.

El 6 de octubre de 2008, Fuld testificó ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre las causas y efectos de la bancarrota del banco. Durante el testimonio, se le preguntó a Fuld si se preguntaba por qué Lehman Brothers era la única empresa a la que se le permitía quebrar, a lo que respondió: "Hasta el día en que me pongan en el suelo, me preguntaré".

A lo largo del juicio se comprobó que se apeló a la "contabilidad creativa" para falsear información sobre la liquidez del banco. Asi por ejemplo, se demostró dos días después de reportar u$s41.000 millones en liquidez, el 12 de septiembre los fondos disponibles totalizaban apenas u$s2.000 millones. Sin duda que este descubrimiento fue letal para Lehman, pues apenas pudo resistir en pie tres días más ya que se declaró en bancarrota el 15 de septiembre.

Luego de un paso breve por una socidad de bolsa, en 2015 se convirtió en el CEO de Matrix Private Capital, una "family office" que administraba activos por unos u$s110 pertenecientes a unas 18 familias.

En los últimos años continuó criticando la decisión del gobierno de no rescatar a Lehman a pesar de haberlo hecho con otros bancos en problemas, signando como el culpable de la quiebra al rival de toda la vida, Henry Paulson, quien dirigió Goldman Sachs Group Inc. antes de convertirse en el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis financiera de 2007-2008.

En el libro "The Fed and Lehman Brothers: Setting the Record Straight on a Financial Disaster", el profesor de la Universidad Johns Hopkins Laurence M. Ball argumenta que Lehman tenía una amplia garantía para justificar un préstamo del gobierno de los Estados Unidos que habría evitado la bancarrota, rechazando las declaraciones de ex funcionarios de que tal rescate habría sido ilegal.

No obstante, el informe oficial que se presentó en la Justicia estableció que los activos de Lehman estaban envueltos en incertidumbre en el momento de la quiebra, debido a la extensa manipulación del balance y al fraude contable.