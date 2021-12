Morixe fue la acción estrella del 2020 pero este año apenas sube 2%: su dueño revela por qué

La empresa alimenticia que cotiza en la Bolsa subió 257% el año pasado, pero en 2021 refleja otra realidad. Su dueño, Ignacio Noel, habló con iProfesional

Morixe es una empresa alimenticia argentina que se expande en la región, y que cotiza en el Panel General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante todo el año pasado la cotización de esta acción acumuló una suba de 257%, por lo que se transformó en el papel que más aumentó en 2020. En parte, por los efectos de la pandemia y cuarentena estricta que hubo durante varios meses. Y las expectativas eran que siga repuntando esta cotización.

Más allá de eso, la realidad indica que en todo 2021 el precio de la acción apenas suma 2%.

Es decir, está perdiendo frente a la inflación y de la devaluación acumulada en el mismo período, que son de 43% y 20%, respectivamente.

Al respecto, iProfesional dialogó con el CEO y fundador de Morixe, Ignacio Noel, para que cuente qué es lo que ocurrió con su empresa y cuáles son sus perspectivas a futuro.

-¿Qué balance hace del año y del impacto de la pandemia para su negocio?

-El balance es positivo dado que Morixe siguió creciendo en producción y ventas, incorporó nuevos productos a su portafolio y presentó un balance anual, con cierre a fines de mayo, con ganancias. La pandemia, en especial durante 2020 por los períodos de cuarentena obligatoria, incrementó las ventas de harina en paquete de 1kg, dado que la gente permaneció en sus domicilios.

Como la empresa invirtió en maquinaria de última tecnología para posicionarse como una de las principales marcas de harina en dicha presentación, logramos un importante aumento de las ventas. Así, nuestra harina "000" alcanzó la posición de dicho producto más vendida en canal supermercados.

Morixe se ha potenciado durante la pandemia y ha crecido en el canal supermercadista.

-El año pasado las acciones de Morixe marcaron un récord de ganancias en la Bolsa, en cambio este terminan casi en neutro. ¿Cuáles son los factores que explican este desempeño?

-Creo que, principalmente, se debe al gran deterioro que han sufrido los activos financieros argentinos durante este año. Basta señalar que el principal bono de deuda soberana tiene, actualmente, un riesgo país de 1800 puntos básicos. O sea, rinde un 18% anual en dólares. Por ende, es muy difícil que las acciones puedan subir cuando las tasas de retorno del riesgo soberano están en esos niveles.

-Cómo afecta a su negocio la elevada inflación del país?

-Afecta la capacidad de compra de una gran parte de la población, y eso repercute en menores niveles de consumo y ventas. Además, es más difícil operar por los permanentes aumentos de costos, en un contexto de precios congelados en la góndola. Ello afecta negativamente los márgenes operativos.

-En el año, el tipo de cambio oficial se mantuvo frenado, ¿cómo los afectó teniendo en cuenta que exportan mucho a países vecinos?

-El negocio de exportación ha reducido sus márgenes debido a que el tipo de cambio aumentó al 1% mensual versus una inflación del 3% a 3,5% mensual.

Argentina necesita generar dólares genuinos mediante exportaciones e inversiones, por lo que un tipo de cambio que evoluciona por debajo de la inflación no contribuye en ese sentido.

-Como empresario, ¿se puede crecer con estas condiciones actuales?

-Nosotros siempre intentamos seguir creciendo porque pensamos que en algún momento deberán acomodarse las variables económicas. Y mientras mayor sea nuestro volumen de ventas, mayor será la ganancia. Por ende, más posibilidad de invertir para seguir creciendo.

Estamos actualmente invirtiendo $1.000 millones en nuestra planta de Benito Juárez (Buenos Aires), para aumentar nuestra producción y ventas en diversos productos. Creemos que el camino siempre es aumentar la producción.

El atraso del precio del dólar oficial está afectando la ecuación de la empresa para poder exportar.

-¿Qué espera para la empresa para el año que viene en ventas y crecimiento?

-Esperamos seguir creciendo mediante mayores niveles de producción y el lanzamiento de nuevos productos.

-¿Y para el país?

-Creo que los niveles de inflación se mantendrán alrededor del 50% anual y el consumo no podrá crecer mucho. Será un año en donde la economía deberá ajustar en el plano fiscal, hacer una reducción del déficit. También en el plano cambiario, con una mayor tasa mensual de devaluación de la moneda. En resumen, no veo margen para una mejora de los ingresos si Argentina no logra captar inversiones productivas.