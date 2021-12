El mercado mide al FMI: cuáles son las acciones que pueden subir si hay acuerdo, ¿y qué pasa si no lo hay?

Las negociaciones entre el Gobierno y el FMI ponen sobre la mesa distintos escenarios en los que pueden ganar, o perder, varios papeles de empresas

Los inversores están a la espera de que el Gobierno presente en los próximos días en el Congreso un plan de acuerdo con el Fondo Monetario, para medir cuáles son las verdaderas intenciones que tiene de acercar posiciones para refinanciar la deuda externa con el organismo y poder darle "respiro" a las reservas.

En base a este escenario, se especula que algunas acciones de empresas argentinas pueden llegar a recuperarse en su precio, más allá que en el mercado se viene descontando la posibilidad que haya un acuerdo, por varias subas que se registraron en la plaza.

A pesar de que considera que es "inminente" el trato con el FMI, existen diversos condimentos políticos dentro y fuera del Gobierno, que condicionan el mismo. Incluso, algunos ponen en duda una rápida resolución.

Por ende, también algunos analistas consultados por iProfesional adelantan qué puede pasar si, finalmente, no hay un acercamiento de partes.

En principio, la lógica indica que el oficialismo, si desea llegar a completar los dos años que le quedan pendientes, debe realizar algún tipo de acuerdo con el FMI.

Sobre todo porque el país debe pagarle al Fondo casi u$s5.900 millones entre diciembre y marzo.

"Algunos temas que pueda pedir el FMI es la normalización del frente monetario y cambiario, la reforma laboral y el déficit fiscal. Por eso, el mercado quedará en velo esperando la definición de este acuerdo para que la economía argentina se pueda dar un respiro", dice a iProfesional Nicolás Lo Valvo, analista de Inversiones Sr en Balanz.

Por eso, considera que el Gobierno tiene ciertas urgencias, por eso se debe tener en cuenta lo "comprometidas" que están las reservas del Banco Central y el cronograma de pagos que debe honrar Argentina el próximo año.

"Sin embargo, el desenlace no será inmediato. Se estima que la aprobación del plan podría llegar a extenderse hacia fines de enero", asegura.

En este contexto, la suba en los activos argentinos en general no ha hecho más que "confirmar las expectativas positivas de los inversores. Así y todo, sugerimos mucha cautela en un escenario que puede resultar binario", alerta Lo Valvo.

Incluso, muchos analistas advierten que, incluso logrando un acuerdo con el FMI, el impacto para el bolsillo de los argentinos no será de lo "más amigable".

Las cotizaciones de las acciones de las empresas argentinas dependerán del resultado de la negociación entre el Gobierno y el FMI

Oportunidades de inversión

Los analistas de mercado consultados por iProfesional, realizaron una estimación de las acciones que más pueden ascender.

Por parte de Santiago Abdala, director de PPI, opina ante la solicitud de iProfesional: "Si se avanza en un acuerdo con el FMI, las acciones financieras y energéticas acompañarían con subas. Las financieras por ser procíclicas y las energéticas por acompañar un ciclo macroeconómico de crecimiento, en caso que se llegue a dar. En resumen, son rubros donde más valor hay".

En ese sentido, acota que el mercado argentino es "imperfecto", en cuanto a la representación de los distintos sectores en empresas que sean cotizantes y que tengan liquidez.

"Es decir, más allá de Grupo Galicia, por ser uno de los bancos más sólidos y líquidos de afuera, y de Pampa e YPF, entre las energéticas, no hay tantas más acciones con gran liquidez. De hecho, el sector salud y consumo no están bien representados en Argentina. Y en construcción está Loma Negra y no mucho más", dice Abdala.

En resumen, los papeles de las financieras y energéticas serían las que podrían acompañar un alza, en caso que se firme el acuerdo con el Fondo y se genere un crecimiento.

Desde la misma tónica, Eduardo Herrera, ceo de IEB Fondos Inversión, sostiene que puede haber buenas oportunidades en aquellas acciones que tienen ADRs, ya que "con el control de capitales veo difícil que inversores del exterior vayan a entrar al mercado doméstico".

En ese sentido, las acciones argentinas que cotizan en el exterior recomendadas por este experto son Telecom, Pampa, Galicia, Macro y TGS.

"En general, todos estos papeles tienen múltiplos de valuación sumamente bajos y, en un escenario de acuerdo con el Fondo, seguramente habrá liberación de congelamientos y subas de tarifas de servicios públicos. En el caso de los bancos, se reduciría significativamente el riesgo de algún tipo de congelamiento de depósitos, estilo Plan Bonex", completa Herrera.

Por el lado de Lo Valvo, ante un escenario tan complejo como el que se plantea, en general recomienda medidas para "preservar" el capital y de "cobertura" frente a la volatilidad del mercado.

"Sin embargo, claramente existen oportunidades para perfiles con menos aversión al riesgo. Dentro del equity local, encontramos valor en las compañías energéticas en general. Puntualmente, en papeles como Central Puerto, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur (TGS)", detalla este analista.

Estas acciones de servicios públicos son ponderadas por los expertos, porque dentro de las medidas que deberá afrontar el Gobierno para reducir el déficit fiscal, la disminución de subsidios es considerada como "fundamental".

"Un descongelamiento de las tarifas en general, impactará de manera positiva en el flujo de las compañías mencionadas", resume Lo Valvo.

La cotización que alcance el dólar en base a un acuerdo, o no, con el FMI, impactará de lleno en las acciones argentinas.

Qué pasa si no hay acuerdo con el FMI

En caso que el acuerdo con el Fondo Monetario se postergue más de lo debido, o que corra peligro de concretarse, por la gran cantidad de cuestiones que se deben resolver, puede haber otras alternativas a considerar.

"Hay dos preguntas flotando en el ambiente: una es qué compañías se beneficiarían en caso de acuerdo con el FMI. Y la otra, que es muy parecida, es: ¿Qué ocurre si no hay acuerdo?", reflexiona ante iProfesional Carlos Olivieri, asesor financiero y profesor de mercados de Capitales de la Universidad Di Tella (UTDT).

Y completa: "La segunda pregunta es la que hay que hacerse con mayor seriedad, las probabilidades asignadas por los economistas es que, al 31 de marzo próximo, hay un 50% de probabilidades que tengamos acuerdo. Recordemos que con la situación de las reservas del Banco Central, hoy no es posible pagarle al FMI a esa fecha".

Por lo tanto, Olivieri considera importante citar qué puede ocurrir si no hay acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, si el país entra en demora de pagos en esa fecha.

"Telecom no podría hacer los cambios que requiere la nueva tecnología para adaptarnos a los nuevos sistemas wifi internacional. En tanto, YPF no podrá renovar sus créditos, que son unos u$s8.000 millones, 5 veces más de su valor de mercado. Por lo que tendrá que destinar sus recursos a pagar sus deudas, si no quiere entrar en default, en vez de explotar Vaca Muerta", resume este experto.

Por otro lado, Olivieri sostiene que los valores de los bonos del Gobierno "caerán más" aún.

"Recordemos que en los años ´90, ante una situación similar, los bonos argentinos llegaron a valer poco más del 100%, y los bancos argentinos tienen prestado al Gobierno valores que superan ampliamente el 100% de sus patrimonios", advierte este reconocido asesor financiero.

A su vez, por el lado de Aluar, considera que, si no hay acuerdo con el FMI, se verá "altamente perjudicado su comercio exterior. En tanto, Pampa y Molinos se verán muy afectadas por la dificultad de la renovación de sus préstamos".

También Olivieri proyecta que, en dicho escenario, las empresas involucradas con Vaca Muerta "se verán altamente afectadas, debido a que sería imposible pensar en construir un gasoducto desde Neuquén a Buenos Aires sin acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy los caños que traen el gas de ese yacimiento hasta la provincia de Buenos Aires están a casi un 100% de su capacidad".

En otras palabras, indica que cuando "hayamos arreglado nuestra situación es probable que las energías renovables sean más demandadas que las provenientes del gas natural".

En síntesis, si no hay acuerdo, Olivieri considera que la situación será "muy complicada" para el país y para sus empresas.

"Lamentablemente, hoy los valores bursátiles de las empresas argentinas están reflejando más una falta de acuerdo que un acuerdo en sí mismo, porque los mercados normalmente son pesimistas y dudan del éxito de la gestión actual", finaliza este experto a iProfesional.-