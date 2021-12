El dólar blue perdió $5 en lo que va del mes: ¿qué pasará con el precio en las próximas semanas?

Arrancó una nueva semana y todos preguntan qué pasará con el dólar blue, que después de las elecciones empezó un sendero de descenso en su valor

Hace poco más de un mes que la cotización del dólar blue tocó su pico máximo histórico de $206,50, el pasado 11 de noviembre. Desde el día siguiente comenzó a bajar hasta llegar a los niveles actuales, en los que el paralelo cotiza alrededor de $192,50 para la compra y $195,50 para la venta, un valor que no tocaba desde el 22 de octubre de este año y que lo ubica $11 por debajo de su tope.

Si bien desde mediados hasta fines de noviembre la trayectoria a la baja mostró pequeñas oscilaciones, en lo que va de diciembre el tipo de cambio extraoficial tendió por completo a la baja y su precio ha descendido casi $5 en estos primeros 13 días del mes.

Esta caída coincide con un escenario en el que se calmó la expectativa de una inminente devaluación post elecciones legislativas, panorama que reafirmó el hecho de que se comienza a ver un leve inicio de aceleración del ritmo apreciatorio del dólar oficial por parte del Banco Central (BCRA).

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Pesce, había dicho recientemente que pagar $200 por un dólar era demasiado y, por estos días, el mercado del blue parece darle la razón. Sin embargo, los analistas marcan como elemento determinante en este comportamiento el hecho de que el último mes del año suele presentar una marcada estacionalidad de demanda de pesos debido a la proximidad de las fiestas, pero también inciden la necesidad de reservar alojamiento y servicios por vacaciones, en el caso de los individuos, y el pago del aguinaldo para las empresas, además de algunas gratificaciones o bonos especiales que se dan en este momento del año.

Muchas veces este año, el mercado del blue ha sido una preocupación para el BCRA.

Renovación de expectativas

En este marco, este lunes comenzó una nueva semana con tendencia a la baja y la pregunta es, ¿cuál es la expectativa para el dólar en esta última etapa de 2021? ¿Se mantendrá la tendencia? "No se ven, salvo eventos inesperados, razones suficientes para justificar un cambio de tendencia significativa de la evolución de los precios del mercado de cambios", responde a estas preguntas Gustavo Quintana, operador de PR Cambio.

Y es que el experto señala que "la necesidad de pesos sigue dominando el escenario" y, por lo tanto, es esperable que la cotización se mantenga, quizás con ligeras variantes, en los niveles actuales.

"El dólar debería seguir tendiendo a la baja por la mayor demanda de pesos, pero también por la mejora en el nivel del riesgo país a raíz del avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", apunta el economista Fabián Medina. Recordemos que, aunque subió un poco a fines de la semana pasada, ese índice que mide JP Morgan comenzó a bajar en el último tiempo tras semanas de trepar hasta niveles preocupantes.

Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, coincide al señalar que "es posible también que esté incidiendo una mejora de la expectativa respecto de las conversaciones para cerrar el acuerdo con el Fondo. Desde el equipo de Research de Bullmarket Brokers, por otro lado, mencionan que "se está viendo que toda la gente que compró dólares para resguardarse ante un evento inesperado por las elecciones, hoy está saliendo a venderlos". Claro que esto puede aplicarse tanto comerciantes que necesitan comprar mercadería como a Pymes que tienen que pagar aguinaldos.

En igual sentido, el economista Jorge Neyro prevé que puede haber cierta continuidad en esta debilidad del dólar blue por la necesidad de pesos por parte de las empresas para pago de aguinaldos y otros gastos de fin de año por particulares.

Y, en esa línea, explica que "si bien aumentó el flujo de pesos en el mercado, por emisión destinada a planes sociales y jubilados, y como efecto de los gastos extra de empresas hacia el bolsillo de los trabajadores, es poco probable que eso impulse al alza al blue, porque estamos hablando de sectores sociales que seguramente van a priorizar el consumo por sobre la compra de dólares".

Sin embargo, advierte que el blue es un mercado chico y propenso a sobre reaccionar en ambos sentidos (hacia arriba y hacia abajo). Dicho esto, espera que una debilidad moderada durará unas semanas más, pero no por un tiempo muy prolongado porque, según explica, eso requeriría que los dólares financieros se mantengan también a la baja. Prevé que eso sucederá hasta fines de diciembre, pero que luego volverían a subir.

Y es que, tal como apunta Claudio Caprarulo, director de Analytica, "hay que tener en cuenta que, en diciembre, con el cobro del aguinaldo y ante la imposibilidad de comprar más de u$s200 dólares para ahorro en el mercado oficial, hay una demanda extra que puede canalizarse hacia el blue" (eso podría presionar al alza el ilegal, pero el efecto puede verse compensado por la necesidad de pesos de esta época).

Sin embargo, menciona que, por estos días, ese mismo factor opera al revés en los dólares financieros, donde al haber una mayor demanda de pesos por parte de las empresas se observa una menor presión sobre el dólar. De hecho, se observa una fuerte caída del precio MEP en estas semanas, que en la última jornada le pisó los talones al blue, al ubicarse en $197.

Por tratarse de un mercado pequeño e ilegal, el blue es difícil de predecir.

La variable de la incertidumbre

Por otro lado, hay quienes señalan que, por estos días, el mercado blue permanece expectante a la espera de novedades en el mercado oficial, que, tal como se señaló antes, ya muestra un inicio de aceleración en el ritmo devaluatorio del peso, pero es aún muy incipiente y es pronto para hablar de una tendencia.

Lo más probable es que se consolide esta nueva política del Banco Central desde enero de 2022. A partir de ahí, veremos, como anunció Miguel Ángel Pesce, un dólar oficial que siga más de cerca a la inflación en su evolución, lo que podrá redundar en un cambio de comportamiento en los distintos tipos de cambio.

Sin embargo, bajo las condiciones actuales, Medina anticipa que "entre esta semana y la próxima seguramente veamos un blue en descenso, que puede acercarse hasta los $190" y no descarta que baje aún más. Así, hasta fin de año, por lo menos, es probable que sigamos viendo un blue con poca volatilidad que consolide su tendencia a la baja.

No obstante, al tratarse de un mercado no regulado y pequeño, conserva su naturaleza inestable, por lo cual no hay que descartar que el dibujo bajista de esta primera mitad del mes, hacia fin de año sea remplazado por uno con pequeños picos. Es decir, que lo que viene puede estar marcado por algunas subidas y bajadas, pero predominará el descenso en el precio del paralelo de no mediar ningún acontecimiento inesperado en la economía.