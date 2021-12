El dólar blue trepa cerca de su récord: a qué precio puede llegar en enero, según un reconocido consultor

La volatilidad del dólar informal genera inquietud entre los argentinos y surge la pregunta sobre cuánto puede subir en el comienzo de 2022

El dólar blue volvió a colocarse esta semana en el centro de todas las miradas, debido a saltos en la cotización que lo hicieron llegar este martes a los $206. Se trata de un precio que está apenas a un paso del récord de $207 que el extraoficial registró el pasado 11 de noviembre, en el medio de las afiebradas jornadas que precedieron a las elecciones legislativas.

Tras una semanas de calma, ahora el blue vuelve a repuntar y crece la incertidumbre sobre cuál será el precio que podrá alcanzar. Uno de los economistas que se animan a dar un pronóstico sobre el precio del blue es Salvador Di Stefano, quien anteriormente había previsto un valor de $230 para fin de año, pero luego lo corrigió a $215. "No descarto nuevas subas en los últimos días del año, estamos muy cerca", explicó este consultor con mucha prédica en el ámbito agropecuario.

Además, Di Stefano explicitó su predicción para el valor del blue para enero y detalló las razones que la sustentan. "No importa el número preciso, los $220 / $230 lo alcanzará invariablemente en enero. No tenemos posibilidad de un acuerdo con el FMI hasta febrero o marzo, la actividad se está cayendo, no hay ingreso de dólares grandes por exportaciones, pero lo más importante es que en enero y febrero cae la demanda de pesos y eso genera una corrida contra el dólar blue".

¿Siempre cambiamos el pronóstico❓.-No importa el número preciso, los $ 220/$ 230 lo alcanzará invariablemente en enero. — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) December 27, 2021

Y agregó: "El dólar blue se anticipa a lo que puede suceder en el mercado cambiario, por eso en los últimos días vimos una consolidación a la suba en su valor, que no creemos que se detenga en las próximas ruedas".

Dólar blue: el precio que anticipan las redes sociales

El dólar blue sigue siendo una referencia para los argentinos, a pesar de que su operatoria es reducida, conlleva ciertos peligros y está fuera del circuito legal. No obstante, al estar fuera del alcance de los cepos implementados por el Gobierno, para muchos es el único "dólar libre".

Este lunes, el dólar blue se negoció a $200,5 para la compra y se vendió a $203,50. Esto es, $0,50 por debajo del valor del jueves 23, último día hábil de la semana pasada.

Ahora bien, ¿qué pasará con el precio del dólar blue durante 2022? ¿A cuánto se venderá en diciembre del año que viene? A estas preguntas buscó responder una encuesta que la consultora Focus Finanzas realizó entre sus seguidores en Twitter.

La mayoría de quienes participaron de la encuesta (un 37,6%) opinaron que el blue estará entre $250 y $325 a fines de diciembre de 2022. Un 23,7% espera una suba todavía mayor y ven a la divisa informal por encima de los $400.

En tanto, un 22,6% espera que el dólar se ubique entre los $325 y los $400 para fin del año próximo. Con expectativas moderadas, con un valor de entre $200 y $250, se manifestó apenas el 16,1% de los participantes en la encuesta de Focus Finanzas.

Dolar Blue 23 de Diciembre 2022 lo ves en ? — Focus Finanzas (@FocusFinanzas) December 23, 2021

Dólar blue: ¿se viene un verano caliente?

En la previa navideña, la sorpresa al mercado la brindó el dólar blue, que saltó el jueves 3,5 pesos para ubicarse en $204 y encender todo tipo de alarmas.

Sobre todo, porque desde la City se considera que se adelantó un efecto de recalentamiento cambiario que suele ocurrir entrado enero, después de las fiestas.

Entonces, el temor que circula en el mercado es que puede ser un "veranito" bastante movido para el precio del dólar, debido a que aún el tipo de cambio oficial sigue retrasado y con una brecha cercana al 100% respecto a las cotizaciones libres.

Por lo pronto, el blue alcanzó un valor cercano al récord histórico que tocó justo antes de las elecciones legislativas de noviembre pasado, cuando alcanzó los $207.

Lo concreto es que existen distintos factores que están generando turbulencias e incertidumbre entre los ahorristas, para escaparle al peso y a la coyuntura local, como una inflación que se mantiene en niveles elevados cercanos al 3% mensual y que pierde el poder de compra.

Y a ello se le suman diversas noticias que no dan certezas al mundo inversor, como la falta de acuerdo en las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para la reestructuración de la deuda externa.

En especial, la preocupación por esta dilación se focaliza en el efecto que esto puede traer en la escasa cantidad de reservas que hoy tiene el Banco Central, sobre todo luego del pago que le realizó esta semana al Fondo Monetario por u$s1.900 millones en DEGs (Derechos Especiales de Giro).

En conclusión, cada vez le queda menos margen de maniobra al BCRA para el pago de compromisos al exterior, debido a que le quedarían alrededor de u$s3.000 millones de reservas netas y tan sólo unos u$s1.000 millones líquidos, en una época de bajas liquidaciones de exportaciones.

Este nerviosismo generalizado por la situación económica y política, se refleja en que muchos argentinos vayan a dolarizar "como puedan" sus ahorros.

El blue pasó los $200, y el temor es que siga tomando temperatura por la falta de definiciones políticas y económicas.

Sobre todo, en el caso de muchos trabajadores que tienen pesos extras por el cobro del medio aguinaldo y de otros premios laborales.

Desde los propios jugadores del mercado se está viendo esta tendencia. Gustavo Quintana, analista de Pr Cambios, sostiene a iProfesional ante esta fuerte suba del blue: "Por lo que se ve, hay mayor demanda por un reflujo de pesos que han vuelto al mercado. Seguramente, efecto de aguinaldo, gratificaciones y bonos que se pagaron en estos días".

Y completa: "Los ruidos políticos también influyen y sugieren que ahorristas e inversores prefieren comenzar el año dolarizados, y no con tenencia en moneda local. Como siempre pasa, es un efecto de varias causas que se combinan para generar un escenario como el de esta semana".

En resumidas cuentas, se está observando en el mercado un bajo ingreso de dólares y una mayor demanda de los compradores, algo que está presionando los precios al alza.

"Hay poca oferta o nula de dólar oficial o financiero, debido a que bajaron los volúmenes fuertemente. Asimismo, se incrementó la demanda en el blue, producto del cobro de aguinaldos", refleja a iProfesional Javier Dicristo, gerente de inversiones de Banco Meridian.

Para acotar que a ello se le agrega otro factor: "Sigue la incertidumbre por el no acuerdo con el Fondo Monetario, y eso hace que la especulación aumente".

Las restricciones cambiarias y la falta de dólares que tiene el Banco Central, lleva a que ahorristas busquen resguardo en el blue, por temor a una nueva suba de precio.

Causas de fondo

La coincidencia general es que el blue no sólo refleja el precio real que debería tener el dólar en este momento, sino también todo el contexto político y económico que vive el país, en un escenario en el que existe un cepo cambiario muy férreo.

Por eso, para los economistas consultados por iProfesional, existen distintas variables que impactan en la suba del valor del mercado informal.

"Hay varios factores que pesan, como la emisión de pesos, que es bastante alta y que empieza a dar ´la vuelta´, porque desde fines de noviembre y inicios de diciembre había necesidad de liquidez para las fiestas, salarios, aguinaldos y premios, que generó la caída de las cotizaciones de los dólares libres. Pero cuando va a la gente ese dinero, se empiezan a buscar dólares", dice Pablo Repetto, director de la consultora GRA de Gabriel Rubinstein.

Y agrega: "Se está adelantando todo este proceso de recalentamiento cambiario, porque esto suele verse en enero. Quizás se debe al cepo y a las limitaciones se ven para adelante. Por lo que podemos llegar a tener un verano movido, entonces hay que ver cómo sigue todo en los próximos días".

Desde la opinión de Andrés Salinas, economista, docente e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), "el mercado del blue es muy chico, no hace falta tanta plata, ni participantes, para que se mueva la cotización".

Por eso, considera que la incertidumbre por el acuerdo con el FMI y la falta de un nuevo presupuesto, "puede llevar a que varios agentes decidan resguardarse en moneda fuerte, entonces van al mercado paralelo a hacerlo".

En consecuencia, Salinas opina que mientras que no se tenga un plan económico consistente en el tiempo, es decir, no un par de diapositivas con objetivos donde no se explica cómo alcanzarlos, tenemos que acostumbrarnos a que los veranitos cambiarios van a durar cada vez menos".