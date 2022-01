Dólar ahorro: en qué mes de 2021 se disparó la compra a niveles máximos en un año

El último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA) detalló cuántos dólares compraron los argentinos

En noviembre pasado la compra de dólar ahorro experimentó un nuevo aumento y llegó a su nivel máximo en un año, el mismo mes que se celebraron las elecciones legislativas de medio termino que terminaron con una victoria de la oposición.

Según el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA), los argentinos compraron billetes por u$s 176 millones en noviembre pasado, exhibiendo una suba de 23% respecto al mes previo, y efectuaron ventas por u$s 5 millones, valor similar a octubre,

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 926 mil individuos compraron billetes, 164 mil más que en noviembre, mientras que unos 30 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s 190 y u$s 173, respectivamente.

Dólar ahorro y dólar tarjeta, en máximos históricos

Las Personas humanas compraron de forma neta u$s 423 millones en noviembre, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento.

En particular, los egresos netos de divisas por gastos efectuados con tarjetas por argentinos alcanzaron los u$s 207 millones en noviembre, mostrando un incremento de 20% con respecto a octubre.

En tanto, la compra de dólar ahorro significó un egreso de divisas de u$s 171 millones en billetes en términos netos, con un incremento de 24% con respecto a octubre.

A finales de noviembre el BCRA decidió prohibir la compra de pasajes y servicios turísticos del exterior para frenar la sangría de divisas por esta vía.

Cómo pasar de dólar a pesos argentinos: guía al mejor precio

Es el "activo" más apreciado por los argentinos: sin importar el contexto económico, político y social, siempre compran y mantienen. Es por eso que, en algunas ocasiones, es necesario pasar de dólar a pesos para invertir o consumir en el día a día.

Si estás en esta situación, a continuación, una guía completa paso a paso para vender dólares al mejor precio y de forma práctica y sencilla.

Cómo pasar de dólar a pesos argentinos

Debido a que existen numerosos tipos de cambio coexistiendo en Argentina, las formas de pasar dólar a pesos también son muchas. Entre las más populares se destacan las siguientes.

Vender dólar oficial

Esta es la opción menos recomendada, ya que el precio al que se venden las divisas es extremadamente bajo. Básicamente consiste en pasar los dólares a pesos a través de la plataforma de nuestro banco. Si bien es muy sencilla, quien opte por esta alternativa perderá demasiado dinero.

Pasar dólar a pesos en la bolsa

La opción más popular y conveniente para pasar del billete estadounidense a pesos es a través del MEP.

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es un tipo de cambio que surge de comprar un activo en una moneda y, posteriormente, venderlo en otra. La particularidad es que es totalmente libre, económico y sencillo de negociar.

Vender dólares con criptomonedas

En los últimos años, se popularizó la operatoria del dólar crypto, el cual funciona de la misma forma que el MEP, pero con criptomonedas en lugar de activos financieros convencionales.

Para pasar de dólar a pesos con este método, hay que tener una cuenta en un exchange de criptomonedas.

Pasar dólar a pesos físicamente

Otra alternativa para vender dólares consiste en operar directamente los billetes físicos. En este caso, se toma como referencia el precio del blue punta compradora que suele ser algo más bajo que el de la punta vendedora.

Pasar de dólar a pesos es muy sencillo a través del mercado de capitales

A cuántos pesos equivale un dólar

La inestabilidad económica y financiera del país generó que exista una situación cambiaria algo particular, ya que existen numerosos tipos de cambio, por eso, para saber a cuántos pesos equivale un dólar, hay que guiarse por las principales paridades de la actualidad.

Dólar divisa

El dólar divisa, también conocido como mayorista, actualmente tiene un precio de aproximadamente $102.

Dólar oficial

El dólar oficial o minorista solo sirve de referencia para la mayoría de los argentinos y se negocia a alrededor de $107.

Dólar solidario

El dólar solidario, que parte de sumarle al oficial un 30% de Impuesto PAIS y un 35% de retención de Impuesto a las Ganancias, cuesta algo más de $177.

Dólar MEP

Como se mencionó al inicio, el MEP es el famoso dólar bolsa que se adquiere mediante activos financieros. Opera a menos de $195.

Dólar CCL

Así como existe el MEP, también está el dólar CCL (Contado Con Liquidación) que se usa para intercambiar dinero con el exterior. Hoy cuesta aproximadamente $201.

Dólar Senebi

El tipo de cambio que se comercializa en el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi) es como el MEP pero "extraoficial" y no está disponible para todos los inversores. En la última jornada se negoció a $202.

Dólar crypto

El dólar que se consigue comprando y vendiendo criptomonedas en diferentes divisas se acerca a los $206. Para pasar de dólar a pesos, la cotización es de $192 aproximadamente.

Dólar blue

A su vez, el blue o dólar informal cotiza aproximadamente a $209 para la venta y $206 para la compra.

En la actualidad, existen numerosos tipos de cambio que confunden al ahorrista argentino

Cómo cambiar el dólar a pesos

Para cambiar de dólar a pesos de forma económica, práctica, sencilla y legal hay que operar el famoso MEP. Esto es lo que hay que hacer.

Paso 1: abrir una cuenta en un bróker

Lo primero que un ahorrista tiene que hacer para pasar de dólar a pesos argentinos por la bolsa es abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa que esté correctamente controlada y regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas compañías intermediarias son las encargadas de conectar a los inversores con el "mercado", el ámbito en donde se negocian activos financieros emitidos por compañías que necesitan fondos.

Actualmente, existen muchas empresas de esta clase, por lo que se recomienda navegar por el ranking BYMA que todos los meses destaca a las más grandes e importantes.

Tras escoger la que más se adapte a nuestras necesidades, tendremos que completar la apertura que es gratuita y a distancia y solo consiste en rellenar unos simples formularios y verificar la identidad.

Paso 2: transferir dólares desde una cuenta bancaria

El siguiente paso para pasar de dólar a pesos es transferir las divisas a la cuenta del bróker desde una cuenta bancaria del mismo titular. En esta instancia, se recomienda prestar especial atención al CBU del intermediario para evitar equivocaciones que podrían salir caras.

Paso 3: comprar un activo en dólares

Posteriormente, para vender MEP hay que comprar un activo financiero en dólares que también se negocie en pesos. Normalmente, se utiliza el bono argentino GD30D por tener un alto volumen de operaciones y un tipo de cambio implícito muy estable.

Para vender los dólares en el momento, hay que realizar la compra con liquidación en contado inmediato (CI). Una vez que se ejecute la orden, los bonos GD30D estarán en cartera listos para ser vendidos en pesos.