Cómo convertir bitcoin a dólar: cambiar de criptomonedas a dinero fácilmente

Conocer cómo cambiar de bitcoin a dólar es fundamental para tomar las ganancias y reemplazarlas por dinero que pueda consumirse

Aprender a comprar bitcoin y otras criptomonedas es fundamental para poder invertir y aumentar el capital con el paso del tiempo. Sin embargo, aún más importante es saber como cambiar de bitcoin a dólar o de cualquier criptomoneda a dinero "real" para poder consumir bienes y servicios y materializar los beneficios.

Convertidor de bitcoin a dólar

De momento, no existe una única forma de convertir bitcoin a dólar, ya que todo depende de las necesidades del usuario y de sus condiciones y objetivos. Sin embargo, las más conocidas son las siguientes.

Comercio persona a persona

Conocida como P2P, por sus siglas en inglés, esta metodología es la más popular de todas. Consiste en transferir los bitcoins a otro individuo interesado y a cambio de que este entregue los dólares, ya sea vía transferencia o con billetes físicos.

En Argentina, existen algunas casas de cambio y cuevas que realizan esta operación, por lo que pasar de bitcoin a dólar es relativamente fácil. Las desventajas de este método son el riesgo de sufrir un robo en caso de no conocer a la contraparte y el hecho de que las transferencias en dólares no pueden justificarse.

Además, desafortunadamente, en el país están limitadas las transferencias en dólares, por lo que hay que pedir autorización con anticipación y presentar justificativos de fondos. Si al banco no le parece convincente la información, procederá a devolver la transferencia a la contraparte.

Sin embargo, el comercio persona a persona también tiene beneficios, como los mejores precios de compra y venta y el anonimato de la transacción.

Operatoria por intermediario

Otra forma de pasar de bitcoin a dólar es mediante un intermediario o exchange. Existen cientos de estas compañías que permiten cambiar de manera fácil e intuitiva criptomonedas por dinero fiduciario.

La principal ventaja de esta modalidad es que es muy práctica, sencilla y segura, ya que las plataformas están muy optimizadas, las transferencias llegan al instante y se realiza todo a distancia, como si se tratara de un bróker de acciones convencional.

Pero también tiene algunos inconvenientes. En algunos casos, los precios de compra y venta de bitcoin son más altos, por lo que, si el capital es muy grande, las pérdidas serán considerables.

Además, la mayoría de los exchanges cuenta con la política "conozca a su cliente", la cual obliga a las entidades financieras solicitarle datos al usuario como su recibo de sueldo o comprobante de ingresos, la facturación de los últimos meses en caso de que corresponda, los haberes jubilatorios, etc.

De esta forma, la empresa establecerá un monto máximo para operar según las condiciones particulares y, en caso de superarlo, se podrá proceder al cierre de la cuenta y a la elaboración de un reporte de operación sospechosa (ROS).

Las criptomonedas pueden convertirse en dólares de forma práctica y sencilla

Guía paso a paso: cómo pasar de bitcoin a dólar

Si bien pasar de bitcoin a dólar suele resultar muy práctico y rápido, es importante conocer exactamente el procedimiento para no cometer errores.

Paso 1: investigar acerca de los intermediarios

Lo primero que hay que hacer para pasar de bitcoin a dólar de la forma más práctica y sencilla posible es comenzar a investigar acerca de los diferentes criptointermediarios que ocupan el mercado.

Los puntos clave a investigar son la cotización del bitcoin y las comisiones. Lo ideal es encontrar el balance perfecto para no perder demasiado dinero entre la compra y la venta de los activos.

Seguidamente, se debe recabar información sobre la seguridad del exchange. Como en toda compañía que actúa como contraparte, hay que manejar confianza y tranquilidad.

Paso 2: crear una cuenta en un exchange

Para todos los exchanges se debe poseer un usuario y una clave. A la hora de registrarse, estas empresas solicitan nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, número telefónico y, en algunos casos, el número de documento nacional.

Por otra parte, también solicitan algunas fotos del rostro y adjuntar recibo de sueldo o certificado de ingresos. A su vez, las plataformas solicitarán Clave Bancaria Uniforme (CBU) o una Clave Virtual Uniforme (CVU) para el intercambio de fondos.

Paso 3: depositar los bitcoins deseados

Cada exchange tiene un mecanismo específico para el depósito de criptomonedas. En la mayoría de las páginas suele haber un apartado que dicta "depositar criptomonedas" o similar. En esta instancia, hay que seleccionar la especie a transferir y posteriormente escoger la red.

Paso 4: escoger el momento de venta

No es lo mismo vender bitcoins a USD 50.000 que cambiarlos cuando cuestan USD 35.000, por lo que hay que tratar de elegir el momento más rentable. En el ámbito de las criptomonedas, suele utilizarse análisis técnico para encontrar el momento aproximado de salida.

Además, en el universo cripto, las comisiones de red no son estáticas y varían de costo según la oferta y demanda del momento, por lo que es habitual que en determinados horarios la tarifa sea muy cara porque la red está "congestionada" y en otros momentos sea especialmente económica.

Paso 5: pasar de bitcoin a dólar

El último paso de la operatoria de conversión consiste simplemente en vender los bitcoins.

En esta instancia, hay que escoger si conviene vender P2P centralizadamente, es decir, con el exchange como intermediario, o ver si es mejor operar contra el mercado en su conjunto.

Paso 6: transferir los dólares

Para terminar de pasar de bitcoin a dólar, hay que transferir los dólares a la cuenta bancaria o billetera virtual para poder utilizarlos en el día a día. Para hacerlo, solo hay que escoger el método favorito que esté disponible en el exchange, como CBU, CVU, PayPal, Payoneer, etc.

Si bien existen muchas criptomonedas, bitcoin y ether son las más populares

Guía rápida para pasar de bitcoin a dólar

1- Abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas.

en un exchange de criptomonedas. 2- Depositar las criptomonedas que tenemos en nuestra billetera.

las criptomonedas que tenemos en nuestra billetera. 3- Escoger y esperar al momento de venta indicado o necesario.

de venta indicado o necesario. 4- Pasar de bitcoin a dólar para quedarnos con el dinero líquido.

para quedarnos con el dinero líquido. 5- Transferir los dólares a la cuenta bancaria o retirarlos físicamente.

Bitcoin a dólar: convertirlo a una stablecoin

Una stablecoin es una criptomoneda estable y su valor suele estar atado a algún activo que actúa como reserva de valor.

La mayoría de estas criptomonedas tiene su valor ligado al dólar estadounidense, por lo que pasar de bitcoin a una de estas stablecoins es mucho más fácil que pasar de bitcoin a dólar. Algunas de las más populares son:

Tether

Conocida popularmente como USDT, es la stablecoin elegida por la mayoría de los inversores del mundo cripto. Están emitidas por Tether Limited y tienen de respaldo de un dólar estadounidense por cada una.

En el caso de Argentina, USDT es aceptada en casi todas las cuevas y en muchas casas de cambio, donde normalmente cambian un tether por un dólar o incluso más.

DAI

Desarrollada por Maker Foundation y regulada por MakerDAO, una organización autónoma descentralizada, DAI tiene el objetivo de mantener una paridad con el dólar estadounidense a través de contratos inteligentes en la red de Ethereum.

Binance USD

Conocida como BUSD, esta stablecoin, respaldada y aprobada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, fue creada por el exchange Binance y es muy utilizada en su plataforma.

Su popularidad se debe, entre otras cosas, a las bajas comisiones en la red Binance y a la flexibilidad que posee para intercambiarse por otras criptomonedas.

G-Coin

Al igual que las anteriores stablecoins, G-Coin mantiene una paridad uno a uno con el dólar estadounidense y, a su vez, está respaldada por oro físico.

USD Coin

Etiquetada como USDC, USD Coin es un token de la red de Ethereum que fue lanzado al mercado en septiembre del 2018 y desarrollada por Consorcio Center, una asociación conformada por Circle International Financial y Coinbase.

La operatoria puede realizarse desde el smartphone o desde una computadora

¿Pasar de bitcoin a dólar o pasar de bitcoin a stablecoins?

Esta es una de las dudas más frecuentes dentro de la mente de un criptoinversor y una de las más difíciles de responder, ya que todo depende de los objetivos y necesidades del usuario.

Cambiar bitcoin a dólar billete

Si decidimos cambiar criptomonedas a dólar billete mediante el sistema persona a persona, entonces habrá una serie de beneficios.

En primer lugar, existe una clara facilidad comercial. Al ser una divisa aceptada internacionalmente, se puede utilizar para consumir bienes y servicios en día a día.

Por otro lado, el dinero físico también conlleva una mayor flexibilidad normativa porque no es necesario justificar el dinero ante una entidad financiera, por lo que puede servir para empleados que cobran parte de su sueldo informalmente.

Sin embargo, la principal desventaja de cambiar bitcoin a dólar billete se vincula con el riesgo de pérdida, robo o deterioro. Al tratarse de un intercambio de dinero físico, siempre existe la posibilidad de que nos roben o de que perdamos o se estropee el capital.

Cambiar bitcoin a dólar mediante transferencias

Si buscamos la forma de cambiar bitcoin a dólar, pero de forma regulada a través de transferencias vía internet, entonces tendremos la posibilidad de hacer compras en cualquier parte del mundo con una tarjeta de débito y de mover el dinero en cuestión de minutos entre cuentas propias o de terceros.

Sin embargo, como en toda operatoria legal, hay que abonar los impuestos correspondientes y justificar los fondos siempre y cuando sea necesario.

Cambiar bitcoin por stablecoins

Por otra parte, cambiar bitcoin por stablecoins es la mejor alternativa si somos inversores que constantemente realizamos estrategias de compraventa de activos financieros digitales, ya que será más simple y barato intercambiar criptomonedas en lugar de dinero.

Además, en la mayoría de los casos, no habrá que entrar y sacar el capital porque todo se podrá realizar desde una única plataforma informática.

Por último, también es interesante conocer que tener capital en stablecoins permitirá acceder a una especie de "plazo fijo" cripto que, básicamente, consiste en un vehículo de inversión en el que nos pagan intereses por inmovilizar las criptomonedas.

Sin embargo, no todo es color de rosas. En el caso de billeteras digitales anónimas como Metamask, por ejemplo, no podremos perder la contraseña o la "frase semilla". De ser así, perderíamos todo el dinero y no existiría la forma de reclamar.

Por otra parte, también hay que contemplar que no todas las stablecoins son aceptadas en todos los comercios del mundo, por lo que tener esta clase de activos en lugar de dólares no siempre es una buena alternativa para consumir bienes y servicios.

Comprar dólares con bitcoin

Así como se puede pasar de bitcoin a dólar cuando ya tenemos los activos en cartera, también podemos dolarizarnos en caso de tener pesos. Para hacerlo, solo basta con comprar bitcoins a través de un exchange con la moneda local y, posteriormente, venderlo en dólares, como si fuera el dólar MEP.

El tipo de cambio implícito surgirá del cociente entre lo que colocamos en pesos y lo que recibimos en dólares, incluyendo las comisiones de la empresa intermediaria en caso de que existan.

Cómo pasar de ether a dólar

Tras conocer cómo pasar de bitcoin a dólar, seguramente se te cruce por la mente saber cómo convertir ether, la segunda criptomoneda más famosa del mundo, a dinero "real" para poder consumir bienes y servicios en el día a día.

El procedimiento es básicamente el mismo. Lo que hay que hacer es abrir una cuenta en un exchange, transferir los ether que tenemos en la billetera virtual y vender el activo como cualquier otra operación de compraventa.

Por último, solo restará pasar los dólares a la cuenta bancaria o bien retirarlos en efectivo de forma extraoficial.