Qué es DoC, el criptodólar de Bitcoin que creó una empresa argentina

La stablecoin DoC es un criptodólar que está respaldado por Bitcoin. Qué empresa argentina la creó, para qué sirven y qué billetera local la soporta

La Argentina está en la posición número nueve a escala global en términos de adopción de criptomonedas, según un índice elaborado por Chainalysis, un sitio especializado en criptomonedas y blockchain y publicado por el Financial Times.

Hoy en día, la puerta de entrada al mercado son las criptomonedas estables (conocidas en inglés como stablecoins). Se trata de monedas digitales atadas al dólar estadounidense que tienen un valor ya establecido de US$ 1 y no son volátiles.

En la Argentina, estos criptodólares son utilizados para ahorrar en divisa extranjera sin límite ni cepo; para comprar otras criptomonedas volátiles como Bitcoin o Ether y generar retornos en dólares; y hasta para pagar el alquiler, cobrar sueldos del exterior, comprar pasajes de avión y reservar hoteles, y más.

Una de las stablecoins que se popularizó en el último tiempo es "Dollar on Chain", mejor conocida por sus siglas "DoC". Los inversores la usan para realizar giros de dinero a cualquier país del mundo y transaccionar libremente entre usuarios, mientras se refugian de la volatilidad de Bitcoin.

A diferencia de otros criptodólares, DoC no tiene dinero fiduciario en sus reservas sino que está respaldada con Bitcoin.

Pero, ¿cómo mantiene su paridad 1:1 si Bitcoin es volátil? DoC siempre vale u$s1 porque el precio está garantizado por un contrato inteligente de la blockchain Bitcoin. Esto funciona como "colateral" y no permite que la cripto se vuelva volátil.

¿Cómo comprar DoC en la Argentina?

La billetera argentina Defiant permite adquirir DoC y es una de las plataformas compatibles con esta criptomoneda estable.

Para adquirir el criptodólar, hay que abrir una cuenta en Defiant y luego conectar la aplicación descentralizada de DoC https://alpha.moneyonchain.com/.

Paso seguido, el usuario deberá adquirir rBTC, una criptomoneda emitida por RSK (hoy IOVlabs), otra empresa argentina que desarrolla infraestructura para finanzas descentralizadas, para poder pagar las comisiones de la transacción.

Finalmente, el usuario podrá comprar y vender DoC libremente sin límites.

El inventor del Bitcoin

Las criptomonedas se convirtieron en una de las revoluciones tecnológicas más importantes de los últimos años. En este sentido, una de las monedas digitales que ha tenido más impacto es el Bitcoin; sin embargo, las dudas en torno a quién fue el responsable de su creación han estado en el aire desde hace varios años.

El supuesto responsable de este activo es Satoshi Nakamoto, pero ese siempre ha sido un seudónimo de alguien cuya identidad no se ha revelado e incluso de quien se conoce muy poco. A pesar de ello, la identidad ha generado importantes polémicas legales.

El ingerioro australiano, Craig Wright, dijo que él está detrás de la identidad de Nakamoto.

Para muchos especialistas en el área de la tecnología blockchain, el origen de Bitcoin se dio gracias al libro balnco del bitcoin, un artículo escrito bajo el nombre de Nakamoto y publicado en el 2008, donde habló del protocolo de código abierto y red entre iguales. Meses después, comenzó a minar monedas.

Si bien muchos años antes, en 1983, el criptógrafo David Chaum desarrolló un primer sistema criptográfico y este fue concebido como una especie de dinero, la realidad es que sus avances no cobraron tanta relevancia entre la comunidad y, por lo tanto, no se le considera el padre de las criptomonedas, aunque sí uno de sus principales precursores.

Hasta el momento se conocen muy pocos datos de Nakamoto y la información que se tiene al respecto son, más bien, estimaciones. Por ejemplo, bitcoin.com, el sitio de análisis de criptomonedas, menciona que actualmente puede tener más de un millón de bitcoins. No obstante, Nakamoto no entra en las listas de las personas más ricas, pues no es posible confirmar su fortuna.

Criptomonedas, un negocio que crece.

De acuerdo con las aproximaciones, Nakamoto tendría una fortuna de unos 59,000 millones de dólares, por lo que se podría ubicar entre las 30 personas más ricas de todo el mundo.

¿Craig Wraight es Satoshi Nakamoto?

Si bien la identidad de Sakamoto no ha sido relevada, muchas personas piensan que en realidad es el ingeniero australiano Craig Wright, quien incluso en reiteradas ocasiones ha dicho que él es el titular del seudónimo. Sin embargo, esa versión no ha sido aceptada por gran parte de la comunidad criptográfica.

A pesar de que hay gente que no acepta eso, Wright tuvo que iniciar una disputa legal en 2018 para comprobar que se trataba del responsable de esta criptomoneda, pues el ingeniero dijo que él era el creador y que Nakamoto era su seudónimo; sin embargo, la familia de su amigo Dave Kleiman, fallecido en 2013, aseguró que este lo ayudó a crear el activo.

Este lunes, el caso se resolvió a favor de Wright, quien no tendrá que entregar la mitad de 1 millón de bitcoins a los familiares de Kleiman. Sin embargo, el juez concedió u$s100 millones a una empresa conjunta por concepto de derechos de propiedad intelectual, lo que representa apenas una fracción de lo solicitado por los abogados de Kleiman.

Tras este hecho, la comunidad de las criptomonedas espera que Wright cumpla la promesa de demostrar que él es el propietario de los primeros bitcoins minados en la historia, lo cual daría credibilidad a la afirmación de que él es Nakamoto, una declaración que data del 2016.

Dentro de esta polémica, algunos voceros de la comunidad bitcoiner se han dado a la tarea de exponer a Wright e incluso Wikileaks ha señalado que se trata de un "falsificador serial". A pesar de ello, el ingeniero reclamó los derechos de autor del libro blanco y el nombre de Nakamoto no formó parte de las deliberaciones del jurado.