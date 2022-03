¿Vas a poner plata en un plazo fijo UVA?: las ventajas y desventajas de esta inversión

La inflación al alza genera que los ahorristas busquen refugiar su dinero de alguna manera para no perder poder de compra de sus pesos, por lo que las alternativas que se manejan son dolarizarse, sobre todo en estos momentos en los que el blue sube sin parar y genera tensión en el mercado; o bien, buscar alguna alternativa que pague una renta similar al avance de los precios, como son los plazos fijos UVA y los bonos CER.

En concreto, los datos del índice de precios al consumidor (IPC), medido por el Indec, registró un ascenso de casi 51% para todo 2021. Y, para el corriente año, los analistas proyectan que puede ser mayor.

De hecho, para algunos expertos, la reciente suba del Banco Central de las tasas de los plazos fijos tradicionales al 41,5% anual, aparenta no ser suficiente para refugiar los ahorros del incremento del resto de las referencias de la economía.

Por eso los inversores buscan alternativas para cubrirse frente a la inflación y una eventual devaluación en los próximos meses.

Entre las estrategias que apuntan a la conservación del capital y ganan cada vez más relevancia, según el economista Roberto Geretto, portfolio manager de Fundcorp, se encuentra el plazo fijo UVA (CER).

Plazo fijo e inflación

En el plazo fijo UVA el rendimiento ofrecido es lo mismo que la inflación más 1% de premio, aunque su inconveniente es que solicita 90 días de encaje mínimo de los fondos.

"Este instrumento protege el capital de inversor de la inflación, a la vez que es adecuado para un horizonte de corto plazo, ya que se tiene la opción de pre-cancelar el mismo a los 30 días. Aunque en dicho caso se recibiría una tasa inferior, estipulada en torno al 37%", detalla Geretto.

Por eso, dada la evolución de la inflación, este economista afirma que la comparación respecto a si la tasa de un plazo fijo tradicional, que ahora paga 41,5% anual, le gana a la inflación, debe hacerse mes a mes en función de las expectativas.

A modo de ejemplo, si se espera que la inflación de marzo sea del 4,3%, la tasa (TNA) brindada por un plazo fijo tradicional (minorista) debería ser del "48% para empardar".

"El 41,5% anual que es ofrecido por muchos bancos muestra que no sólo hay una diferencia respecto a la tasa ideal, sino que también un plazo fijo tradicional no parecería compensar el riesgo de no estar cubierto frente a la inflación", dice Geretto.

Y agrega: "Si bien el análisis debería hacerse a 90 días, dado que ese es el plazo mínimo de inversión del plazo fijo para que pague la tasa CER más 1% de premio, la lógica es similar".

Por lo tanto, sostiene el experto que, si se analiza el mediano plazo, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses en más del 53% hacen que la comparación respecto a la tasa efectiva que ofrece el plazo fijo tradicional (50%) sea "despareja".

"Otro tema a considerar es que mientras más a largo plazo se analicen las variables, mayores son los riesgos de subas de precios y que la inflación le gane a la tasa, tal cual ya ha ocurrido en la mayor parte de los años en la historia económica argentina reciente", resume Geretto.

La proyección del índice de inflación es fundamental en conocer si el rendimiento de las colocaciones en pesos son rentables.

Cobertura frente a la suba del dólar

Para este analista, también un plazo fijo ajustado por inflación permite cierta cobertura frente a un salto del tipo de cambio oficial.

Esto se debe a que una suba generalizada de los precios de la economía, produciría al mismo tiempo el aumento del dólar.

"Aún en el caso de un desdoblamiento, si la inflación se rige por el tipo de cambio comercial, es poco probable que lo dejen retrasar significativamente, dado que afectaría más al nivel de reservas", opina Geretto.

Así, en el mediano plazo, concluye que un plazo fijo ajustado por inflación "tampoco debería verse muy afectado" en caso que se desdoble el tipo de cambio o que salte la cotización del tipo de cambio único.

En tanto, otra opción muy usada para ganarle a la inflación, según este economista, son los fondos comunes de inversión (FCI) ajustados por CER.

Los mismos invierten en bonos soberanos, bonos corporativos, entre otros instrumentos, ajustados por inflación.

"A diferencia del plazo fijo UVA, los fondos no garantizan un retorno a priori, pero son más líquidos y en el largo plazo el retorno ofrecido no debería alejarse de la inflación, sino, inclusive, ganarle", dice Geretto.

Al margen de la liquidez, otro aspecto positivo de estos fondos es que tienen carteras diversificadas y el valor de la cuotaparte no es tan "volátil" respecto que un bono CER aisladamente considerado.

Los plazos fijos UVA permiten ganarle a la inflación y proteger los ahorros, pero tienen algunos riesgos.

Riesgos de un plazo fijo UVA

De todos modos, se subraya que los plazos fijos ajustados por inflación no están exentos de riesgos.

"El primero es de una intervención del Indec, donde se manipule el IPC, como por ejemplo aumentar mucho la proporción de los ´precios cuidados´ en el índice medido, por lo que allí la inflación que pague el plazo fijo sería menor", advierte este analista.

De todos modos, es positivo aclarar que existe la posibilidad de pre-cancelar del plazo fijo UVA si existe algún tema político o económico que altere al ahorrista, y que pueda obtener igual una tasa fija que atenúa este riesgo. Como se mencionaba, la misma es del 37% anual, unos 4,5 puntos porcentuales menos a la que tienen las colocaciones tradicionales.

"Por otro lado, existe un riesgo que el Gobierno se financie mediante el sistema bancario de manera desproporcionada, ya que se produciría un descalce de plazos. Por ejemplo, esto puede ocurrir si el oficialismo se financia emitiendo deuda a 5 años con los ahorros de la gente en los bancos, los cuales son mayormente dinero transaccional y plazos fijos a 30 días", grafica Geretto.

Por último, no debe olvidarse que el plazo fijo ajustado por inflación es por un período mínimo de 90 días, por lo que se considera que no es un instrumento con mucha liquidez. Algo que se resuelve con la opción de pre-cancelar, aun no pagando el índice de precios.