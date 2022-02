El directorio del FMI se reunirá este miércoles para debatir el avance de la negociación con Argentina

A pesar de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se da por hecho en la Argentina, el directorio del organismo se reunirá este miércoles para analizar el estado de las negociaciones con la Argentina, mientras las dos partes discuten un nuevo programa para refinanciar el pago de más de u$s40.000 millones en deuda.

El equipo técnico del organismo con sede en Washington convocó una reunión en la que los miembros del directorio ejecutivo tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los últimos avances en las negociaciones, según personas con conocimiento directo, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas, según señala Bloomberg.

La reunión fue convocada de manera informal para lo que en inglés se conoce como "engage" a los miembros, lo que supone un avance con respecto a las discusiones anteriores, en las que el equipo técnico se limitaba a informar al directorio, dijeron estas personas. Argentina y el FMI están en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo a nivel de staff para refinanciar un programa fallido de 2018. Este acuerdo, que establecerá los objetivos y compromisos explícitos que el equipo técnico del Fondo acuerda con los funcionarios del Ministerio de Economía, es el siguiente paso después de que el país anunciara en enero un "entendimiento" inicial que esboza un acuerdo amplio porUS$44.500 millones, pero que aún ha dejado muchas interrogantes sobre los detalles del acuerdo.

La reunión, que se celebrará a las 9:30 a.m., hora del este, en Washington en formato híbrido virtual y presencial, se centrará en la situación económica del país, dijo una de las personas.

También se espera que el equipo técnico presente una actualización sobre la evaluación de los criterios de "acceso excepcional", que permite a un país recibir un préstamo de más del 100% de su cuota anual, añadió la persona. El acuerdo original de Argentina representa más de 10 veces la cuota del país con el Fondo, indica Bloomberg.

El Gobierno argentino espera alcanzar un acuerdo con el equipo técnico sobre un nuevo programa con el Fondo antes de marzo. No obstante, el Congreso argentino tiene que aprobar el acuerdo antes de que éste llegue al directorio ejecutivo del FMI, todo esto antes de que venza un importante pago a fines de marzo.

Nuevo acuerdo con el Fondo: Alberto se reunió con Guzmán

El presidente Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien ultima los detalles del acuerdo para refinanciar una deuda de más de u$s 40.000 millones con el FMI. Desde el seno del Gobierno se mostraron confiados en que "el acuerdo va a salir", a pesar de la presión de algunos sectores políticos del Frente de Todos, que tuvo como detonante la renuncia de Máximo Kirchner como presidente de la bancada oficialista en Diputados.

Fuentes gubernamentales aseguraron que "el Presidente ya da por descontado el acuerdo" y remarcaron que "la idea es que el Gobierno lo apruebe en marzo".

Por tal motivo, se estima que el acuerdo será mandado el 5 o 6 de marzo al Congreso, luego del mensaje del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias legislativas, que será el 1 de marzo. ". Guzmán ya les dijo a los funcionarios que siguen la marcha del acuerdo que espera que las negociaciones que está llevando adelante por zoom con los técnicos del Fondo terminen de cerrarse la semana próxima.

"A partir de ahí, en unos días ya viaja Guzmán a Washington a firmar la Carta de Intención con los detalles del acuerdo y nosotros con eso vamos al Congreso para que se apruebe. Luego lo trata el Directorio del FMI", explicó una fuente del Gabinete.

Alberto Fernández se reunió con Martín Guzmán y en el Gobierno aseguran que el acuerdo con el FMI "va a salir"

El Presidente encabezó la reunión del Gabinete económico para avanzar con el proyecto del FMI que enviará al Congreso

El lunes, el Presidente encabezó una reunión de Gabinete económico con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a fin de avanzar con el proyecto de ley que enviará al Congreso sobre el acuerdo con el FMI.

En el encuentro, que se extendió por más de tres horas durante la mañana en la residencia de Olivos, participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En el encuentro, que se extendió por más de tres horas participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y la nueva incorporación a estos convites, el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos.

Alberto Fernández y Juan Manzur participaron de la reunión del Gabinete Económico

Acuerdo con el FMI: la estrategia del Gobierno para llevar el proyecto al Congreso

La idea de Alberto Fernández era enviar el proyecto de acuerdo con el FMI al Congreso antes del 1 de marzo, pero todo indica que al final no dan los tiempos y podría ser anunciado en su discurso ante la Asamblea Legislativa en el marco del inicio de sesiones ordinarias.

El Gobierno trabaja en la redacción del proyecto y en paralelo busca reunir voluntades dentro del propio oficialismo en medio de las resistencias del kirchnerismo duro. La sanción como ley del acuerdo con el Staff Agreement es importante para posteriormente lograr que el board del FMI conceda la refinanciación del crédito Stand-By de 44.000 millones de dólares. Si el 22 de marzo Argentina no paga 3.800 millones de dólares, que actualmente el Banco Central no tiene, el país caerá en default.

Guzmán y Pesce, además, visitarán la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores más detalles del acuerdo con el FMI y su impacto en la economía.

En la reunión también se trataron otros temas económicos que preocupan al Gobierno, más allá del acuerdo FMI: Inflación, tarifas y subsidios fueron parte del intercambio de puntos de vista entre el mandatario y sus funcionarios, informaron fuentes de Presidencia a los periodistas acreditados en Casa Rosada. Además se abordaron temas vinculados a asignaciones de partidas presupuestarias "en momentos en que no se cuenta con un Presupuesto oficial", ya que no logró ser aprobado en el Congreso el año pasado, se indicó. Se trató de la segunda reunión de Gabinete Económico en lo que va de 2022.

Acuerdo con el FMI: dudas en el Congreso​​

"Nosotros estamos a ciegas. Acá en el Congreso hacen falta por lo menos veinte días desde que ingresa y se aprueba. Nosotros vamos a decidir independientemente de lo que hagan Máximo o La Cámpora", aseguró el diputado Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Juntos por el Cambio, en declaraciones al diario Claríb.​

Hasta ahora se conocieron sólo algunos parámetros generales respecto a la reducción del déficit, una baja en la emisión monetaria, una caída también en los subsidios y el fortalecimiento de las reservas. Pero este último punto, por ejemplo, ya profundizó la interna oficialista: mientras Guzmán es partidario de una suba de las tarifas más acorde a la inflación, desde el kirchnerismo -que tiene funcionarios clave en energía- lo rechazaron.

No habría, a priori, creación de nuevos impuestos. Este punto es importante en la negociación con Juntos por el Cambio, que viene advirtiendo por la presión impositiva y se niega a avalar cualquier movida en ese sentido. La duda de los economistas sigue siendo la misma: si el Gobierno dice que no habrá ajuste y no se crean nuevos impuestos, cómo se alcanzará la reducción del déficit. Sólo con mayor crecimiento y el combate a la evasión no alcanza.

El hermetismo respecto a la votación en el Congreso también incluye al kirchnerismo más duro. ¿Darán quórum pero votarán en contra? ¿Darán quórum y se abstendrán? ¿O ni si quiera ayudarán a arrancar la sesión? Se calcula que entre los diputados de La Cámpora y otros K de paladar negro, más de 20 legisladores oficialistas podrían darle la espalda al Presidente.​

Nosotros vamos a decidir independientemente de lo que hagan Máximo o La Cámpora", aseguró Negri

Pese a estas dudas, el oficialismo decidió que el proyecto ​ingrese por la Cámara baja.