Esta es la última ventana que tienen los ahorristas para acceder al dólar más barato de Argentina

El mayor flujo de argentinos al exterior por vacaciones y por el descenso en los casos de infectados por Covid-19 volvió a poner el centro de atención una vía para comprar productos importados a un valor de conversión del dólar de tan sólo $113,25, llamado "dólar free shop". Una referencia muy inferior al blue. De hecho, es el dólar más barato de la Argentina para los ahorristas.

Es decir, una diferencia muy notable respecto al "solidario" de $187, que se toma como tipo de cambio, con impuestos incluidos, para las compras minoristas al exterior o la adquisición de divisas en bancos y casas de cambio.

Incluso, es una cotización de unos $90 menos de lo que cotiza el billete estadounidense en el mercado libre (en torno a $200), como es el caso del blue, que vale 78% más que esta cotización "especial".

El llamado "dólar free shop" ($113,25) es el precio de referencia para el tipo de cambio que se toma en el Duty Free de los aeropuertos argentinos para realizar compras de bebidas alcohólicas, perfumes, golosinas, cosméticos, artículos electrónicos, entre tantos otros artículos que se ofrecen en estos locales comerciales.

Dólar con menos impuestos

En estos negocios considerados "fronterizos" no se aplican los impuestos adicionales al valor neto del billete estadounidense, que establece el Gobierno argentino para operar en moneda extranjera, que son el Impuesto País (30%) y el adelanto de impuestos a las Ganancias (35%).

La salvedad es que sólo pueden acceder a este beneficio los argentinos que viajen al exterior, y que tengan los respectivos pasajes que acrediten el egreso o ingreso al país, desde cualquier terminal aérea. O bien, desde otro medio de transporte.

Entonces, los free shop son uno de los escasos espacios disponibles para los minoristas donde se paga un precio de "liquidación" para acceder a artículos importados nominados en dólares, al tipo de cambio oficial "puro", con una referencia cambiaria de $113,25 por billete estadounidense.

Incluso, no tiene las sofocantes limitaciones del "dólar solidario", cuyas autoridades exigen un monto máximo permitido de compra de u$s200 por mes y justificación de ingresos.

"El free shop goza de la ventaja que los productos que ahí se venden no tienen el 21% de IVA, ni el 3,5% del impuesto a los Ingresos Brutos. Por eso en Argentina lo podés pagar en pesos o dólares en esos lugares, siempre mostrando el pasaporte y el pasaje de ida o de vuelta. Por este motivo los productos son más baratos", grafica a iProfesional Vicente Lourenzo, asesor tributario y ex secretario de CAME.

En resumidas cuentas, a pesar de las distintas medidas restrictivas que se han tomando en los últimos meses en el mercado cambiario, por ahora, esta opción favorable para los viajeros sigue vigente.

Por el momento, Poder Ejecutivo sostiene el tope máximo de compra de u$s650 para los free shop de los aeropuertos, que equivale a realizar gastos a este tipo de cambio oficial a unos $73.600.

Más allá del dictamen oficial, fuentes del sector relativizan esta medida y afirman a iProfesional: "La compra de los productos se toma al dólar oficial, no cambió nada. Incluso, sólo al arribo existe dicho tope de compra por persona por una ley aduanera, pero se puede comprar por encima de ese nivel, con la consecuente declaración de esos bienes excedentes. En síntesis, no hay un límite de compra en el free shop".

De acuerdo a datos sectoriales a los que accedió iProfesional, la cantidad de egresos del país viene en crecimiento pese al dólar caro.

El dólar free shop: muy buscado por argentinos

El "dólar free shop" comenzó a tener reactivarse a inicios del 2021, cuando muchos argentinos comenzaron a viajar a Miami para vacunarse contra el Covid, cuando en Argentina todavía no había dosis suficientes, ni turnos asignados, para gran parte de la gente.

Esto continuó en los últimos meses del año pasado, cuando Brasil, Uruguay y otros países vecinos flexibilizaron los controles sanitarios por la pandemia y autorizaron la reapertura de sus fronteras para la salida de sus ciudadanos e ingreso de turistas del exterior.

Esto se demostró en los datos sectoriales, que confirman que flujo al exterior desde los aeropuertos argentinos empezó a crecer en mayor medida, al igual que la demanda de artículos a este "precio de oferta".

Así, el egreso de argentinos al extranjero se incrementó mes a mes, a pesar de los altos costos que hoy implica salir del país, por la pérdida del poder de compra en dólares del salario promedio en pesos.

La salida de argentinos al exterior se incrementó en los últimos meses

Según cifras a las que pudo acceder iProfesional, la salida al exterior desde todos los aeropuertos del país totalizó en noviembre pasado 1,71 millones de pasajeros. De ellas, 250 mil lo hicieron desde Ezeiza.

-El mes siguiente, en diciembre último, escaló a 1,98 millones.

-Y en enero 2022 alcanzó en todo el mes los 2,32 millones, de las cuales 340 mil egresaron desde Ezeiza.En resumen, en plena temporada de verano (enero) salieron del país unas 600 mil personas más que en noviembre.

Por el lado de los turistas extranjeros que llegaron al país y están incluidos en las cifras, Pablo Repetto, director de la consultora GRA Gabriel Rubinstein, aclara a iProfesional que "los no residentes tienen tax free". Por ende, tampoco se les aplica los impuestos cambiarios.

En los free shop se puede acceder a productos importados a un tipo de cambio de $113,25, un nivel muy por debajo del dólar solidario y de las cotizaciones libres.

Free shops: cómo se recomienda pagar

Respecto al método de pago más recomendado para utilizar en los Duty Free, no hay dudas para los expertos.

"Sin lugar a dudas, en el free shop argentino conviene pagar en pesos. Esto se debe a que los precios están en pesos (al dólar oficial) o directamente en dólares, por si el comprador es extranjero. Por lo tanto, si se paga en efectivo, en cualquier moneda, no se cobra ningún Impuesto País, ni percepción de Ganancias", indica Lourenzo a iProfesional.

Con ello se refiere a las medidas oficiales implementadas en el mercado cambiario en los últimos dos años, con el incremento de las restricciones al acceso a la adquisición de divisas.

Es decir, a fin de 2019 se estableció un 30% de recargo al precio del tipo de cambio minorista (hoy a $113,25), con el nombre de "Impuesto País".

Tiempo después, a mediados del año pasado, para restringir aún más la demanda de dólares, también se aplicaron a las operaciones de compra de moneda extranjera el 35% de adelanto a la percepción de Ganancias.

Se recomienda acceder al "dólar free shop" y pagar estos consumos con pesos cash

En resumen, se conformó el "dólar solidario", que es el único al que tienen acceso los minoristas en el mercado oficial, a un valor final que con estos tributos llega a los $187.

Por lo tanto, se recomienda acceder al "dólar free shop", y pagar estos consumos en el Duty Free, con pesos cash.

"Si se pagan allí los consumos con tarjeta de crédito ese valor en dólares, se le aplicarán los impuestos del dólar ´solidario´. Por ese motivo, al argentino le conviene pagar siempre en pesos los productos que vende el free shop argentino", recomienda Lourenzo.

Y concluye este asesor tributario: "Si se realizan compras en los otros free shop ubicados en distintas partes del mundo, se van a tener que pagar esos recargos impositivos, porque siempre son en dólares".

En este sentido, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, sostiene a iProfesional que "desde siempre, incluso cuando no había brecha cambiaria, fue atractivo comprar en free shop porque se puede comprar con pesos y en cuotas".

Por otro lado, algunos analistas también advierten que los precios en dólares dentro de los free shop ubicados en Argentina, ya toman en cuenta que el tipo de cambio es "bajo" respecto al que se consigue en el resto de los mercados, por lo que "compensan un poco".

En otras palabras, los valores en moneda estadounidense de los artículos que se venden en dichos negocios serían algo superiores al que tienen los mismos productos en otros aeropuertos del planeta.-