¿Cuáles son los CEDEARs que con subas de hasta 67% en el primer trimestre pulverizaron al dólar y la inflación?

Hasta no hace mucho tiempo los CEDEARs (Certificados de Depósitos Argentinos) eran poco menos que desconocidos y entre los motivos que hacían que fueran poco utilizados por los ahorristas eran, según los analistas, su escasa liquidez.

Quienes transitan los pasillos de la Bolsa bien saben que la liquidez es precisamente uno de los factores clave para determinar si un papel es digno de tener en cuenta o no.

Con el paso de los meses los CEDEARs fueron ganando un lugar destacado entre los activos que se negocian habitualmente en el mercado local y hoy ya se negocia un volumen que triplica al de las acciones de compañías que conforman tanto el Panel líder como el General.

Cuáles CEDEARs pulverizan al dólar y los precios en el trimestre

¿Qué son los CEDEARs?

Son Certificados que aglutinan un número determinado de acciones de compañías extranjeras que cotizan en mercados del exterior, principalmente en el Nasdaq de Wall Street y que están autorizadas a operar bajo este formato.

De alguna manera, son similares a los ADRs, que en sentido inverso, son certificados de acciones de compañías argentinas que cotizan en ese mercado.

Al igual que las acciones, se los puede comprar y vender a lo largo de la rueda local, bajo las mismas condiciones en lo que hace a acceso de mercado, plazos de pago y liquidación de las operaciones.

Entre otras ventajas, los conocedores de este segmento del mercado, sostienen que los CEDEARs dejan de lado el "riesgo argentino" al tiempo que sirven como cobertura ante variaciones del tipo de cambio. Asimismo, sirven para concretar operaciones en el mercado cambiario en el segmento del contado con liquidación.

Los CEDEARs ya triplican el volumen operado por acciones

Las grandes ganadoras del primer trimestre

En lo que va del año existe un selecto grupo de compañías que muestran resultados muy positivos, tanto en términos nominales como ajustados, ya sea por inflación o variación del dólar. Lo llamativo del caso es que casi sin excepción, ninguna de ellas forma parte del sector tecnológico, que fue el gran animador del mercado en particular entre 2020 y 2021. En tal sentido, el "top five" está integrado por las siguientes compañías: Vista, que muestra una suba del 67%, seguida por Halliburton Co., con el 57%, US Steel Corp. que avanzó un 51%, Itaú Banco, con el 45% y finalmente Vale, que arañó el 40 por ciento.

Merece destacarse el hecho que de estas compañías, las dos primeras tienen su foco de negocio en el petróleo, dos se dedican a la siderurgia y la restante es un banco. Dicho esto, conviene repasar sus aspectos más destacados, que son en gran medida, los que alientan a los inversores a colocar sus fondos en ellas.

Vista: La compañía está liderada por Miguel Galuccio como Presidente y CEO. Cotiza en la bolsa de México desde 2017 y en NYSE desde 2019. En 2018 anunció la adquisición de ciertos activos de petróleo y gas convencional y no convencional, mayoritariamente ubicados en la Cuenca neuquina, que convirtieron a la empresa en el quinto productor y operador de petroleo de Argentina.

La tesis de inversión de Vista es desarrollar un inventario de hasta 850 pozos de sólidas rentabilidades cubriendo unos 183.100 acres de Vaca Muerta, apalancándose en el flujo de caja de sus activos convencionales, y aprovechando la capacidad de la infraestructura existente para tratar y evacuar la producción incremental.

Para diciembre de 2021 la compañía había perforado y completado 40 nuevos pozos en Vaca Muerta, con una productividad entre las mejores de la cuenca.

Vista Oil % Gas muestra una suba del 67%

Halliburton Company: es una de las empresas de servicios petroleros más grandes del mundo con alrededor de 103.000 empleados y operaciones en 120 países. La compañía se divide en dos grandes unidades de negocios: los servicios energéticos y el área de ingeniería y construcción. Los servicios energéticos ofrecen servicios integrados y soluciones para la exploración de petróleo y gas, desarrollo y producción. Halliburton Argentina cuenta con oficinas regionales en las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén y Salta.

United States Steel Corporation, conocida como U.S. Steel, es una empresa productora de acero que efectúa la mayoría de sus operaciones en EE.UU. y Europa central. La compañía es la decimoquinta mayor productora de acero del mundo según el nivel de ventas. Tiene su base de operaciones en la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania. La Compañía opera a través de tres segmentos: productos de laminado plano (Flat-Rolled), U. S. Steel Europe (USSE) y Tubular Products (Tubular).

Itaú Unibanco es el mayor banco en América Latina, con 90 años de experiencia, liderazgo e historia, ofrece una amplia gama de productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades de diferentes perfiles de clientes: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate e investment banking).

El banco es el resultado de la fusión entre Itaú y Unibanco, en 2008, con operaciones en 19 países a través de América, Asia, Medio Este y Europa. En la región consolidó su presencia en la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con fuerte enfoque en banca minorista.

Compañia Vale Río Doce: es una compañía de explotación minera diversificada global que produce y exporta el mineral y pellets de hierro, así como produce el manganeso y las aleaciones ferrosas. También produce cobre, la bauxita, el caolín, la potasa, el alúmina y el aluminio. Su casa central está en Brasil y también tiene oficinas en Nueva York, Bruselas, Tokio y Shangai. Además, posee compañías en varios países y explora en la Argentina, Angola, Chile, Gabón, Mozambique, Mongolia y Perú. Finalmente, es abastecedor de servicio de logística en Brasil, donde posee y explota una serie de ferrocarriles y de puertos.