Bitcoin: 7 consejos para no perder plata al invertir en criptomonedas

La inversión en bitcoin y criptomonedas es furor entre varios ahorristas con cierta exposición al riesgo, por eso es importante conocer algunos consejos para evitar perder plata.

De hecho, según analistas del mercado, se estima que sólo el 10% de los inversores gana dinero con estas inversiones, y el resto pierde.

Un dato concreto es que en todo el 2022 el precio del bitcoin acumula una pérdida de 2,2% y el ethereum desciende 8,8%.

"La ´fiebre cripto´ actual me recuerda a la llamada fiebre del oro. Cada vez más personas se animan a invertir en criptomonedas con la expectativa de obtener altos retornos. Lamentablemente, la estadística muestra que 9 de cada 10 inversores pierden dinero", dice Nicolás Bonina, abogado y emprendedor especializado en monedas digitales.

Por eso, este experto considera que la hora de ahorrar en este tipo de activos virtuales lo más importante es "estudiar e informarse a conciencia", para tomar buenas decisiones, porque lo que está en juego es el dinero de cada uno.

Cabe recordar que una criptomoneda es una representación digital de un valor, por lo que no existen físicamente.

La inversión en bitcoin y otras criptomonedas tiene sus riesgos para los ahorristas

Además, la compra y venta de criptomonedas en sí misma no está regulada, más allá que los gobiernos pueden controlar a quiénes operan con estos activos, a las plataformas de intercambio (exchanges) y a otros participantes de las transacciones.

En resumen, Bonina comparte a iProfesional unos consejos para poder invertir con mayor seguridad, y menor margen de error, en bitcoin y otras criptomonedas.

1-Considerar la volatilidad del mercado de las criptomonedas

Si bien invertir en criptomonedas tiene un gran atractivo por su flexibilidad, su modelo descentralizado y su alcance global generan que "haya mayores riesgos".

"De hecho, cuanto más grande es la posibilidad de ganancia, mayor suele ser el riesgo involucrado", detalla Bonina.

2-Invertir en Bitcoin y otras criptomonedas con una estrategia

La gran cantidad de gente que está invirtiendo en bitcoins y otras criptomonedas hace que se "invierta como sea, sin pensarlo demasiado".

"Siempre es recomendable entrar con una estrategia bien definida en cuanto a mercado, volumen, horizonte de inversión, pérdida que se puede soportar y porcentaje de ganancia que se quiere obtener, entre otras cosas", recomienda este analista.

Y acota: "Cuando el precio está bajando y el pánico se apodera de uno, es más difícil tomar decisiones objetivas, y ahí es cuando los errores pueden salir caro".

La inversión en criptomonedas se ve como una estrategia en cuanto al activo seleccionado, plazo y tolerancia al riesgo

3-Considerar el volumen de operaciones

Para definir la estrategia, Bonina resalta que es importante mirar el tamaño del mercado, el volumen de operaciones, los datos de funcionamiento y estadísticas de la criptomoneda (whitepaper), la reputación y solvencia del exchange.

"No creas lo que se publica en una publicidad. La única manera de tomar buenas decisiones es estando informado y con conocimiento de lo que se está haciendo", aconseja.

4-Horizonte de inversión en criptomonedas

Otro punto clave para la estrategia es decidir el horizonte temporal de la inversión, que puede ser a corto plazo (short) o a largo plazo (long).

Este punto sirve, dentro de muchas cosas, para decidir qué tendencias les van a interesar más al inversor.

5-Fijar qué pérdida se soportará y porcentaje de ganancia

También se suele recomendar decidir de antemano qué porcentaje se quiere ganar y cuánto uno está dispuesto a perder.

Esto sirve para contrarrestar los momentos de pánico y euforia del mercado y, en especial, nuestros temores y grado de tolerancia al riesgo.

"Una vez que determinamos la pérdida que estamos dispuestos a soportar, un buen consejo es establecer los stop loss, que son órdenes fijadas de antemano para evitar pérdidas", suma Bonina.

El precio de las criptomonedas ajusta en dólares, por lo que es una inversión atractiva en moneda estadounidense, pero tiene alto riesgo.

6-Mantener el equilibrio ante caída de precio del Bitcoin

En un mercado volátil como el de las criptomonedas, este analista sugiere "estar bien alerta a nuestras respuestas emocionales".

Es decir, es claro que todos invierten con la finalidad de ganar dinero y no se piensa en perder, "pero la estadística muestra que sólo gana el 10%", advierte Bonina.

Entonces, su consejo es que es importante informarse previamente, elegir una estrategia y mantener la cabeza fría para tomar decisiones objetivas.

7-Estar alerta de las estafas piramidales

Por último, otro de los aspectos para estar alerta en las inversiones en criptomonedas es la cuestión de las estafas piramidales.

"Un esquema o fraude piramidal es una forma de estafa que atrae inversores y les paga rentabilidades con dinero de nuevos inversores, y no con el resultado de un negocio legítimo. Para que este esquema funcione, siempre tienen que estar ingresando nuevos ahorristas", subraya Bonina.

Como todo tipo de inversión, existen peligros de estafas piramidales en el segmento de los bitcoin y otras criptomonedas

Por eso, en base a los consejos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) sobre esquemas Ponzi, menciona este experto el siguiente listado con algunas "señales de alerta o red flags" para identificar estafas piramidales en el mundo cripto:

-Prometen altos retornos con poco o ningún riesgo.

-Es condición necesaria reclutar nuevos participantes.

-Prometen rendimientos fijos o constantes en el tiempo.

-Hay dificultad para retirar el dinero, y animan constantemente a "reinvertirlo".

-Se valen de influencers y eventos de lujo para seducir a los participantes.

"En estos casos, si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente, no sea verdadera o legítima. Como reza la Ley de Brooks, ´nueve mujeres no pueden tener un bebé en un mes´. La frase es un buen recordatorio de que no suelen existir resultados mágicos", concluye Bonina.

En resumen, toda inversión conlleva riesgos y lleva su tiempo en rendir resultados.

Además, otra regla a tener en cuenta en el mundo de las inversiones es que a mayor tasa de retorno esperada para un instrumento elegido, por lógica, se incrementa el riesgo del mismo.

"Una criptomoneda, quizá, puede duplicar su precio en poco tiempo, pero también puede perderlo", reflexiona Bonina.

De hecho, menciona que Warren Buffet, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, suele insistir en no invertir en algo que uno no entienda.

"Si alguien te ofrece ´una gran oportunidad de inversión en cripto´, asegurate de informarte y asesorarte con un profesional de confianza, para entender cómo funciona lo que te estén ofreciendo", finaliza Bonina a iProfesional.