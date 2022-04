Cuál sería el precio del dólar oficial si el Banco Central hubiese acompañado la inflación

El gobierno está en crisis, el Presidente aporta confusión en sus actos y podrían precipitarse cambios en el gabinete. La inflación en dólares es muy alta y si bien comenzó un aumento tímido de la devaluación del peso, se necesitaría un ritmo mayor, pero también un plan económico. Son momento de definiciones.

¿Cómo está el futuro del dólar?

Los precios de los dólares futuros hablan de corto y largo plazo.

¿Qué dicen de corto plazo?

El gobierno está subiendo el dólar oficial a un ritmo más alto que en el año 2021, pero la brecha con la inflación sigue siendo elevada. En el mes de enero, el peso se devaluó el 2,2% y en febrero el 2,3%, la inflación en dos meses fue del 8,8%: la brecha es muy elevada.

¿Qué pasó en marzo?

El peso se devaluó el 3,3%, por lo que en el trimestre suma 8,0%. Mientras que la inflación de marzo apunta al 6,0%, lo que implicaría una inflación del 15,3% en el trimestre.

La inflación casi duplica a la tasa de devaluación

Este es el mayor problema de la economía argentina. Tenemos una alta inflación en dólares. Pronto las exportaciones caerán y las importaciones subirán.

En Argentina hay una alta inflación en dólares

¿Cómo dan los números anualizados?

La tasa de devaluación está corriendo a un ritmo del 40% anual y la tasa de inflación, del 70% anual. Nada cambió respecto al año 2021, cuando la inflación fue del 50,9% anual y la tasa de devaluación del 22,1% anual. Estamos viajando a una tasa de inflación del 30% en dólares, esto es una locura.

¿Qué ves en los precios del dólar futuro de largo plazo?

Que el Banco Central está subiendo el precio de las posiciones largas. Esto implica que suben las tasas implícitas comparando los precios futuros y el valor del día. Por ejemplo, este jueves comenzó a operar la posición marzo 2023 a un precio de $177,51 esto implica una tasa implícita del 59,8% anual.

El Banco Central es el que pone con la mano esa tasa...

Correcto, participa activamente en el mercado del dólar futuro. Por un lado, vemos que en este mercado hay un bajo volumen, hay posiciones abiertas por u$s3.100 millones y, por otro lado, observamos que está subiendo la tasa implícita, lo que estaría convalidando un escenario de mayor inflación.

¿Qué dice con estos movimientos?

El Banco Central se está cubriendo ante una eventual política fallida de precios, está subiendo el dólar futuro y pretende acompañar con su precio la inflación presente, pero no se logra respecto al pasado.

No entiendo...

Este jueves el dólar cerró en $112 y su evolución respecto a abril de 2021 es positiva en un 19,7%, en abril de 2021 estaba en $93,60. Necesitamos que la tasa de devaluación viaje a una tasa más alta. Muchos analistas proyectan la tasa de devaluación mensual y lo correcto es ver la tasa de devaluación real en 12 meses.

El gobierno está en un gran debate interno y prepara un relanzamiento del plan económico

¿Cuánto debería estar el dólar oficial hoy?

Si tomamos para el mes de marzo una inflación del 6,0%, la de los últimos 12 meses corridos sería del 54,0% anual. Si le restamos la inflación americana, que fue del 8,0%, el peso se tendría que devaluar el 46%. Esto implica que al 31 de marzo el dólar oficial debería haber tenido un precio de $136,60, pero la realidad es que hoy cotiza en $112,0.

¿La suba del dólar oficial retroalimentaría la inflación?

Es cierto, no se puede devaluar sin un plan económico; el problema es que no tenemos un plan económico, tampoco un ministro de economía ocupado de lo que sucede en otras áreas que no sean refinanciación de pasivos.

¿Hay muchos rumores y reuniones políticas?

El clima está raro desde el ámbito político. En breve tendremos muchas novedades que no nos imaginábamos hace unos días atrás.

¿Qué sucede con el gasoil?

Muy simple, no hay. Es un severo problema de inversión del gobierno, agravado por una mala gestión y planificación. Sin gasoil se retrasan las exportaciones, por lo tanto, no llegan dólares al país. Sin exportaciones se cae la recaudación de retenciones, por lo tanto, baja la recaudación y aumenta el déficit. Sin gasoil comienza la escasez y suben los precios, por ende, la inflación está lejos de desacelerarse.

¿Es un problema de Martín Guzmán?

A esta altura, es un problema de todo el gobierno, incluido Alberto y Cristina. No veo a priori que estemos en un escenario de echar culpas. El gobierno debería relanzarse con un cambio de gabinete, hay rumores de una reestructuración de ministerios y nuevos nombres, veremos qué nos depara el destino.

El gobierno está subiendo el dólar oficial a un ritmo más alto que en el año 2021

¿Cómo viene el mercado internacional?

La Reserva Federal de Estados Unidos no solo subirá la tasa de interés, también venderá lentamente su cartera de bonos.

¿A mí qué me importa la venta de bonos americanos?

Te tiene que importar, porque si vende bonos subirá la tasa de retorno del bono de tesorería americano, en especial la tasa a 10 años, y si supera el 3,0% anual tendremos un baile interesante en los mercados emergentes.

¿A cuánto está la tasa?

Hoy en 2,7% anual, pero fácilmente puede superar la barra del 3,0%. Esto implica que sube el costo de oportunidad del dinero, con lo cual se verían afectadas las cotizaciones de las empresas en Estados Unidos, ya que aumenta la tasa de descuento y podría generar una baja en el valor de las acciones.

¿Esto afecta a Argentina?

Por supuesto. La suba de tasas puede empalidecer el aumento en las materias primas. Hay que prepararse porque se puede terminar el viento de cola internacional. Tasas bajas, olvidate; precios de las materias primas en suba, me parece que estarán en modo pausa. Las acciones y bonos caerán al ritmo de los mercados mundiales, en el mejor escenario se mantendrán en los valores actuales.

Hay rumores de una reestructuración de ministerios y nuevos nombres

Conclusión

El Gobierno está en un gran debate interno y prepara un relanzamiento del plan económico.

Hay un aumento en los precios del dólar futuro, pero aún están lejos de acercarse a la inflación; tienen que salir de la trampa del atraso cambiario, de lo contrario, el mercado ajustará lo que no hace el Banco Central.

Sin gasoil, preparate para más recesión y aumento de precios. El escenario de estancamiento con inflación se consolida.

La iliquidez del mercado condiciona la cotización del dólar blue. Si se adelantan paritarias, el precio del dólar blue estará más condicionado a la baja por falta de liquidez en las empresas.

Entre marzo y abril, los bancos achicaron los cupos de crédito y subieron tasas; esto podría ser una constante en los meses que vienen. Liquidez a la vista, mercado del dólar condicionado por contexto recesivo. Dólar barato, pero puede seguir barato. El plazo fijo ajustado por CER es una buena opción, los bonos que ajustan por CER de corto plazo tienen tasa negativa, el plazo fijo no, por otro lado, el costo de transacción es menor con un plazo fijo.

Bonos en dólares siguen planchados, pero la tasa de caución es baja para las condiciones actuales del mercado. Miralo como opción de ahorro más financiamiento.

Hay mucha información clasificada, versiones de todos los tipos, y un gobierno que está inmovilizado. El Presidente demora decisiones, la duda lo abraza, hay muchas cosas que no podemos decir en público, pero el escenario se complica.