Guzmán y Pesce participan de la reunión de primavera del FMI: ¿conseguirán una nueva línea de crédito?

Ni bien realizó el anuncio de un nuevo bono para los trabajadores informales y un sector de la clase pasiva, en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al Presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, partió rápidamente al aeropuerto internacional de Ezeiza donde abordó el vuelo que lo trasladó a la ciudad de Washington para participar de la tradicional reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

El ministro, aficionado al pádel y al tenis, está viviendo horas muy ajetreadas porque venía de mantener una reunión con el equipo que le responde en el Palacio de Hacienda en la localidad de Chapadmalal y, finalmente, recibió el apoyo de la Casa Rosada que le ofreció un marco simbólico notable al abrir el Salón Blanco para realizar un anuncio de un bono extraordinario para habitantes vulnerables y la presentación de un proyecto de ley que, difícilmente, sea aprobado en la Cámara de Diputados por tratarse de la creación de un nuevo impuesto.

Sin embargo, Martín Guzmán continúa avanzando a pesar de las críticas del sector kirchnerista en la coalición gobernante y tendrá, en las próximas horas, que realizar los deberes para que durante la próxima revisión técnica del FMI a la economía nacional, que se realizará el próximo mes, no surjan inconvenientes mayores.

Guzmán viaja a Estados Unidos con las metas pautadas para el primer trimestre cumplidas

Los dos objetivos principales de la participación de los funcionarios argentinos en la Reunión del FMI y el BM

Tanto Guzmán como Pesce no volverán con las manos vacías. En el primer día de las deliberaciones de la Asamblea de los organismos de crédito multilaterales se anunció la creación de una nueva línea de crédito para sus socios que fue bautizada como Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad (RST, por sus siglas en inglés).

Un fondeo que ya había sido aprobado por el directorio del FMI el pasado miércoles 13 de abril y que implica una línea de crédito por USD 45.000 millones aproximadamente de financiamiento, que provendrá de Derechos Especiales de Giro (DEG) de países desarrollados. Se trata de un plan de fomento porque ofrecerá plazos de devolución más laxos que los programas ya existentes del organismo y que apuntará, centralmente, a financiar medidas y políticas que ayuden a combatir el cambio climático.

A propósito de esta cuestión, el combate al cambio climático es otro de los factores que están quedando en suspenso por la agresión de Rusia a Ucrania al tiempo que queda demostrada la dependencia de Europa a las fuentes de energía tradicionales al punto que en algunos países se ha vuelto a calefaccionar los hogares con carbón.

En ese marco de precios al alza del petróleo y el gas, el FMI ha ideado esta línea de crédito que, por los montos que implica, no es la esperada por el equipo económico del Presidente Alberto Fernández que casi en su totalidad se encuentra en la capital estadounidense si tomamos en cuenta que junto a Guzmán y Pesce viajaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien oficiará de gobernador de la silla Argentina en el Banco Mundial, y será asesorado por el embajador todoterreno, Jorge Arguello, jefe de la delegación diplomática en USA.

Tanto Guzmán como Pesce no volverán de Wahsington con las manos vacías

Fondos para el Tesoro del BCRA

Afilando el lápiz, Miguel Pesce sabe que al Tesoro del Banco Central podrán ingresar poco más de 1.300 millones de dólares por este reparto crediticio o "bono" excepcional que extiende el FMI que en la práctica no alcanza para cubrir la mitad del próximo gran vencimiento con el organismo de crédito que cae en el mes de junio por 4.200 millones de dólares.

Si bien los vencimientos de los pagos del presente año por un total de u$s 18.000 millones están calzados por el reciente acuerdo firmado con el FMI, en junio y en septiembre ingresarán u$s 4.200 millones en cada mes y en diciembre llegarán u$s 6.250 millones.

Finalmente, los giros del FMI totalizarán u$s 24.000 millones durante el 2022 y dejarán un excedente en las reservas del Banco Central en línea con los pagos de capital que ya se realizaron y que retornarán.

De cualquier manera, Miguel Pesce y Martín Guzmán, esperaban más del flamante Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad anunciado por el FMI. Al menos esperaban una cifra más cercana al primer reparto de DEG que fue por u$s 650.000 millones todos los países miembros incluidas las naciones más industrializadas. De esa cifra de antes a u$s 45.000 millones de ahora existe un abismo.

Pesce sabe que al Tesoro del BCRA podrán ingresar poco más de u$s 1.300 millones por este reparto crediticio o "bono" excepcional que extiende el FMI

Detalles del nuevo programa

El nuevo programa tendrá una serie de condicionalidades y monitoreo permanentes por parte del Fondo.

"Las reformas se diseñaron con el objetivo de ser objetivamente controlables. Las medidas de reforma también deberán estar claramente vinculadas para abordar los desafíos estructurales calificados a largo plazo y hacer una contribución significativa para fortalecer la posible estabilidad de la base de la pirámide del miembro", explicó el FMI a través de un comunicado.

Precisamente, el cumplimiento de metas del nuevo acuerdo firmado por la Argentina y que será monitoreado por los técnicos del FMI a partir del mes de mayo, es el próximo examen que deberá sortear el ministro de economía ratificado por el Presidente Alberto Fernández.

El nuevo programa tendrá una serie de condicionalidades y monitoreo permanentes por parte del Fondo

La inflación es el principal punto de descontento

Al tiempo que el economista jefe del organismo, Pierre Olivier Gourinchas, presenta las proyecciones de crecimiento e inflación para todo el mundo, poniendo en blanco sobre negro, que la situación mundial ha empeorado producto del contexto internacional convulsionado por las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y su impacto en los precios de la energía y los alimentos, Guzmán y compañía deberán comenzar a solicitar que se recalibre el objetivo escrito de una inflación máxima en la Argentina del 48%, una cifra difícil de cumplir si tomamos en cuenta que en tres meses se logró el récord de marcar, 16,1% de alza en el costo de vida.

Por ello, voceros del ministro explicaron que el 48% es una estimación y no una meta. Una aclaración pertinente para el ámbito local difícilmente aceptable para los burócratas del FMI. Sin embargo, deberán empeñarse en argumentar esta versión porque del cumplimiento de las metas dependen la aprobación de las revisiones y los correspondientes desembolsos para cubrir los vencimientos de deuda.

Una de las medidas a enseñar será la que adoptó el directorio del Banco Central, máxima autoridad monetaria en el país que, inmediatamente después de conocerse el dato de inflación, dispuso el incremento de la tasa de interés de las Leliq a 47%, lo que da una tasa efectiva anual del 58,7%.

La medida recibió el visto bueno de la directora de Estrategias del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, quien en una entrevista a Bloomberg Televisión sostuvo que a la inflación se la debe domesticar. "La inflación está paralizando la economía argentina y necesita ser domesticada", fueron algunas de las frases destacadas de la funcionaria quien además reconoció que el alza en las tasas responde a los requisitos precisados en el acuerdo.

Para Guzmán, el 48% de inflaciónes una estimación y no una meta

Perspectivas

Acaso por el respaldo recibido por la Casa Rosada en el reciente acto en el Salón Blanco los funcionarios de Martín Guzmán son más optimistas que los voceros del director del Banco Central, Miguel Pesce.

Para Guzmán la Argentina está encaminada a pasar exitosamente la primera revisión del FMI en mayo porque no sólo revisarán la meta de inflación sino también objetivos más cumplibles como la acumulación de reservas netas, el déficit primario, la diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos, y el financiamiento monetario de ese rojo. En ese sentido, es natural el apoyo de los técnicos del FMI, divulgado por los asesores de Guzmán, a la creación de un nuevo impuesto, en este caso a las "rentas inesperadas" de dificultoso trámite parlamentario.

Y, si bien el bono recientemente anunciado implica un costo fiscal de 200.000 millones de pesos, la administración de Alberto Fernández compensará mostrando la convocatoria, para los primeros días del mes de mayo, a las audiencias públicas que derivarán en un aumento de los valores de gas y de electricidad.

Estos hechos, sumados a la conflictiva situación internacional, para algunos funcionarios rusos ha comenzado la tercera guerra mundial, tornarán más comprensibles a los tecnócratas del FMI que han tomado nota del difícil contexto.

Te puede interesar Nueva tasa de interés para plazo fijo tradicional: esto rinden $100.000 colocados a 30 días

En la previa del encuentro, la titular del organismo Kristalina Georgieva, anticipó que el staff que conduce recortó las perspectivas de crecimiento mundial tanto para este año como para el 2023. De ese modo, a raíz del impacto de la guerra en Europa del Este, unos 143 países verán afectadas sus economías este año con bajas en su crecimiento, lo que representa el 86% del PIB mundial.