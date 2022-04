Dólar blue histórico: aumentó de $17 en 2017 a $208 en 2021, ¿qué factores determinan su valor?

Tal como lo demuestra el dólar blue histórico, los precios pueden subir violentamente en cortos periodos de tiempo, por lo que hay que tener cuidado con las estrategias para "hacer tasa".

El dólar, uno de los activos favoritos de los argentinos para resguardar sus ahorros, se mantuvo relativamente "calmo" en este último tiempo. En consecuencia, muchos ahorristas aprovecharon a invertir su dinero en pesos para luego dolarizar sus ganancias, es decir, obtener rendimientos muy altos en moneda dura en tiempos relativamente cortos.

Dólar blue histórico: ¿a cuánto cotizó en estos últimos años?

El dólar blue se caracteriza por ser un tipo de cambio marginal, por lo que, si bien se tienen datos de referencia, estos son meramente estimativos, aunque marcan un "margen" en la cotización. Por ejemplo, si el paralelo se encuentra en $200, no quiere decir que todas las casas de cambio lo venderán a ese precio.

Las diferencias más altas de cotización suelen darse en el interior y en algunas provincias, en teoría, por la logística de transportar el dinero que, mayormente, proviene de Buenos Aires.

En cuanto a su cotización histórica, desde el 2017 hasta hoy, el tipo de cambio aumentó ferozmente, aunque se dio una situación particular en los últimos dos años.

En 2017 , el dólar paralelo arrancó en $16,99 y terminó en $19,28 , representando un aumento del 13,47% . La inflación de ese entonces fue muy superior, concretamente de 24,8%.

, el , representando un . La de ese entonces fue muy superior, concretamente de 24,8%. El 2018 arrancó en $19,25 y finalizó con un dólar a $40,50 . El aumento en este caso fue del 110% , muy superior al 34,28% de inflación del mismo año.

arrancó en $19,25 y . El aumento en este caso fue del , muy superior al 34,28% de inflación del mismo año. A su vez, el arranque del 2019 fue de $40,50 y finalizó en $77,25 . El aumento fue especialmente alto, pero algo más acotado en comparación con el año anterior (90,74%). La inflación del periodo fue del 53,55%.

fue de $40,50 y . El aumento fue especialmente alto, pero algo más acotado en comparación con el año anterior (90,74%). La inflación del periodo fue del 53,55%. En 2020 , el dólar inicialmente se ubicó en $75,25 y terminó en $166 , representando una suba del 120,60%, aproximadamente, mientras que la inflación estuvo en torno al 42%.

, el dólar inicialmente se ubicó en $75,25 y , representando una suba del 120,60%, aproximadamente, mientras que la inflación estuvo en torno al 42%. En el 2021 , la moneda estadounidense cotizó en $166 y finalizó en $208, lo que traducido sería un aumento del 25,30%, de las pocas veces que el dólar creció muy por debajo de la inflación, que fue del 50,9%.

¿Cuáles son los factores que determinan el valor del dólar blue?

Debido a las múltiples restricciones que existen para adquirir divisas extranjeras, el mercado paralelo o blue toma fuerza. Este tipo de cambio es el que se vende en "las cuevas", es decir, en las calles de la ciudad por particulares no autorizados a comercializar divisas.

Hay 5 factores que influyen a la hora de determinar el precio del dólar blue

Si bien este tipo de operación es ilegal, y se encuentra sancionada por la Ley Penal Cambiaria, en lo cotidiano muchas personas no solo acuden a este mercado, sino que contemplan sus precios como referencia.

Debido a este comportamiento, es importante conocer cuáles son los factores que influyen en la cotización del dólar blue que fluctúa constantemente durante la semana.

5 factores que influyen en la cotización del dólar blue

Acceso a la divisa

El acceso a la divisa suele ser el factor que más influye en el precio y el que determina que muchas personas recurran a este tipo de operación.

En épocas en donde las personas pueden acceder libremente al billete estadounidense, el dólar blue suele estar más cercano al cambio oficial (e incluso en ocasiones más bajo). Por el contrario, cuando hay cepo cambiario como en la actualidad, la diferencia de cotización suelen ser grande.

Factor impositivo

Lo impositivo es otro de los apartados que influyen en la divisa norteamericana. Cuando hay impuestos como el Impuesto PAIS y la retención del Impuesto a las Ganancias, estos engrosan el precio final del oficial, el cual suele actuar como "piso" del dólar paralelo.

También suele aumentar la demanda, y por ende el precio, cuando hay muchos impuestos sobre las tenencias de dinero (como sucede en Argentina), ya que muchas personas se ven tentadas a comprar en el mercado paralelo en el que AFIP desconoce cuántos dólares tiene el contribuyente.

El acceso a la divisa suele ser el factor que más influye en el precio del dólar blue

Dólares financieros

El dólar contado con liquidación y el dólar bolsa, mejor conocidos como CCL y MEP, respectivamente, suelen influir en el precio del mercado paralelo.

Cuando el MEP se encuentra bajo, muchas personas y empresas se dolarizan a través de él para posteriormente vender la tenencia en el mercado paralelo y obtener una ganancia por dólar. Esto genera que, en un corto plazo, las brechas se cierren, ya que la oferta del blue aumenta y la cotización disminuye.

Localización de la cueva

Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se suele encontrar el mejor tipo de cambio para el ahorrista, sucede todo lo contrario en el interior, y sobre todo en otras provincias.

Esto se debe a que las divisas provienen principalmente de Buenos Aires y Capital Federal, por lo que se cobra el "costo de logística".

Ingreso de dólares

Como se mencionó anteriormente, el dólar blue es ilegal, pero muchas personas e incluso empresas suelen acceder a este tipo de cambio, y los sectores exportador y agropecuario no son la excepción.

Esto se debe a que el Gobierno los obliga a vender sus dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), en el que obtienen poco más de la mitad de lo que suelen obtener en el mercado paralelo.

Además, la queja del sector exportador (incluido los freelancers que trabajan para el exterior) es que si necesitan dólares no solo no pueden quedarse con parte de los que generaron genuinamente, sino que si los quieren, deben pagar casi el doble de precio, por lo que liquidar la divisa de forma legal se convierte en un "impuesto" del 50% o más.

Este aumento en las ventas del paralelo por oferta y demanda hace que el precio caiga.

El dólar blue es ilegal, pero extremadamente operado en Argentina

Alternativas al dólar blue

En caso de que no quieras recurrir al mercado ilegal para comprar dólar blue, existen algunas opciones para poder adquirir la divisa norteamericana.

Dólar Mercado Libre

Este dólar consiste en comprar a través de la popular empresa de ecommerce Mercado Libre un activo en dólares como puede ser una tarjeta de Amazon, Google Play, Netflix, etc, permitiéndole e las personas dolarizarse, aunque de manera indirecta, ya que estas tarjetas no se pueden cambiar por dinero físico, o al menos no de forma sencilla.

Si bien es una transacción 100% legal porque no se están comprando dólares directamente, el "tipo de cambio implícito" suele ser excesivamente alto, superando con creces incluso al dólar bolsa e inclusive al dólar blue. Los precios suelen variar, ya que depende de cada vendedor.

El tipo de cambio implícito surge de dividir el valor del saldo en dólares que recibimos y el precio que se abona.

El dólar MEP

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también conocido como bolsa o financiero, es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales y tiene muchas menos restricciones que comprar dólar solidario.

El dólar MEP tiene muchas menos restricciones que comprar el solidario

El dólar MEP parte de comprar un activo financiero en pesos y, posteriormente, venderlo en la divisa estadounidense. La división entre el precio en pesos y la cotización en dólares dará como resultado el tipo de cambio implícito al que se accede.

Es importante tener en cuenta que los intermediarios financieros mediante los cuales se compra dólar bolsa cobran una pequeña comisión de entre el 1% y el 2% total entre la compra y la venta de los activos.

Quién puede comprar dólar MEP

Para poder comprar dólar MEP, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Compra de dólar solidario: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días.

no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días. Empresas que recibieron el ATP: no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP. Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH o cualquier otro plan social.

no ser beneficiario de IFE, AUH o cualquier otro plan social. Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria.

solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria. Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses. Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP.

quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP. Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero.

Quienes no pertenezcan a esos grupos podrán acceder libremente a comprar dólar MEP para proteger su capital, parcialmente, de la pérdida de poder adquisitivo.

El dólar MEP es una excelente alternativa al dólar blue

Cómo comprar dólar MEP: paso a paso

Comprar dólar MEP es muy práctico y sencillo, solo hay que seguir rigurosamente una serie de pasos.

Paso 1: abrir una cuenta en un bróker local

En primer lugar, para comprar dólar bolsa es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa o bróker local.

Actualmente, existen muchas empresas intermediarias, por lo que se recomienda navegar por el ranking BYMA que todos los meses destaca a las más grandes e importantes.

Tras escoger la que más se adapte a nuestras necesidades, tendremos que completar la apertura que es gratuita y a distancia y solo consiste en completar unos simples formularios y verificar la identidad.

Paso 2: depositar los fondos deseados

Una vez que tengamos la cuenta comitente abierta, solo habrá que depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular.

En esta instancia, hay que controlar que el CBU del bróker, que está vinculado con nuestro número de cliente, sea el correcto para evitar dolores de cabeza.

Paso 3: comprar un activo que se negocie en pesos y en dólares

Cuando los pesos ya estén en la cuenta comitente, lo próximo que hay que hacer para adquirir dólar MEP es comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato (CI).

Para comprar dólar bolsa es necesario abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o bróker local

La mayoría de ahorristas e inversores utiliza el bono GD30 porque tiene un alto volumen de operaciones y porque cuenta con el dólar bolsa implícito más estable.

Paso 4: cumplir los requisitos de "parking"

Al comprar en contado inmediato, los bonos estarán en nuestra cartera al instante, pero, para poder venderlos, habrá que esperar un día hábil (una noche), según las últimas normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por ejemplo, en una semana normal sin feriados, si compramos el bono GD30 en pesos el lunes en contado inmediato, podremos venderlo en dólares al día siguiente, es decir, el martes. No importa que no se hayan cumplido 24 horas exactas.

Paso 5: vender el activo en dólares

Luego de haber pasado un día hábil con el bono en cartera, solo restará vender el activo en dólares. Para hacerlo, hay que seleccionar la especie "D". En el caso del GD30, el título público en dólares será el GD30D. Nuevamente, también se recomienda hacerlo en contado inmediato.

Cuando hayamos realizado la operatoria, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

Paso 6: transferir los dólares a la cuenta bancaria

El último paso consiste en llevar la divisa de la cuenta comitente a la cuenta bancaria en dólares. Hacerlo es muy sencillo porque solo se debe completar el CBU en dólares desde la propia plataforma del intermediario financiero.

El dólar es la opción preferida de los argentinos para preservar el valor de su capital

Dólar MEP vs. dólar blue

A esta altura, seguramente te estás preguntando qué conviene comprar, si MEP o blue. La respuesta es sencilla.

Comprar MEP es una mejor alternativa porque no solo es 100% legal y libre, sino que también se puede hacer desde la comodidad del hogar y sin la necesidad de tener dólares billete que pueden perderse, deteriorarse o sufrir de un robo.

Además, normalmente, la cotización del dólar bolsa es más baja que la del blue, por lo que adquirir este tipo de cambio es más conveniente.