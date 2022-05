Wall Street, en llamas: en qué empresas tecnológicas invertir y de cuáles huir, según expertos

El sector tecnológico no pasa su mejor momento, con algunas grandes en caída, pero hay algunas joyitas que tienen buen futuro. Qué recomiendan expertos

El último balance presentado por la compañía video on demand Netflix hizo mucho ruido en el mercado y sus acciones se desplomaron un 35% en apenas una jornada después de haberse conocido sus resultados. Pero esa no es la única Big Tech con problemas este año, a algunas de las grandes tecnológicas no les está yendo tan bien en Wall Street, mientras que otras tienen un año más positivo. Un informe publicado detalla qué esperar para el sector para lo que resta de 2022 y señala qué inversiones son más y menos riesgosas.

Damián Vlassich, analista de IOL invertironline, señala que este 2022 "viene siendo muy volátil para los índices de Wall Street" y asegura que, hasta ahora, el sector más perjudicado ha sido el tecnológico. La mayoría de las empresas más importantes de este sector, que se había visto muy beneficiado en 2020 y 2021 por la pandemia y la implementación del aislamiento social, presentaron sus resultados del primer trimestre de este año y eso generó mucha volatilidad para las acciones de estas compañías.

La caída de la empresa de streaming es reflejo de un sector en caída este año.

Wall Street: las tecnológicas más golpeadas

Tal es el caso de Netflix, como se mencionó anteriormente, en cuyo caso uno de los principales motivos de la abrupta caída fue el anuncio de una pérdida en el número de suscriptores por primera vez en 10 años.

En el primer trimestre de 2022, la plataforma de streaming perdió 200 mil suscriptores. Por otro lado, la decisión de cerrar el servicio en Rusia, como consecuencia del conflicto bélico, le generó una pérdida de 700.000 suscriptores también, resaltan desde IOL invertironline. Y destacan, además, el hecho de que la competencia que tiene con empresas como Disney, HBO y Amazon y los costos elevados de producción de contenidos son elementos que le plantean un futuro complejo a Netflix.

Pero un claro ejemplo de que el problema no es sólo de una compañía, sino sectorial, es el caso de la plataforma de e-commerce Amazon, cuyas acciones se desplomaron un 14% luego de revelar que la expectativa de ingresos es menor a la esperada para el segundo trimestre.

"Además, este gigante tecnológico registró una pérdida de u$s7.600 millones en su inversión en la compañía fabricante de autos eléctricos, Rivian Automotive, que perdió más de la mitad de su valor en los últimos meses", menciona Vlassich. De esta manera, los datos reflejan las tasas de crecimiento más bajas para la compañía desde la crisis de las punto-com, allá en el inicio de los años 2000.

Los inversores pueden optar por los CEDEARs de algunas empresas con buen rendimiento.

Alphabet y Apple, también en caída

En tercer lugar, Vlassich menciona el caso de Alphabet, la empresa matriz de Google, que también ha caído 5% tras presentar su balance y reportar un beneficio por acción de unos u$s24,62, inferior a las estimaciones de los analistas que esperaban u$s25,75. Si bien se una baja algo menor medida que la de las compañías mencionadas anteriormente, es un golpe que responde al dato de ingresos de la firma, que fueron de u$s68.010 millones, por debajo de las previsiones del mercado, aunque con un crecimiento del 23% respecto del primer trimestre del año anterior.

Y el cuarto lugar lo ocupa Apple, cuyo director financiero, Luca Maestri, advirtió que los problemas en la cadena de suministros podrán generar inconvenientes en las ventas por u$s8.000 millones y, según IOL invertironline, generó cierta preocupación en los inversores y las acciones de la empresa más valiosa del mundo en estos momentos cayeron casi un 4%.

Las dos "joyitas" del sector tecnológico que resisten

"De todas las grandes tecnológicas, todo parecería indicar que Microsoft es la que mejor se está adaptando a la desafiante situación para las empresas del sector tecnológico", destaca el informe. Y sostiene que "fue una de las empresas que logró convencer al mercado".

¿Cómo hizo? Esto se debe a que la compañía informó un beneficio por acción de unos u$s2,22, por arriba de las estimaciones de los analista y, en cuanto a sus ingresos, reportó unos u$s49.360 millones, cifra que también se ubicó por encima de las previsiones del consenso y que registró un crecimiento del 18% interanual.

Sin embargo, la empresa a la que mejor le ha ido en esta temporada de balances complicados en Wall Street fue la firma matriz de Facebook, Meta Platforms, ya que -tras varios meses duros para la acción- sus títulos se dispararon un 17,5% luego de algunas noticias positivas y esto se sumó al hecho de que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg informó una suba del 7% en la proyección de ingresos del segundo trimestre del año.

Microsoft es una de las empresas que mejor se adapta al nuevo contexto y lidera el avance hacia la nube.

Wall Street: expectativas para invertir

Así, desde el equipo de Research de IOL invertironline, consideran que "estar expuesto a Meta Platforms hoy en día representa una posición un poco más riesgosa dado que la empresa se encuentra en pleno desarrollo de algo completamente nuevo como lo es el metaverso", más allá de que advierten que cuenta con la caja suficiente como para realizar ese tipo de inversión.

Por otro lado, resaltan que, a pesar de ciertos inconvenientes en Apple producto de los mencionados problemas que se experimentan en la cadena de suministros, "la empresa continúa incrementando sus ingresos de manera interanual", lo que es un muy buen dato.

Y, finalmente, resaltan a Microsoft, la empresa tecnológica que ha informado muy buenos resultados. Asimismo, mencionan como un diferencial la transformación de su negocio que lleva adelante, ya que Windows de Cloud aporta casi el 40% de los ingresos de la compañía y esto "la pone como una de las líderes en cuanto a la nube".

¿Qué son los CEDEAR?

Estos datos reflejan que es un buen momento para apostar a algunas de estas tres empresas tecnológicas y una buena opción son los CEDEARS (acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos que se pueden adquirir en Argentina). Recordemos que estos Certificados de Depósito argentinos (por eso el normbre) son títulos que representan acciones de firmas listadas que cotizan en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se puede invertir en las empresas de Wall Street desde Argentina.

Cómo invertir desde Argentina en empresas tecnológicas

Para realizar esta operación, se deben seguir los siguientes pasos:

Lo primero es poseer una cuenta en pesos y otra en dólares a su nombre en un banco, ya que el envío y cobro de la operación debe ser a nombre del mismo titular Otro elemento esencial es tener una cuenta comitente o de inversiones a nombre propio en una casa de bolsa, broker o banco La operatoria es fácil: se debe tansferir desde la cuenta en pesos el monto deseado a la comitente Luego, tiene que elegir el CEDEAR que desea comprar, indicando el monto a invertir y el plazo en el que quiere hacerlo. Una vez concretada la operación, hay que cumplir con el tiempo de "parking" exigido y ya se está en condiciones de vender la tenencia cuando se desee.

El proceso de venta también es fácil, requiere ingresar a la página del agente de bolsa y, en la sección "Operaciones", hay que seleccionar la opción "Vender", completar los datos de la cantidad y el precio establecido junto con el plazo de liquidación y se debe seleccionar para el papel la categoría "D".