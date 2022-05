El precio del dólar blue, en la mira de la City: ¿sigue el veranito o anticipan una escalada?

El mercado del dólar blue está tranquilo estos días. Si bien la volatilidad es una de sus características y el tipo de cambio informal se encuentra calmo alrededor de los $200 por estos días, el rumbo que tomará genera cierta preocupación y ansiedad en algunos ahorristas e inversores que no saben cómo interpretar el comportamiento que muestra. Pero la City tiene su lectura del tema y hace sus previsiones para el precio de este dólar extraoficial.

Según el economista experto en mercado de capitales Christian Buteler, "el mercado está expectante por estos días" porque ve un dólar que está barato y que casi no se movió en lo que va de este año. Aunque aclara que esto es en referencia a las cotizaciones de los paralelos, no la del oficial, que sí se está moviendo a diario.

De hecho, en abril, el crawling-peg se aceleró bastante y durante los últimos días del mes llegó a niveles del 4% mensual, un comportamiento con el que el Banco Central (BCRA) busca mantener la tasa se apreciación de dólar cercana al ritmo de inflación.

La suba de tasas por parte del BCRA ayuda a bajar al dólar blue.

Dólar blue vs. tasa, una batalla en marcha

El caso es que, en este contexto de expectativa constante, Buteler señala que, ante cualquier evento que pueda indicar que se podría terminar el carry-trade (que es como se llama a la operación que transforma dólares en una inversión temporal en pesos aprovechando una tasa de plazo fijo más atractiva) el dólar informal enseguida reacciona.

"Eso pasó hace unas dos semanas, cuando, al terminarse el mes, ante la posibilidad de que podía terminarse el carry, todos los dólares se dispararon", explica Buteler. Sin embargo, una vez comenzado mayo, aún si un cambio en las condiciones de tasa ni de inflación, volvió a retroceder el precio del dólar blue porque se le da un poco más de chance a la tasa.

Y esto tiene que ver, sin dudas, "con el hecho de que éste es el mes de mayor ingreso de dólares para el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", lo que da un poco más de tranquilidad los distintos mercados de la moneda estadounidense. También, Buteler menciona que incide el hecho de que se esté emitiendo pesos a un ritmo menor al que se venía haciendo hasta ahora.

A esos datos, el economista Federico Glustein agrega que es clave en esta baja que el BCRA haya logrado comprar este miércoles u$s90 millones y acumule embolsos por u$s330 millones en apenas 3 días. "Eso muestra capacidad de absorción de divisas y que no hay tanta demanda, al menos en el comienzo del mes, mientras que los ingresos por el polo exportador ya son de casi u$s200 millones diarios", explica.

Asimismo, al igual que Buteler, apunta que, "claramente, hay sectores que buscan beneficiarse del carry trade" y menciona que eso se ve potenciado por el hecho de que la diferencia entre compra y venta que se puede hacer por estos días aprovechando la brecha entre los distintos tipos de cambio es muy baja o casi nula, amén de un incremento en la oferta de dólares, que hace caer el precio.

El BCRA está comprando dólares en mayo y eso da buena expectativa para el mes en el mercado cambiario.

Lo que viene para el dólar blue

Esos son los elementos que se conjugan en estos días para que el dólar blue esté tranquilo junto con el CCL. Y, según apunta el economista Fabián Medina, "eso está favoreciendo la liquidación de exportaciones".

En ese contexto, el economista de Ecolatina Juan Pablo Albornoz apunta que "estamos viendo un período de algo más de volatilidad en el último tiempo en el mercado cambiario, aunque no parecería ser preocupante aún".

Esto es, en gran parte, debido a que, tal como señala Medina, los operadores están liquidando con buen ritmo en las últimas jornadas. Este economista prevé que esa tendencia va a continuar por algunas semanas y hará que la calma en la cotización del dólar informal siga.

"Incluso, no descarto que, si se mantiene la tendencia de compra del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el dólar informal llegue a cotizar por debajo de los $190 en algún momento", opina.

Buteler, por su parte, no coincide con esta previsión y señala que "un dólar tranquilo con un mercado inflacionario como el actual no es viable por mucho tiempo". Así, aunque señala que, por el momento, la tasa volvió a ganarle carrera al dólar, anticipa que el "mercado sabe que esto no dura para siempre" y espera que, una vez que se calme el ingreso de dólares o vuelva a darse alguna condición que favorezca la vuelta hacia la moneda estadounidense, podríamos ver una suba, aunque sea momentánea.