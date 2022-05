El Merval rebotó y anotó una suba del 1,82%, mientras el riesgo país sube hasta los 1858 puntos

Wall street comienza la rueda en verde y las acciones argentinas no fueron ajenas a este. Las acciones subieron hasta un 6% mientras que los bonos subieron hasta un 0,8%. En cuanto al riesgo país, este sube un 0,40%, ubicandose en 1858 puntos. Sin embargo, fuentes del mercado aseguran que el contexto del mercado no es bueno y, de momento, no hay perspectivas de que mejore, por lo que la suba podria ser temporal.

El Merval opera estable mientras las acciones caen

El índice Merval medido en pesos subió en pesos un 1,82%, ubicandose en 83.745 puntos aproximadamente. Con respecto a las acciones, la suba fue liderada por: Aluar (+6%), Ternium (+4,2%), Pampa Energía (+4,1%), Central Puerto (+3,7%) y Banco Macro (+2,8%),

Con respecto a las que cayeron, se encontraron Loma Negra (-1,7%), Telecom (-1,7%), Transener (-1,6%), Cablevisión (-1%) y Banco Francés (-0,8%). En tanto, el riesgo país subió un 0,16% y se ubicó concretamente en 1852 puntos.

De las compañías que cotizan directamente en el exterior, Bioceres lideró la baja con una caída del 3,2% y Despegar -0,7%. En tanto Globant subió un 0,9% mientras que Mercado Libre lo hizo en un 0,4%.

El Merval sube fuertemente

Los bonos operaron de forma mixta

Con respecto al mercado de bonos en pesos, estos operaron de forma mixta: GD29 (-0,13%), GD30 (+0,5%), GD 35 (-0,2%), GD38 (+0,2%), GD41 (-0,4%) y GD 46 (+0,8%).

Wall Street rebota

El S&P 500 sube un 0,2% mientras que el Dow Jones cayó un 0,2% y el Nasdaq 100 subió en un 1,3%. A su vez, el petróleo rompió la barrera de los u$s100, con un precio de u$s99,8 aproximadamente, anotando una caída del 2,7%. Con respecto al oro, este se mantuvo negativo (-0,7%), con un precio de u$s1840 aproximadamente.

Con respecto al mercado norteamericano, hablamos con Gloria Patrón Costas, Analista en PPI (Portfolio Personal Inversiones) y comentó lo siguiente: "La volatilidad es claramente un dato en los mercados del mundo. El índice VIX (que mide la volatilidad) saltó a 34 puntos este lunes y se ubicó apenas por debajo de los niveles de principio de marzo. El VIX llegó a ubicarse en 36 puntos la primera semana de marzo a medida que escalaba la incertidumbre por el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los niveles de volatilidad hoy igualan los niveles de diciembre 2021, pero se ubican todavía por debajo de los 37/38 puntos que vimos a fines del 2020 con las elecciones norteamericanas".

En cuánto a los principales índices del mercado estadounidense sostuvo: "Wall Street profundizó la sangría de la semana pasada. El SPX tocó mínimos de 52 semanas acumulando un rojo de -15.62% en lo que va del año marcando un peor arranque que el 2020 año de pandemia e incluso mostrando una peor performance que los primeros meses del 2008 y 2009. Las tecnológicas son las que más sufren el rally de las tasas del exterior. El Nasdaq se ubica -27% por debajo de los máximos históricos registrados en noviembre".

Además la especialista agregó que hoy es un día clave para el mercado. "El equity sufre las tasas más altas (la US10Y se ubicó por encima del 3.0% marcando su mayor nivel desde 2018) y la fortaleza del DXY –Index-. El análisis del mercado está sobre la capacidad de la FED en contener la inflación sin afectar demasiado el nivel de la actividad. La clave estará en seguir monitoreando cada una de las principales variables macroeconómicas. El día de hoy se conocerá el IPC y el mercado espera que la cifra se modere a 8.1% desde el 8.5% de marzo (la núcleo se espera en 6.0% vs 6.5% marzo). Es importante que el dato vaya en línea con las expectativas y muestre una mayor divergencia entre la núcleo y el nivel general para entender el efecto de los factores transitorios que presionan sobre el nivel de precios".