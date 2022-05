Cuántos dólares debe comprar por día el Banco Central para cumplir con el FMI

La pauta más relevante de las que firmó el Gobierno con el FMI tiene que ver con la cantidad de reservas que debe acumular hasta fin de año. La primera revisión se realizará a finales de junio. ¿Cuántas divisas tendrá que juntar Miguel Pesce para cumplir? ¿Será posible? ¿O la Argentina se encamina hacia el incumplimiento más sonoro?

Los datos, hasta ahora, son más preocupantes que otra cosa. Básicamente porque la autoridad monetaria no logra acumular billetes verdes, a pesar de que las liquidaciones de las cerealeras son récord.

En su último reporte semanal, la consultora Eco Go -que dirige Marina Dal Poggetto- advierte que para cumplir con la meta de reservas pactada con el FMI, el Banco Central debería comprar u$s2.775 millones adicionales hasta fines de junio. "Un objetivo difícil de cumplir", razona la economista.

Para cumplir, el BCRA debería capturar a razón de u$s72 millones por día. Se trata de un monto que está en línea con lo conseguido en los primeros siete días hábiles de este mes. El problema es que las compras diarias desde que se firmó el acuerdo con el Fondo alcanzaron tan sólo a los u$s18 millones.

Las liquidaciones de las cerealeras se encuentran en niveles récord. Ese no es el tema central. La cuestión es que los billetes verdes se escurren de las manos del BCRA y no llegan a las reservas.

El Banco Central no logra acumular billetes verdes, a pesar de que las liquidaciones de las cerealeras son récord

Qué pasa si no se cumple a la meta

Martín Guzmán no quiere ni quisiera escuchar que no pueda lograrse ese objetivo pactado con el Fondo Monetario. La cuestión no es tanto por el eventual incumplimiento, en sí mismo, sino más bien por las consecuencias cambiarias que podría tener ese fracaso.

El temor del ministro es que si el Banco Central sigue poco abastecido, en algún momento resurjan las tensiones cambiarias.

Una cuestión central para comprender lo que está pasando se vincula con el renacimiento del turismo, tras la pandemia. Los gastos en turismo de los argentinos en el extranjero volvieron a subir con fuerza.

El informe de Eco Go, en base a registros oficiales, es concluyente: en marzo, el rojo del turismo trepó a los u$s1.370 millones (anterior de u$s517 millones).

El temor Guzmán es que si el Banco Central sigue poco abastecido, en algún momento resurjan las tensiones cambiarias

Massa también está preocupado

El jefe de Diputados, Sergio Massa, coincide con que la única manera de evitar una mega crisis es con más reservas en el Banco Central.

Lo expuso, también ayer, en la cumbre organizada por la Amcham. "Hay que garantizar que los dólares vayan a los que necesitan comprar insumos y maquinarias para invertir. El objetivo es garantizar el crecimiento y la producción, y no para los que se compran aviones en el exterior", dijo.

En este contexto, el gran desafío es qué hacer con las importaciones. Como adelantó iProfesional la semana pasada, el nivel de importaciones de abril cerraron con un récord para la última década.

Massa coincide con que la única manera de evitar una mega crisis es con más reservas en el BCRA

Te puede interesar Clave para los plazos fijos: expectativa por posible suba de tasa de interés por parte del Banco Central

El dato preliminar que manejan en despachos oficiales da cuenta de compras en el exterior por alrededor de 7.000 millones de dólares. Nada menos que un 50% por encima de las importaciones de abril del año pasado.