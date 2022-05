Al BCRA se le escapan los dólares del turismo y sufren las reservas: ¿a cuánto llegará el rojo?

El gasto de dólares de los argentinos que viajan al exterior viene en crecimiento sostenido y es uno de los factores por los que al Banco Central se le dificulta la tarea de acumular reservas para cumplir con la meta pactada con el FMI para este año.

La reapertura de fronteras en el marco de la flexibilización de las restricciones por la pandemia de Covid-19 reactivó la salida de argentinos al extranjero y también la llegada de turistas al país. Sin embargo, la cuenta de turismo muestra que el saldo entre los dólares que ingresan y los que salen por esa vía es negativo. Así surge del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central con cifras de marzo, que fue difundido unos días atrás por la entidad monetaria.

Si bien, tradicionalmente, la cuenta de turismo internacional es deficitaria, los analistas atribuyen en parte el crecimiento de ese rojo a la amplitud de la actual brecha cambiaria entre el dólar blue y el mayorista oficial, que supera el 70%.

El acuerdo con el Fondo Monetario contempla una pauta de acumulación de reservas netas para este año de u$s5.800 millones en relación al stock de diciembre de 2021. Al cierre del primer cuatrimestre, el BCRA acumuló un saldo comprador algo superior a los u$s110 millones, aunque en lo que va de mayo mejoró la perfomance y cosecha alrededor de u$s430 millones. Pero aun así, el mercado tiene dudas sobre si podrá cumplirse la meta trimestral y, por eso, monitorea de cerca toda la sangría de dólares.

Dólares del BCRA: déficit turístico creciente

La cuenta de servicios del balance cambiario -que abarca los gastos en viajes, los pagos con tarjeta en sitios internacionales y otras erogaciones, registró un déficit de u$s1.040 millones en marzo, lo que representa un incremento de 65% con respecto a febrero. La consultora LCG remarcó que ese rojo implica "un crecimiento del 271% interanual".

El déficit de la cuenta turismo del balance cambiario viene creciendo con fuerza y es otro factor que presiona sobre reservas.

"Este resultado fue explicado, principalmente, por los egresos netos por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, fletes y seguros, y otros servicios por u$s517 millones, u$s455 millones y u$s242 millones, respectivamente", detalló el informe del BCRA. En el primer trimestre del año la cifra supera los u$s1.300 millones.

El documento remarca que "en un contexto de menor dinamismo del turismo emisivo por la pandemia del Covid-19, el déficit neto de la cuenta de viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta continúa en niveles por debajo de los observados históricamente para el tercer mes del año hasta principios de 2020".

En ese sentido, un informe de Equilibra destacó que "tras ocho años con déficits anuales por encima de los u$s4.500 millones (2012-2019), la pandemia redujo el rojo del sector (turismo) hasta niveles en torno a los u$s2.500 millones en 2020 y 2021, producto del desplome de la actividad". Y añadió: "Sin embargo, con la gradual apertura de fronteras y la flexibilización de requisitos para salir y entrar del país, el déficit de turismo promedia los u$s400 millones mensuales desde noviembre pasado, trepando a u$s516 millones en marzo, registros similares a los de 2019".

Impacto de la brecha del dólar

Tras conocerse esas cifras, los analistas alertan por la fuerza con la que viene creciendo el déficit de la cuenta turismo producto de la brecha cambiaria.

"En marzo, los egresos por turismo sumaron u$s561 millones (+256% interanual), mientras que los ingresos totalizaron apenas u$s44 millones, todavía afectados por la magnitud de la brecha cambiaria que desincentiva la liquidación de divisas en el mercado oficial", indicó el informe de LCG.

La consultora precisó que en marzo "el resultado de la balanza de turismo alcanzó los u$s517 millones, el mayor déficit desde julio 2019 y creciendo un 359% respecto a marzo de 2021, todavía afectado por una base de comparación aún deprimida".

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial desincentiva a los turistas a vender los billetes en el mercado formal.

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que el crecimiento de ese déficit "tiene una particularidad, porque si bien la salida de dólares es elevada, lo que se observa es que los ingresos por turismo vienen muy bajos". Y señaló: "Lo que veo es que este año, a diferencia de otros anteriores, parte del déficit ya no se debe tanto a la salida sino a que no se registra ingreso de dólares a pesar de la cuenta bimonetaria para turistas que impulsó el BCRA".

Previo al inicio de la temporada turística fuerte, y en un contexto de escasez de reservas, el directorio del BCRA había sacado a fines de octubre una resolución que permitía a los turistas extranjeros que visiten Argentina "abrir una caja de ahorro bimonetaria. La medida apuntaba a que los turistas tuvieran la posibilidad de vender sus divisas al valor del dólar financiero MEP o Bolsa. Pero en los bancos aseguraron que la cuenta bimonetaria para turistas no despertó interés.

Menescaldi explicó que el bajo ingreso de dólares no es porque los turistas extranjeros no gasten en el país, "sino que aprovechan la brecha" es decir que no venden dólares en el mercado formal sino que "está claro" que los liquidan en el paralelo.

"Cambió la naturaleza del turismo en términos de que los que vienen no están liquidando dólares que en otro momento de cepo eso sí pasaba. Será por la brecha, será que las fintechs también les permiten a otras personas recibir los dólares por otro lado, moneda crypto", especuló.

¿Qué déficit proyectan para todo 2022?

Ante este panorama, Menescaldi enfatizó que "el déficit (de la cuenta servicios) se viene profundizando y suponemos que puede llegar a duplicarse este año en relación a 2021". Y alertó: "Teníamos previsto un déficit en la cuenta de servicios de u$s6.500 millones, lo que significaba un incremento de u$s2.500 millones, pero lo estamos revisando porque creemos que va a ser mayor".

El resultado de la balanza de turismo alcanzó en marzo los u$s517 millones, el mayor déficit desde julio 2019.

Por su parte, Equilibra planteó que "la persistente brecha cambiaria en niveles superiores al 70% desincentiva a los turistas extranjeros a liquidar sus divisas en el mercado oficial, por lo que esperamos que los ingresos por esta vía ronden apenas los u$s600 millones este año. Esto es, algo por encima de 2021 (u$s 209 millones) pero muy por debajo de los años sin cepo (u$s2.000 millones anuales en promedio en 2017-19). En este escenario, la consultora proyectó que "el déficit del sector turismo llegaría -al menos- a u$s5.000 millones en 2022, u$s2.600 millones por encima al de 2021".

Frente a esta coyuntura, en Facimex Valores remarcaron que "hacia delante, esperamos que las importaciones de energía y la cuenta de servicios sigan presionando en el frente externo, lo que elevará los desafíos para cumplir con las metas de reservas netas" acordada con el FMI.

De cara al cumplimiento de esa meta, en el mercado también comentan que en el Gobierno "están preocupados por cuántos dólares se le van a ir por la vía de quienes viajen al Mundial de fútbol en Qatar hacia fin de año", con lo cual no desechan la posibilidad que el BCRA adopte alguna medida..

"En noviembre de 2021 ya le dieron de baja a la posibilidad de comprar pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito. Aunque eso pone un freno, mucha gente igual va a viajar al Mundial, con lo cual podrían tomar alguna medida para limitar los gastos con tarjetas. Por ejemplo, hacer pagar los saldos en dólares con dólares", especuló un analista.