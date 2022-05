Las acciones argentinas se disparan hasta 6% y los bonos acompañan

Wall Street avanza en la rueda con nuevas bajas, pero las acciones argentinas no siguen esta tendencia. Las acciones subieron hasta un 6% mientras que los bonos lo hicieron en un 1%. En cuanto al riesgo país, este baja un 1%, ubicandose en 1835 puntos. Sin embargo, fuentes cercanas al mercado aseguran que el contexto del mercado no es bueno y, de momento, no hay perspectivas de que mejore, por lo que la suba podria ser temporal.

El merval y las acciones continúan con la tendencia alcista

El índice Merval medido en pesos subió un 2,2%, ubicandose en 85.548 puntos aproximadamente. Con respecto a las acciones, la suba fue liderada por: Transportadora de Gas del Sur (+6,2%), Telecom (+5,4%), Pampa Energía (+3,8%), Banco Macro (+3,3%) y Central Puerto (+3,2%).

En cuanto a las menos favorecidas, estas fueron Cresud (-0,6%), Grupo Supervielle (+0,1%), Grupo Financiero Valores (+0,4%), Mirgor (+1,1%) y Ternium (+1,5%).

De las compañías que cotizan directamente en el exterior Mercado libre y Globant cayeron (-12% y -5,4% respectivamente). En cuanto a Bioceres, tuvo una baja del 1,2% mientras que Despegar.com lo hizo en un 0,6%.