Seis acciones locales e internacionales para invertir en un mercado volátil

Volatilidad, irracionalidad de precios y desplome grafican lo sucedido en el mercado internacional la semana pasada. Las acciones en Wall Street se vieron signadas de fuertes bajas. Sin lugar a dudas, lo más importante fue el discurso de política monetaria del presidente de la FED, Jerome Powell, quien, entre sus dichos, mencionó finalmente la suba de los tipos de interés en 0,50 por ciento.

"Para entender por qué el aumento de la tasa en Estados Unidos provoca el derrumbe de los mercados hay que remontarse al pasado reciente. De la pandemia se salió con el mayor programa cuantitativo de la historia, o sea, con emisión de dinero y baja de la tasa de interés. Fueron parte todos los bancos mancomunados, no solamente los de Estados Unidos", explicó el analista de mercados y socio de Reseach for Traders, Gustavo Neffa en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24).

Y añadió: "También Japón, Inglaterra, Suiza y los demás bancos. Se venía de una tasa de interés del 0% y se pasó a 0,25%. Esta semana vimos la suba a 0,75%, posiblemente en junio llegue a 1,50%. Para un argentino no es nada. Pero es una señal de que el dinero abundante infinito a tasa 0% terminó".

Tal como manifestó en analista, "todos los mercados se sienten involucrados en esto, inclusive el de criptomonedas. Tanto bonos como acciones han estado derrumbándose. Es un panorama bastante parecido al del 2019 donde hubo un saldo bastante negativo para los inversores, pero esto es peor. Y lo más importante es la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial."

"El FMI y el Banco Mundial bajaron la tasa de crecimiento del 5,1% a 3,6% para la economía mundial, pero además la estuvieron bajando desde enero en su estimación", advirtió Neffa.

El FMI y el Banco Mundial bajaron la tasa de crecimiento del 5,1% a 3,6% para la economía mundial

Efecto local: subió la soja y mejoró el déficit fiscal

Por su parte, el precio de los commodities agrícolas aumentó. La soja, con valores por encima de los u$s600, implica una buena entrada adicional (unos u$s4.500 millones este año). Pero, por otro lado, el incremento de la energía en general generará pérdidas que diluyen la ganancia en la balanza comercial.

"Acá no miramos lo que pasa en China, donde se mantienen los confinamientos mientras que para nosotros el Covid terminó. También tenemos la guerra, de la que ya no se habla tanto. Por otro lado, está la desaceleración de la economía mundial que significa que habrá menos demandas de bienes, algo afectará fuertemente a la Argentina", resaltó Mariano Otálora conductor del programa Qué Hacemos con los Pesos (A24).

"Si estuviera sentado en el sillón de Martín Guzmán y veo cómo me suben las tasas tendría que pensar en cómo me cambió el panorama de acá en adelante y sus consecuencias", advirtió Otálora.

Asimismo, Neffa remarcó que "durante cuatro meses el Banco Central casi no acumuló reservas. Y la preocupación es que en poco tiempo está llegando el FMI y no estamos cumpliendo los primeros objetivos. Por un lado están los altos precios de los commodities, pero por el otro lado está el canal financiero. Las grandes crisis de los bonos argentinos se dieron como consecuencia de la caída del apetito de riesgo de los inversores internacionales. Alguien tiene esos bonos y se los va a sacar de encima".

"El déficit fiscal –continuó- mejoró porque se crearon 20 nuevos impuestos. Además, gran parte del ingreso proviene de la inflación, del IVA".

Acciones locales donde invertir: Bioceres, Mercado Libre y Molinos

A continuación, se enumeran una serie de activos locales e internacionales destacados en Qué Hacemos con los Pesos (A24) como buenas alternativas de inversión.

- Mercado Libre (MELI): Casi sobre el cierre de la semana que pasó presentó los balances del primer trimestre del año, con resultados que superaron las expectativas de los analistas y que también propiciaron alzas en sus cotizaciones, aunque aún no logra recuperarse de las fuertes caídas que tuvo el último tiempo.

"Es una empresa factura más por fintech que por vender. No cualquier empresa da 67% de crecimiento", indicó GustavoNeffa.

- Bioceres (BIOX) es una empresa que viene duplicando la facturación de un año a otro. Acaba de anunciarse la autorización del gobierno de china para comprar la HB4, que es una semilla transgénica para la soja y el trigo. En Australia también se acaba de autorizar la semilla. La empresa tiene un campo enorme para crecer.

-Molinos Agro (MOLA) es la escisión del 2016 de Molinos Río de la Plata. Es una molienda establecida en el puerto de San Lorenzo con 6 acopios de soja y aceite de soja. Básicamente es un play a los commodities agrícolas. Es otra de las compañías que ha dado muchas satifacciones en los últimos años.

Acciones internacionales: Barrick Gold, Philips Morris y Albermale

En lo que respecta a activos internacionales, indicó Neffa, "elegí dos acciones muy buenas pagadoras de dividendos, como Barrick Gold (GLD) ya que el oro está subvaluado. Y en segundo lugar, cigarrillos. Philps Morris (PM). En épocas como las actuales son las preferidas".

"Albermarle (ALB) completó- es una empresa norteamericana que apunta a la de litio para la industria de automóviles eléctricos y también para energías renovables".

En Argentina ¿sí o no a las criptomonedas?

La semana pasada sorprendió la noticia del anuncio de uno de los mayores bancos argentinos cuando comunicó que se podían comprar criptomonedas desde el homebanking. La novedad generó revuelo en el mercado pero no duró mucho. Inmediatamente, una disposición del Banco Central de la República Argentina prohibió este tipo de operatoria.

"Esto no estaba prohibido dentro de la normativa del Central", remarcó Mariano Otálora en el programa Qué hacemos con los Pesos (A24).

"Lo que ofrecía el Banco Galicia era una transacción en blanco, con el dinero que uno tiene en el homebanking, comprando con pesos y vendiendo contra pesos. Era una transacción linkeada al bitcoin en realidad, sin tener la tenencia. Con esto creo que el BCRA se equivoca", advirtió Otálora.

Al respecto, Matías Bari, Ceo de SatoshiTango, indicó que "la oferta que el Banco de Galicia le había hecho a sus clientes de operar con critpomonedas era un paso importante en términos de adopciones y regulaciones. Se pensaba que el BCRA lo había autorizado y la noticia recorrió el planeta en varios medios especializados porque había sido una medida disruptiva en términos de comercialización de criptomonedas. Pero duró muy poco".

De acuerdo al análisis de Neffa, cada vez más los bancos de los países centrales se han ido metiendo progresivamente en el negocio.

"Hemos visto a Goldman Sachs dando servicios en la mesa de trading. JP Morgan, ofrece custodia para sus clientes. Esto hizo que se emparejara el apetito por el riesgo. A nivel mundial los bancos centrales han sido hipócritas, porque mientras prohíben las operaciones con cripto están desarrollando las suyas. Las CBDC son las criptomonedas de los bancos centrales. Ya están funcionando en China y hay 100 países que están evaluando lanzar sus propias criptomonedas. En latinoamérica hay unos cuántos; México es uno de ellos", remarcó.

Te puede interesar La inversión que nadie vio: da una ganancia de más del 190% en el año y vence al dólar y plazo fijo

Para Bari, "todavía queda mucho camino por recorrer. Estados Unidos no tiene un ETF de bitcoins, pero sí tiene de futuro. Porque hay compañías que por sus propios estatutos no pueden invertir en criptomonedas. Pero sí pueden hacerlo a través de un vehículo absolutamente regulado en la Bolsa. El futuro es muy prometedor. Aún no hemos visto nada de desarrollo institucional realmente grande".