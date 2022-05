Impuesto a las Ganancias: el nuevo mínimo no imponible será de $280.792

Finalmente, el Gobierno finalmente subirá el piso del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia de $225.937 mensuales a $280.792 y no $275.000, como había trascendido anteriormente. En mano, será poco más de 233.000.

El anuncio formal del gobierno se realizó luego de la reunión que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Héctor Daer, titular de la CGT, con el presidente Alberto Fernández (que no participó del anuncio) y el ministro Martín Guzmán en la casa Rosada.

También participan del encuentro el gremialista Carlos Acuña, y el dirigente camionero Pablo Moyano.

La mejora incluirá el medio aguinaldo de junio, como había reclamado Massa, para que esta bonificación no quede gravada por el impuesto que afecta a los salarios.

En las escalinatas de la Casa Rosada, Massa indicó que "el salario real tiene que ir recuperándose. La mejora en las paritarias ayudó a recuperar lo que los trabajadores habían perdido con la inflación, pero requiere un esfuerzo del Estado para que no el ingreso no se pierda en impuestos".

"El salario es remuneración, no es ganancia", agregó.

Luego enfatizó: "Subir el mínimo no imponible y proteger el aguinaldo para que no se lo coma el impuesto a las ganancias es una decisión del Gobierno para conseguir una recuperación del ingreso".

Antes de finalizar su discurso, el titular de la Cámara de Diputados aclaró que durante la semana no hubo extorsiones ni aprietes internos en este debate sobre Ganancias: "Acá no gana uno ni otro, acá ganaron los trabajadores. Discutir soluciones para resolver problemas no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para encontrar respuestas".

La medida será efectiva a partir de los salarios devengados al 1 de junio. Para Guzmán, no impactará en la recaudación porque ya estaba contemplado en los números. En ese sentido, agregó que el segundo tramo se irá a un piso de $324.000 aproximadamente.

Guzmán y Alberto Fernández, antes de los anuncios

El aguinaldo quedará eximido de este cambio en Ganancias

El Gobierno nacional elevará el mínimo para el pago del impuesto a las Ganancias para empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría a partir de junio y eximirá del tributo a los dos medio aguinaldo anuales.

Cambios en Ganancias: Martín Guzmán estará presente en el anuncio que hará el presidente Alberto Fernández

La decisión trascendió desde el Ministerio de Economía en respuesta a los reclamos públicos que en ese sentido realizó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el último de ellos este mismo jueves.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que el mecanismo que utilizarán será la actualización de las deducciones especiales que reducen el monto final sobre el que se realiza la base del cálculo.

Actualmente, el piso para el pago del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría es de $225.937.

"El proyecto de decreto que se está impulsando para actualizar el tope a partir del que se tributa el impuesto a las ganancias de las personas humanas comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios", señaló un estrecho colaborador de Martín Guzmán, según indicaron desde la agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno anunciará cambios en el impuesto a las Ganancias

De todas maneras, cabe mencionar que todavía no trascendieron los porcentajes en los que se aumentarán las deducciones, dado que será lo que definirá cuántos trabajadores podrán eludir el pago del impuesto.

La medida será instrumentada a partir de un decreto, en el que además se exceptuará a los dos medio aguinaldo del pago de este tributo.

Al igual que lo sucedió con el ahora ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, Guzmán fue presionado públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien la semana pasada dio a conocer una carta que le envió al ministro solicitándole la elevación del piso de ganancias.

Desde el Poder Ejecutivo no hubo confirmación sobre la decisión e incluso hoy la portavoz Gabriela Cerruti, afirmó que no se haría antes del pago del medio aguinaldo.

Se exceptuará a los dos medio aguinaldo del pago del impuesto a las Ganancias

Massa insistió con su pedido en un acto en la ciudad bonaerense de General Las Heras, tras lo cual Guzmán se avino a dar alguna respuesta.

Aunque el titular de la cartera aceptó que la suba rija desde junio, al no haber precisiones de cómo será el mecanismo todavía no hay certeza de cómo quedarán las escalas de pago para los trabajadores.

Las actualizaciones de los pisos del impuesto a las Ganancias deben realizarse anualmente tal como marca la ley pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar las fechas por decreto.

Guzmán pretendía posponerlo para el segundo semestre pero la presión de un sector de la coalición sumada a su estrés político lo obligaron a aceptar un adelantamiento.