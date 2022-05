Los 5 mejores juegos NFT gratis para ganar dinero sin invertir

Muchas personas les interesa el mundo de juegos NFT, pero no están dispuestas a arriesgar su dinero por lo que hoy recopilamos 5 juegos NFT sin inversión

El 2021 fue, sin lugar a dudas, el año de los activos NFT y los juegos no fueron la excepción. Gozaron de gran popularidad por el planteo de la modalidad "play to earn", es decir, jugar para ganar, por lo que las personas podían pasar horas divirtiéndose y, en paralelo, generando dinero.

A pesar de que algunos fueron perdiendo popularidad, los juegos NFT sin inversión aún son muy popualares. Sigue habiendo empresas que desarrollan juegos NFT, por lo que a recopilamos algunos juegos NFT sin inversión, haciendo que no corras riesgo de perder dinero.

Juego NFT gratis para ganar dinero sin invertir: MIR4

Los problemas de los juegos NFT fueron varios. Entre ellos, se destaca el poco interés real que había en estos, haciendo que sea un mercado puramente especulativo.

Es decir, para que exista personas que ganen dinero vendiendo objetos o activos del juego, tiene que existir una contraparte que desee comprarlo. Si esto se da forma "natural", entonces el modelo de negocio se mantiene en el tiempo.

En muchos juegos NFT, ganar dinero se trata de una cuestión de suerte debido a la alta especulación sin fundamentos sólidos

Por ejemplo, cuando jugamos a un videojuego, muchos deseamos comprar artículos especiales para nuestro personaje que varía según el juego como determinada ropa o armadura, vidas extra en juegos como Candy Crush u obtener energía o acelerar procesos en juegos de construcción.

En fin, si estos objetos, vidas extras, energía, entre otros, sería ofrecido por jugadores en lugar del propio desarrollador, probablemente sería a un precio menor y más de uno compraríamos dichos objetos.

En este caso, al comprar vidas extra o comprar objetos a un personaje, lo solemos hacer "por diversión", es decir, no tenemos intención de ganar dinero. Si todas las personas buscaran ganar dinero y pocas o ninguna quisieran jugar por diversión, entonces el juego funcionaría muy similar a un esquema piramidal, ya que la vida de este seguiría siempre y cuando entren nuevos jugadores y compren dichos objetos.

Esto fue comprendido a la perfección por el equipo de MIR4, por lo que se centraron en desarrollar un juego de calidad, con una historia atrapante y gráficos bastante buenos para un juego mmorpg.

Si bien los valores de su token "Draco" y el token "hydra" se encuentran bastante lejos de sus valores iniciales, es un juego que supo ganarse un público, entreteniendo a muchas personas y haciéndoles ganar dinero. Este juego se puede jugar de forma 100% gratuita y es compatible tanto con PC como tablets y dispositivos móviles, tanto Android como Apple.

Juego NFT gratis para ganar dinero sin invertir: Gods Unchained

Si sos amante de los juegos de carta, este es el videojuego ideal para vos. EL juego consiste en liberar épicas batallas en el que combatirás contra otras personas a través de un mazo de cartas inicial compuesto por 140 cartas que viene por defecto de forma 100% gratuito.

Estas cartas no se pueden vender, ya que no son activos NFT ni forman parte de la Blockchain. Sin embargo, se puede jugar partidas por la que puedes obtener recompensas como cartas que, lamentablemente, tampoco se puede vender.

Para obtener dinero, necesitaremos recurrir a la herramienta "flux" que se encuentra disponible dentro del propio videojuego. Esta función permite fusionar las cartas que tengamos duplicadas, por lo que, las nuevas cartas que obtengamos serán activos NFT que si se pueden vender en el mercado y obtener dinero.

El juego no tiene una criptomoneda propia, sino que utiliza la cripto Ether y está en la red de Ethereum. En síntesis, para ganar dinero con este juego recibirás 140 cartas iniciales gratuitas.

Con dichas cartas jugarás contra otras personas y obtendrás objetos como cartas. Luego utilizás la herramienta del videojuego para fusionar las cartas duplicadas y finalmente, vender dichas cartas en el mercado y obtendrás ether como recompensa.

Los juegos de cartas NFT tienen un gran potencial para generar dinero

Juego NFT gratis para ganar dinero sin invertir: Chainmonsters

Este juego NFT gratuito tiene cierta similitud con juegos como Pokémon y con un estilo bastante similar a Yu-Gi-Oh. En este juego NFT sin inversión el jugador puede empezar de forma gratuita y ganar activos NFT llamados "Chainmons" entre otros artículos. Estos, a su vez, pueden venderse en el mercado NFT del videojuego por dinero real.

Además, según los desarrolladores, lanzarán dicho juego NFT sin inversión en consolas de videjuegos como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. De momento, el juego se encuentra en una etapa beta final y ya cuenta con más de 10.000 jugadores activos.

Juego NFT gratis para ganar dinero sin invertir: Guild of Guardians

Los juegos para celulares siguen teniendo un gran crecimiento exponencial en el último tiempo, por lo que los juegos NFT buscan incursionar en este mercado. Si bien el videojuego aún no ha salido, el lanzamiento está anunciado para el transcurso de 2022 y las preinscripciones ya se encuentran abiertas.

Según el juego, no será necesario gastar dinero para ganar (modalidad pay to win). Además, según la sección del juego de "preguntas frecuentes", los desarrolladores de Guild of Guardians permitirán que los jugadores ganen objetos y héroes sin la necesidad de invertir dinero, por lo que las ganancias se obtendrían de la obtención de dichos ítems para su posterior venta en el mercado NFT.

Las ganancias de Guild of Guardians provendrían de la venta de objetos del juego

Juego NFT gratis para ganar dinero sin invertir: Coin Hunt World

Este juego NFT sin inversión le permite a las personas obtener dinero en el que básicamente el jugador obtiene criptomonedas o tokens que luego podrá guardar o cambiar por dinero.

El juego presenta características muy similares al mítico videojuego "Pokemon Go"

El juego presenta cierta similitud con el popular juego "Pokémon Go". El objetivo es recorrer de manera física las distintas calles del mundo en la que podrás encontrar llaves para desbloquear bóvedas.

Cada bóveda desbloqueada tendrá una sección de preguntas y respuestas en la que, si respondes correctamente, obtendrás criptomonedas. Según los desarrolladores, los jugadores ya han ganado mas de u$s 1.500.000 entre artículos y criptomonedas entregadas.

Te puede interesar Plazo fijo banco Credicoop: cuántos pesos ganás si depósitas $100.000 a 30 días

Lamentablemente, de momento, el juego solo se encuentra disponible en Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Filipinas y el Reino Unido, aunque tienen planes de seguir expandiéndose, por lo que no deberíamos perderlo de vista.