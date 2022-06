CNV se suma al plan del Gobierno de impulsar la economía del conocimiento y facilita su financiamiento

Tras una serie de reuniones con representantes de la economía del conocimiento en Argentina, se conocieron una serie de medidas con las que el Gobierno busca impulsar el desarrollo de ese sector: la primera, la leve flexibilización del cepo al dólar que implementó el BCRA este jueves, y este vienes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio a conocer dos proyectos de normativas complementarias a la del Central que buscan impulsar a más empresas a financiarse en el mercado de capitales.

Se trata de dos iniciativas que fueron sometidas a consulta pública por el regulador para que los distintos actores del mercado opinen y contribuyan para mejorar las propuestas.

El Gobierno busca impulsar el desarrollo del sector de la economía del conocimiento.

Economía del conocimiento: esto propone la CNV

La primera, que es la RG 932 contempla la simplificación de los requisitos para el ingreso de empresas de tecnología y del conocimiento a la oferta pública. El fin, según indican desde la CNV, es "promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información, la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos".

Con ese objetivo, se contempla la eliminación de algunas trabas a las sociedades para acreditar patrimonio y facturación. Así, aquellas que tengan activos fijos, en lugar de presentar un balance especial, bastará con una reseña informativa o declaraciones juradas.

Esta iniciativa surge de un trabajo muy articulado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el fin es "mejorar la asistencia financiera al entramado productivo", destacó el presidente de la CNV, Adrián Cosentino.

La segunda es la RG CNV 933, que apunta a ordenar las plataformas que ejercen una actividad relativa al financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) a través de la negociación de facturas electrónicas y que no integran el ámbito controlado por la CNV.

"Lo que queremos es un régimen que integre esa actividad al mercado de capitales, dando pautas establecidas, transparencia y mejorar la oferta de financiamiento a las pymes, en condiciones adecuadas en término de tasas y plazos", explicó Cosentino al respecto.

El presidente de CNV, Adrián Cosentino, habló de los planes del sector.

¿Por qué el Gobierno está interesado en impulsar la economía del conocimiento?

El equipo económico está, sin dudas, interesado en impulsar el desarrollo de este sector económico que, entre otros rubros, incluye a las startups, las aplicaciones, empresas de producción de software y servicios digitales, servicios de diseño, desarrollo de videojuegos, bioinformática, servicios de cómputos en la nube, producción y pos-producción audiovisual.

En consecuencia, tal como indicó Cosentino, las empresas de conocimiento son "un sector estratégico, generador de un importantísimo valor agregado, de talento joven e innovador, con capacidad de convertirse en un motor de la economía y el empleo bien remunerado".

Para probarlo están los números que reveló el Ministerio de Economía en el marco del anuncio de las medidas que flexibilizaron el cepo cambiario para este mercado, que reflejaron que aporta alrededor de 1.000 empleos formales por mes y en 2021 exportó cerca de u$s6.500 millones.

Se trata de un sector de la economía que genera fuerte ingreso de dólares.

Economía del conocimiento: un sector que exporta mucho e importa poco

Así, queda a las claras que es un sector económico que genera un fuerte ingreso de divisas y, al tratarse de una industria que casi no necesita insumos físicos para producir, no genera sangría de dólares prácticamente para el país porque no requiere prácticamente de la importación para funcionar. Ese es uno de los puntos que le plantearon los empresarios al Gobierno a la hora de negociar incentivos para el sector: que se trata de un sector casi netamente generados de moneda estadounidense para la Argentina.

Esto es un elemento clave en un momento en el que el BCRA está concentrado en tratar de acumular reservas para poder cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, tarea que se le está haciendo muy difícil por la creciente demanda de dólares para importaciones.

En ese marco, desde CNV, consideran esencial "que las plataformas trabajen con el mercado de capitales, que tiene mucho para ofrecer a este sector", según definió Cosentino.

Y, asimismo, es parte de la agenda estratégica de la Comisión lograr la canalización de los fondos de los inversores a los proyectos productivos de las PYMEs.