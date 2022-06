El BCRA relaja el cepo al dólar para personas y empresas que exportan servicios: ¿un alivio real para el sector?

Este jueves, el directorio del Banco Central (BCRA) emitió una serie de medidas que relajan parcialmente el cepo al dólar para las personas y empresas locales que exportan servicios. Así, para las primeras, estableció que quienes trabajen para empresas en el exterior desde Argentina podrán disponer de hasta u$s12.000 en el año en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos. En tanto que, para las compañías, se dispuso que tendrán libre disponibilidad de divisas por un porcentaje del incremento de las ventas externas que realicen este año respecto de 2021.

Los conceptos de las exportaciones de servicios considerados en la norma son: mantenimiento y reparaciones, servicios de construcción, de telecomunicaciones, de investigación y desarrollo, contables y jurídicos, de informática y de información, cargos por el uso de la propiedad intelectual, entre otros.

Y, según aclaró el BCRA, el régimen de excepción a la obligación de liquidación de divisas para los cobros de exportaciones de servicios por ciertos conceptos es retroactivo al primero de enero, por lo que se podrá disponer hasta fin de año del total anual, según fue dispuesto por el Directorio del Banco Central de la República Argentina.

El anuncio de esta decisión se había realizado previo a la emisión del comunicado del BCRA en el marco de un encuentro, encabezado por los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el Presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Allí, se explicó que, a partir de esta medida, que se hará operativa mediante una Comunicación de la autoridad monetaria, el sector podrá acceder al mercado cambiario por el 50% del valor del incremental de las exportaciones, siempre que este sea destinado exclusivamente a hasta 20% de los salarios pagados, mientras que, tal como se señaló, los trabajadores independientes del sector podrán percibir del exterior la suma mensual total de hasta u$s12.000 anuales (un promedio de u$s1.000 al mes) de libre disponibilidad sin necesidad de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios (MULC).

Los trabajadores freelance podrán cobrar hasta u$s1.000 en billetes.

Cepo al dólar: qué busca el BCRA

"La medida busca impulsar el desarrollo del sector y sus exportaciones, potenciar la generación de nuevos proyectos, retener los talentos argentinos y favorecer la acumulación de reservas", anunció el Gobierno.

María Laura Palacios, vicepresidenta de CESSI y CEO de G&L Group, destacó el trabajo realizado entre el sector público y el sector privado y sostuvo que "somos un país donde nuestro conocimiento es mirado y queremos buscar la forma para que el conocimiento quede en la Argentina". A lo que el director Ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi afirmó que "la economía del conocimiento existe porque hay un talento, y si no hay retención de talento, no hay crecimiento de divisas". Por ese motivo, aseguró que "es una medida necesaria e inteligente y es algo bueno para todos".

Con esta decisión, las autoridades dan un pequeño paso en respuesta al reclamo de muchos sectores de la economía que sufren los efectos negativos del cepo cambiario. En este caso, el de la industria del conocimiento, que está generando más de 1.000 empleos formales todos los meses y que, durante 2021, reportó exportaciones por alrededor de U$S 6.500 millones.

Este grupo de empresas venía alertando sobre la fuga de cerebros que se está dando en el país a raíz de las mejores pagas (en dólares) que consiguen las personas formadas en materias como programación y desarrollo de software en el exterior, combinado con la dificultad que tienen para cobrar sus trabajos para empresas de otros países y también reclamaba por las dificultades que tienen las propias organizaciones para el ingreso de divisas por servicios que venden al exterior.

El acceso al dólar es un problema para los que venden servicios la exterior.

Pierden dólares: un problema de los freelancers

"Esta es una realidad muy fuerte para individuos que trabajan en tecnología, que muchas veces brindan sus servicios para afuera, tal es el caso de programadores que desempeñan tareas para empresas en el exterior y cobran en dólares", señala una fuente del sector fintech a iProfesional.

Explica que la dificultad para acceder al dólar y, principalmente, el hecho de que se tomara el tipo de cambio oficial (que está en $120, cuando los otros dólares está cotizando cerca de $210) para poder cobrar sus ingresos, hizo que "muchos de ellos pasaran de estar trabajando en blanco a estar en negro para poder traer el dinero por canales alternativos y no por los legales".

La fuente señala que "hay muchísimo dinero de argentinos, hablamos de miles de millones de dólares, que trabajan para afuera dando vueltas". Cada uno de ellos elige distintas alternativas para proteger su capital en dólares: muchos dejan ese dinero en cuentas en el exterior, otros entran la plata a través de criptomonedas y lo usan a través de las tarjetas prepagas que dan los Exchanges.

"El gran problema es que esto tiene un doble efecto negativo para el Gobierno y la economía nacional: no pagan impuestos y no entran dólares al mercado oficial", explica la voz consultada. En consecuencia, considera que, si se pusieran los incentivos correctos para que ingrese ese dinero, para Argentina sería muy positivo.

La decisión del BCRA podría ser un buen primer paso en ese sentido, ya que evalúa que "la posibilidad de cobrar u$s1000 en billetes es una positiva, por lo menos es algo que van a poder empezar a blanquear".

Muchos trabajadores convierten sus dólares en criptomonedas para traerlos.

Trabas al dólar: ¿un alivio para las empresas?

Por otro lado, también es una buena noticia la medida que se tomó para las empresas exportadoras de servicios porque hay muchas firmas, como las llamadas software factories, que en Argentina tienen fuerte presencia por la buena formación del capital humano que aún conserva nuestro país y dependen netamente de las ventas al exterior.

"El gran problema que tienen es que cobran en dólares y, si los traen a Argentina por la vía formal, se los toman al tipo de cambio oficial. Esto hace que algunas empresas traigan la menor cantidad de moneda estadounidense posible y dejen el resto en el exterior o que incluso, en algunos casos, los traigan en negro", informan en el sector fintech.

Y es que, a las empresas no les conviene traer todo lo que facturan a Argentina porque el tipo de cambio oficial les hace perder dinero respecto de los paralelos y muchas arman una sociedad afuera, tradicionalmente en Uruguay, y llevan parte del dinero en dólares hacia allá.

Ante esta realidad, fue que el Gobierno dispuso este martes una adaptación para el acceso al mercado de cambios para las empresas del sector de la economía del conocimiento que incrementen sus exportaciones interanualmente.

El equipo económico busca responder a algunos reclamos de las empresas.

Industria del Conocimiento: ¿es relevante la novedad?

En palabras del economista Federico Glustein, "la norma facilita a los exportadores de servicios el cobro fruto de su trabajo y poder ingresarlo al país a una valuación lógica, ya que, hasta ahora, se cobraba por retiros por plataformas o se realizaba mediante criptos, por ejemplo, o por el sistema bancario tradicional, en el cual se podía perder hasta el 100% del monto del servicio solamente por tratar de cobrar en billetes, o si era en pesos, a un precio inferior al mercado".

Señala, además, que, si bien esta modificación limita solo a u$s1.000 mensuales (según el total de u$s12.000 anuales que se fijó), les reconoce una realidad a los freelancers: que las cotizaciones no están a $125, sino a $210, como el MEP hoy día, el mercado por el cual ingresarían los servicios.

Sin embargo, indica que lo negativo de esto es que no le permite operar por MEP o CCL a los agentes 90 días o 90 días después, por lo cual considera que "hay quienes van a quedar afuera" y dice, además, que el hecho de que el excedente sea a cambio oficial limita quienes quieran ingresar sus divisas de esa forma.

Las empresas podrán acceder a dólares si cumplen ciertos requisitos.

BCRA flexibilizó el cepo: requisitos para acceder al beneficio

Esto se debe a que la nueva normativa del BCRA establece que la condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero (concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes). Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados.

Asimismo, de estableció que las personas jurídicas podrán obtener una "certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en el año 2022" para ser exclusivamente destinada a:

El pago de remuneraciones de sus trabajadores por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021.

de sus trabajadores por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021. El 20% de las remuneraciones brutas para lo que resta de 2022.

Cabe mencionar, además, que este mecanismo podrá ser utilizado solo en la medida en que la firma no registre incumplimientos a la fecha en materia de ingresos y liquidación de exportaciones de servicios, se comprometa a liquidar los fondos que no hayan sido destinados al pago de remuneraciones y que no hayan concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la certificación y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes.

El BCRA anunció que para facilitar el control del cumplimiento de todos estos requisitos está desarrollando un sistema online que pondrá a disposición de las entidades financieras.