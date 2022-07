Los bonos en dólares acentuaron su caída: ¿tocaron un piso o seguirán bajando?

Los bonos argentinos en dólares registraron este miércoles 6 de julio bajas de hasta 4,4% en medio de un contexto de mayor incertidumbre económica lo que se reflejó en la escalada del riesgo país que superó la barrera de los 2.700 puntos y alcanzó un valor récord desde la reestructuración de la deuda con acreedores privados.

Pese a que la ministra de Economía Silvina Batakis intentó llevar un mensaje de calma a los mercados al asegurar que cree en el equilibrio fiscal y este miércoles inició los contactos con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, no fue suficiente para revertir el clima del mercado.

"Los bonos en dólares siguen sin encontrar demanda y hoy volvieron a caer, esta vez 45 centavos a lo largo de la curva", indicó un informe del Grupo SBS que recordó que la próxima semana "Globales y Bonares pagan cupón de renta".

El Global 2035 lideró la baja con un descenso de 4,4% y también registraron pérdidas el Bonar 2035 (3,1%) y el Bonar 2041(3,1%).

Los operadores del mercado alegan que los inversores más que palabras quieren anuncios concretos de que habrá un ajuste fiscal y se aflojará con la emisión monetaria para financiar al déficit.

Lucas Yatche, jefe estratega de Liebre Capital evaluó que "hoy en día el mercado no cree que la flamante ministra de un volantazo en el rumbo económico y se descuenta un mayor riesgo de incumplimiento en las metas con el FMI". Y agregó: "Está claro que si bien a esta altura las metas funcionan como un ancla y parecerían tener cierta flexibilidad, alejarse más del cumplimiento de las mismas debilita a los activos financieros", afirmó.

En sintonía, el analista Gustavo Ber sostuvo que "los activos domésticos extienden la debilidad ya que el cambio del equipo económico no está despertando entusiasmo entre los inversores, toda vez que no despeja la incertidumbre menos ante la continuidad de ruidos políticos". En esta línea, destacó: "Este complejo contexto eleva las preocupaciones sobre la capacidad de administrar los serios desequilibrios, más cuando los operadores observan una acelerada emisión ya no sólo para abastecer al fisco sino también para intervenir en los títulos en pesos".

Bonos en dólares: ¿qué implican los actuales precios?

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI indicó a iProfesional que "los bonos argentinos en dólares caen entre 30% y 43% en lo que va del año y los precios actuales ya implican escenario de restructuración muy agresivos"

A modo de ejemplo, el analista precisó que "un Global 2035 ya descuenta una extensión de maturity (plazo) de 5 años y una quita de capital del 67%, asumiendo un default en diciembre de 2024 y una tasa de salida del 15%"

"Para tener como referencia, una restructuración de esta forma daría como resultado una pérdida de valor presente superior a la del canje 2005", estimó.

Asimismo, Santiago López Alfaro presidente de Patente de Valores precisó que "los bonos están en un piso histórico, en el default de 2002 los bonos estaban en u$s22 dólares (por lámina de u$s100) y ahora están en valores similares" pero cree que "no vamos a ver nuevos inversores grandes entrando en los próximos meses y eso hace que puedan continuar débiles".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler señaló que "algunos bonos ya están en 19 centavos, son precios casi de default, cuando Argentina no tiene posibilidades de entrar en default en el corto plazo principalmente porque no tiene pagos importantes que hacer" en el corto plazo".

"Los bonos están muy baratos, incluso yendo a una reestructuración de los mismos el que invierta hoy en bonos seguramente terminará teniendo una muy buena rentabilidad pero la desconfianza sobre Argentina es muy grande lo que hace que ni siquiera así los inversores extranjeros sobre todo se acerquen a los papeles locales", remarcó.

Bonos en dólares: ¿tocaron valor piso?

Buteler opinó que "estos son rangos de piso" aunque acotó que "lo que pasa es que la realidad económica argentina puede hacer que sigan cayendo".

Los bonos argentinos en dólares profundizaron su caída este miércoles, y bajaron hasta 4,4%

"Si se sigue con problemas para acumular dólares, acelerando la inflación, con más emisión monetaria, probablemente lo que hoy parezca piso, mañana no lo sea", razonó.

En sintonía, Pablo Waldman, estratega de Inviú planteó que "estamos en precios bajísimos lo cual no quita que puedan seguir cayendo, que algo esté barato no es garantía de que no esté más barato mañana".

El analista aseguró que "para que haya un rebote importante de los bonos tenemos que ver un cambio en la dirección económica, que haya un plan claro sostenible y que se ejecute que es lo que el mercado viene pidiendo desde la asunción de Alberto Fernández". Y enfatizó: "Estamos jugando el mismo partido siempre pero cada vez desde una posición más deteriorada".

Para Ber, "los bonos en dólares pueden continuar viéndose presionados ante el actual clima de incertidumbre política y económica, así como la desfavorable posición técnica que enfrentan desde el exterior.

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores también consideró que "no están dadas las condiciones para sostener que tocaron piso".

"Más allá de las palabras de los ministros, hacen falta hechos que demuestren qué hay compromisos amplios dentro y fuera del oficialismo de austeridad fiscal y ordenamiento monetario y cambiario; estamos lejos de eso por lo que no parecería que esto sea piso", argumentó.

¿Es una buena oportunidad para comprar a estos precios?

A su vez, Siaba Serrate alegó que "ante un cambio de administración el año que viene, y teniendo en cuenta que el clima externo no ayuda actualmente, nosotros creemos que habría valor en los bonos para un horizonte de 2 o 3 años".

Para analistas, los bonos en dólares pueden seguir cayendo si continúan dificultades del BCRA para sumar reservas y se acelera más la emisión

"Sin embargo, eso no quita que los precios puedan seguir a la baja, en especial, si el escenario macroeconómico continúa su acentuado deterioro", auguró.

Por su parte, López Alfaro estimó que con estos precios de bonos "estamos cerca de un piso y esto es una oportunidad de largo plazo pero tenemos aún muchos meses antes de las elecciones y quizás podemos ver algunos valores un poco menores".