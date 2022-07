Dólares financieros, en llamas: ¿por qué el "contado con liqui" se disparó al borde de los $300?

Los dólares financieros pegaron un nuevo salto este jueves 7 de julio, en especial el Contado Con Liquidación, una reacción que algunos operadores de mercado atribuyeron a declaraciones de la ministra de Economía Silvina Batakis que hicieron temer un mayor cepo a las divisas para el turismo y compras en el exterior.

De hecho, el BCRA anunció en la tarde de este jueves un cepo al "dólar free shop" al poner fin a la posibilidad de financiar en cuotas las compras en tiendas libres de impuestos.

El CCL, que es la vía que utilizan las empresas para girar las divisas al exterior, cerró en $296,29, cifra con la que registró un nuevo récord.

De esta manera, el precio del CCL dio un salto de $18 en relación al cierre del miércoles, mientras que la brecha con el dólar mayorista oficial llegó a 134%, más alta que el 130% al que había escalado durante la crisis de octubre de 2020.

A su vez, el dólar MEP o Bolsa terminó en $279,24. Se trata de un aumento de 3,5% frente a la jornada previa, mientras que el dólar blue finalizó con un incremento de siete pesos, a $262 por unidad.

En el mercado destacaron que esta escalada de los dólares financieros se registró en una jornada "plagada de rumores de distinta índole". Entre ellos, un operador contó que corrieron versiones de renuncia del presidente Alberto Fernández. "La situación es tan crítica que cualquier rumor, por más descabellado, que sea puede llegar a ser cierto. Es muy estresante", reflexionó.

Analistas atribuyeron suba del CCL a declaraciones de Batakis que hacen presumir un mayor cepo cambiario

Dólar CCL: ¿cuál es la causa de la nueva escalada?

El analista financiero Christian Buteler señaló que "el miércoles hubo declaraciones de Batakis desafortunadas en un ambiente muy caldeado y sensible. El mercado lo tomó como que podría llegar a haber en algún momento algún nuevo cepo a los gastos en el exterior con tarjeta". Y agregó: "A más cepo más se recalienta el acceso a los otros dólares alternativos, por eso ves que hoy suben el MEP y el CCL".

El analista Gustavo Ber concordó que "ese tipo de declaraciones no contribuyen a calmar las deterioradas expectativas de los agentes, sino por el contrario despiertan aún más preocupaciones sobre el rumbo económico". Ber sostuvo que en medio de la mayor incertidumbre que desencadenó la renuncia de Martín Guzmán "se acentúa la búsqueda de cobertura y así es que los dólares financieros vuelven a desafiar máximos"

"Los crecientes ruidos políticos, en medio de rumores y a la espera de las señales que arrojen los sucesivos discursos en estos días, junto a una incertidumbre económica que no afloja continúan inclinando a los inversores claramente hacia posturas defensivas", comentó.

A su vez, Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, juzgó que "claramente esas declaraciones de Batakis incidieron, lo que se suma a la falta de un plan serio y toda la emisión monetaria".

En sintonía, Tomás Ruiz Palacios, analista de Consultatio Plus, juzgó que "esas declaraciones son alcistas para el CCL porque en mayo hubo erogaciones de casi u$s600 millones por gasto de turismo y compra con tarjetas, las cuales fueron seguramente mayores en junio y julio, y si toda esa demanda se canalizara por el lado financiero, le añadiría una presión adicional". De todos modos, aclaró que "no atribuiría únicamente a estas declaraciones la suba. La semana viene complicada, el nombre de Batakis deja de ser relevante. El problema principal de fondo es la crisis política y el poco margen de maniobra que tiene cualquier ministro de Economía, y la necesidad de un cambio sustantivo, como lo que pidió el FMI: un volantazo fiscal para bajar el gasto".

También Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores consideró que "lo que dijo Batakis en ese reportaje sobre ese tema y otros que revela un ánimo intervencionista que es incapaz de lograr ordenar el marco económico". Y remarcó: "Nosotros vemos que la política monetaria, fiscal y el marco regulatorio dan los elementos necesarios como para que los dólares libres suban. Y cada día el Gobierno se empeña en producir nuevas chispas que reavivan el fuego cambiario. Un día son las renuncias, otro día rumores de quiebre en la coalición gobernante, otro día la decisión de ampliar el gasto, otro día declaraciones de los ministros", remarcó.

La aceleración de la emisión monetaria es otro de los factores que impulsa suba del CCL, según analistas

Dólares financieros: otros factores para la suba

El BCRA esta semana consolidó una clara posición vendedora en el mercado cambiario oficial, pese al reciente endurecimiento del cepo a las importaciones.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios indicó que en lo que va de julio la entidad monetaria acumula un saldo neto vendedor de u$s630 millones, un rojo "que supera los peores registros para un comienzo de mes en los últimos tiempos".

En ese marco, Buteler sostuvo que "la debilidad del BCRA de adquirir divisas siempre pega, y cada vez que el mercado ve que la entidad monetaria sigue vendiendo, trae preocupación".

De igual mirada, Ber manifestó que tras el breve respiro del martes y miércoles "los dólares financieros vuelven a direccionarse hacia máximos de la mano de una demanda por cobertura que sigue vigente, a partir de las preocupaciones que despierta la peligrosa dinámica de más pesos, menos dólares".

Emiliano Anselmi, líder del equipo de macroeconomía de PPI sumó otro ingrediente: "el BCRA prorrateando LELIQ (no aceptando todas las ofertas en las licitaciones), inunda de pesos el mercado y eso desploma la tasa de interés". Y agregó: "Esa tasa por el piso es combustible para el CCL. Todo este exceso de liquidez tiene origen en la brutal emisión monetaria para sostener la deuda en pesos y para el déficit fiscal en los últimos 35 días, unos $1,6 billones o 2% del PBI", afirmó.

En ese sentido, Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, explicó que "lo que estamos viendo es que el mercado cada vez está más corto, los inversores salen de los fondos de renta fija y se van a los fondos de dinero, money markets, para salir del riesgo del Tesoro". Y fundamentó: "Por este motivo, caen las tasas de muy corto plazo a niveles insospechados: Hoy vemos tasas de 1 día, 7 días, 14 días, por debajo de 30%. Con este nivel de rechazo por recibir pesos, es natural que una buena parte vaya a comprar dólares al CCL y termine subiendo a $290".

Otro operador recalcó que "el Gobierno sigue con la intervención en la curva CER y pagando algo en los bonos en dólares, pero no logran bajar el dólar, intervienen un cachito, lo bajan un poquito, y cuando se van, vuelve a subir".

Buteler planteó "que el CCL pegó un salto grande, no me extrañaría si baja de vuelta, no a los niveles anteriores, pero el camino es ascendente porque la inflación es ascendente y l emisión de pesos es ascendente. Podrá hacerlo a mayor velocidad o menor, pero que el camino seguro es para arriba".