Cómo comprar acciones en Argentina, qué se necesita y cuánto es lo mínimo

Los mejores consejos para comprar acciones en Argentina y no morir en el intento. A continuación, lo que necesitás para comenzar a operar

Según los expertos, invertir en acciones es una de las mejores opciones, ya que se está colocando dinero en empresas que generan valor. Sin embargo, es importante recalcar que se trata de una inversión a mediano o largo plazo, salvo que seamos expertos en trading, es decir, en la compra y venta constante de estos activos para obtener rendimientos.

Al adquirir acciones, estamos adquiriendo una fracción de la compañía, por lo que participamos tanto de las ganancias de estas como de sus pérdidas, aunque estas últimas no superarán el monto que invertimos. Es decir, si invertimos $1000 argentinos en acciones, nuestra máxima pérdida será de esos 1000 pesos argentinos.

¿Qué se necesita para comprar acciones en Argentina?

Para comprar acciones en argentina necesitamos contar con una cuenta bancaria a nuestro nombre. Actualmente existen una gran cantidad de bancos y entidades financieras con diversas opciones, aunque, a fines de comprar acciones, nos alcanza con una caja de ahorro tradicional.

De hecho, en el caso de no tener ninguna cuenta bancaria, podemos solicitar una cuenta bancaria universal gratuita en la que no tendremos ningún cargo por operar con dicha cuenta. Sin embargo, únicamente podremos comprar y vender acciones en pesos argentinos, por lo que no podremos operar en dólares.

Por otra parte, debemos contar una cuenta comitente en un bróker que actuará de intermediario entre "nosotros" y "el mercado". Actualmente existen una gran cantidad de brokers y la mayoría no cobra costos de mantenimiento, por lo que son una gran opción para iniciarse en el mundo de las inversiones.

Para tomar una decisión sobre en qué bróker abrir una cuenta podemos tomar como referencia el ranking BYMA. Por otra parte, los bancos comerciales también suelen ofrecer paquetes de inversión o la posibilidad de invertir en activos como las acciones, por lo que, en ese caso, no necesitaremos abrir una cuenta en un bróker.

¿Dónde se compran las acciones en Argentina?

Como mencionamos previamente, para adquirir acciones es necesario contar con una cuenta en un bróker o una cuenta de inversiones en algún banco u entidad financiera.

Este agente de negociación o bróker se encuentra autorizado a la compra y venta de acciones en el mercado, por lo que el inversor le "comunica" cuantas acciones y que tipo de estas debe comprar o vender. A cambio, el bróker nos cobrará una comisión que variará según el tipo de activo.

Si bien cada bróker fija sus comisiones, estas suelen variar entre el 0,5% y el 1% por operación.

En cuanto al procedimiento es variable. En algunos casos se comunica vía telefónica y el bróker realiza la transacción. Sin embargo, lo más común es que nosotros como inversores nos conectemos a internet y, desde la página del bróker, elijamos las acciones que deseamos comprar o vender y ejecutemos la acción.

Cabe recordar que, si bien un accionista puede enviar la orden de comprar acciones en cualquier momento del día a través de la web, la orden solamente se ejecutará si el mercado está abierto.

En el caso de lanzar una orden fuera de horario, esta quedará almacenada y se ejecutará en cuanto se abra la próxima jornada bursátil. Sin embargo, esto no suele ser aconsejable, ya que desconocemos en que valores abrirá el mercado.

¿Cuánto es lo mínimo que necesito para comprar acciones?

Actualmente, en la mayoría de los brokers, no existe un mínimo para comprar acciones. Sin embargo, podríamos considerar como un "monto mínimo" al precio de las acciones más económicas del mercado.

Un ejemplo podría ser las acciones de Sociedad Comercial del Plata que cotizan cerca de los $16 argentinos, es decir, cerca de 6 centavos de dólar. En pocas palabras, con menos de $50 argentinos podemos empezar a invertir en el mundo bursátil.

En el caso de las acciones extranjeras, como The Coca Cola Company, podemos comprar CEDEARS (certificados de depósitos argentinos) que representan "fracciones" de la acción original y otorgan los mismos derechos a sus tenedores que los inversores extranjeros.

La causa principal de esta "división" es que, por el alto precio en dólares de las acciones extranjeras (teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos), se hace más accesible para los inversores poder invertir su dinero en esta clase de activos.

¿Cuánto dinero se necesita para invertir en la bolsa argentina?

Cómo mencionamos anteriormente, no existe un monto mínimo para invertir en acciones en la bolsa argentina. Lo aconsejable es comenzar con montos pequeños, como por ejemplo $4000 argentinos, para familiarizarnos con la operatoria y luego podemos aumentar paulatinamente el monto a invertir.

Con $50.000 argentinos se puede armar una cartera de acciones diversificada entre acciones locales y aquellas que cotizan en el exterior. Lo aconsejable a la hora de invertir es acudir con expertos que nos asesoren sobre qué acciones es aconsejable comprar y cuáles son los momentos ideales para comprar y vender.

Para esto podemos acudir al asesor gratuito que nos suele otorgar el bróker en el que abrimos la cuenta o, por el contrario, contratar uno por nuestra cuenta. En este último caso, algunos no cobran por su asesoramiento, ya que los brokers les pagan con parte de la comisión que nos debitan, y otros pactan un porcentaje por transacción o una mensualidad, independientemente de la comisión que el bróker ya nos cobra.