Dólar hoy | Tras el discurso de Cristina, el blue saltó a $297 :¿a cuánto se vendieron los dólares bursátiles?

El mercado cambiario comenzó a mostrar signos de recalentamiento, alentados por la incertidumbre política y social que generaron las declaraciones de la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Así, el dólar blue se ofreció hoy con un incremento de tres pesos a $295 en las cuevas del microcentro porteño, mientras que los dólares bursátiles operaron con tendencia dispar.

Analistas de la city porteña señalaron que los comentarios vertidos en las redes sociales de la actual vicepresidenta transmiten dudas y desconcierto entre los inversores, ya que no ayudan a transmitir calma en este complejo escenario macroeconómico que enfrenta la Argentina y empuja la cotización del dólar informal.

"Cuando una ex Jefa de Estado, con aires de mandataria, sale a hablar de lawfare esto siembra incertidumbre entre los sectores económicos que comienzan a dolarizarse porque realmente no saben qué puede llegar a pasar", apuntó un reconocido Head of Strategy de una Alyc.

En este contexto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cayó a $298,91; mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) avanzó a $289,25.

A su vez, la cotización del dólar oficial promedio que estima el BCRA cerró hoy en $144,02, con una baja marginal de dos centavos en relación con el cierre de la víspera.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se consigue en promedio a $136,91, con un aumento de 27 centavos respecto de su último cierre.

Tras varios días de calma, el dólar blue tuvo un repunte y llega a los $297

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se negoció a $297 para la venta y a $293 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cayó a $ 298,91; mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) avanzó a $ 289,25.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $144,02, con una baja marginal de dos centavos en relación con el cierre de la víspera.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 31 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $136,95.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $187,23 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $237,63.

El dólar oficial minorista cotizó al alza.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $252,03.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de u$s5 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por 70 millones de dólares en el rubro energía.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista que emite el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: