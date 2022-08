Daniel Artana: "Con esta brecha cambiaria no hay economía que funcione"

El economista Daniel Artana advirtió del riesgo de mantener la brecha cambiaria por encima del 100% a largo plazo y aseguró que las medidas de recorte del gasto hasta ahora tomadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, "son pan para hoy, hambre para mañana". Al mismo tiempo, destacó el crecimiento de la economía argentina tras los datos del INDEC, pero aseguró que la severa situación macroeconómica "no es sostenible" en el largo plazo.

"El campo ha liquidado mucho más en valor que en años anteriores pero menos en toneladas. Lo que estamos discutiendo de retención no es la fantasía del kirchnerismo de millones de toneladas, sino 2500 millones de dólares; no arregla todo. A esta brecha, no hay economía que funcione bien", aseguró el director de la consultora FIEL.

Al mismo tiempo, señaló el déficit de la balanza turismo: "Tenés récord de turistas viniendo a la Argentina; en circunstancias normales le vendían al BCRA 200 millones de dólares por mes, hoy le venden 50 porque obviamente van al arbolito en Florida. Nosotros afuera pagamos con la tarjeta porque es más barato" y agregó: "El deporte nacional es sacarle dólares baratos al Banco Central".

En relación a las alternativas que se evalúan en el gobierno, advirtió: "Desdoblar o devaluar no es una decisión fácil, cuando te demoras a encarar los problemas es más difícil".

"El equilibrio fiscal es muy importante. Sergio Massa hizo anuncios que algunos avanzaron y otros no. Uno es tratar de encausar la situación fiscal que se había desbordado. Por ahora tenemos el aumento de tarifas, que no es inmediato; un ajuste de caja, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana porque lo que hay que bajar es el gasto devengado", analizó.

"Están cayendo los pagos de subsidios en un momento donde hay importación récord de energía, con lo cual sugiere que no se le está pagando a CAMMESA y eso genera una cadena de impagos. Después reprogramó una parte importante de la deuda ofreciendo un bono dual que si la inflación sigue alta le va a salir muy caro al Tesoro Nacional. Por último, en el tema cambiario apareció un nuevo préstamo de la CAF y se destrabaría el préstamos con el BID; en el resto hay poco", agregó.

"Hay un tema crítico de corto plazo porque el BCRA tiene pocas reservas, la brecha cambiaria está muy alta, Massa dijo que no quiere devaluar pero...", sumó el economista.

En cuanto al dato positivo sobre la actividad económica: "El dato de julio fue particularmente bueno, terminás 7% arriba frente al 2019". "La contracara es que la situación macroeconómica no es sostenible. Hemos transitado el primer semestre de este año con los mejores términos de intercambio de la historia argentina, con la energía se empezó a embarrar un poco". "Era natural que la economía reaccionara bien, podría haber sido mejor si no hubiéramos tenido inflación".

Por último cerró con un análisis político: "El kirchnerismo duro negaba la realidad y ahora van a militar el ajuste. Cuando vivís pateando la pelota, salvo que tengas suerte, en algún momento te enfrentas con la realidad. El problema del gobierno es que la realidad llegó mucho antes de las elecciones".