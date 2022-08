El BCRA lleva 13 días de compra de dólares: por qué en la City advierten que no es suficiente

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó la semana comprando dólares en el mercado de cambios y embolsó u$s11 millones en esta jornada. Ya cumple 13 días seguidos de adquisición de moneda estadounidense, pero en la City, los analistas advierten que "es urgente que empiece a comprar dólares con más fuerza". Y es que aún acumula un saldo negativo de u$s490 millones en lo que va del mes y la tendencia preocupa.

La seguidilla compradora comenzó el pasado 10 de agosto, cuando se realizaron las primeras operaciones de liquidación de granos bajo la modalidad 70/30, conocida como dólar soja. Lo que explica esta tendencia es básicamente una caída fuerte en la demanda de dólares para pagos de energía, un insumo para la industria y los hogares cuyo precio está muy alto en el mundo por estos días como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

BCRA compra dólares: ¿por qué aún no alcanza?

Sin embargo, el economista Pablo Ferrari, de la Universidad de Avellaneda, señala que "aún no parece una tendencia firme" ya que indica que se ven muchas oscilaciones en el último tiempo en el proceso de acumulación de reservas del BCRA.

El economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, coincide con esa visión al observar que "el BCRA necesita acumular reservas y mejorar la cuenta en dólares, sobre todo teniendo en cuenta los buenos precios internacionales que tienen actualmente los commodities".

Así, si bien considera que es positivo que haya parado la sangría de julio y julio, no alcanza con eso. Y es que anticipa que, "aunque no se cumpla con la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumulación de reservas, en 2023 habrá que enfrentar pagos de deuda por u$s8.300 millones". Esas deudas pendientes corresponden al Fondo y otros organismos internacionales, más compromisos con el mercado local, y el analista sostiene que son dólares que el BCRA no tiene por estos días en su haber.

También el economista de la Universidad de Avellaneda Federico Vaccarezza opina que es bueno que la tendencia de compra de dólares se vaya consolidando con el pasar de los días, pero advierte que una recuperación sólida de las reservas llevará un tiempo.

La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía parece haber mejorado el clima financiero.

"Hay que tener en cuenta que entre la salida de Martín Guzmán y la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía se perdieron alrededor de u$s5.000 millones de las reservas. Así que, aunque es una situación preocupante, hay que destacar que se viene viendo un camino positivo", evalúa Vaccarezza.

Resalta el impacto que tuvieron los anuncios de recorte del déficit fiscal que anunció Massa, que no tuvo muy buena recepción en los sindicatos, pero sí, en materia financiera. En ese sentido, el analista observa que el mercado está más tranquilo y anticipa que, si continuamos por este camino, en un mes más podemos alcanzar un nivel de reservas similar al que había a fines de junio.

Dólares al BCRA: un mejor contexto financiero

"Creo que la expectativa para los próximos 30 días es mucho más positiva que en los meses previos y que un alivio muy fuerte para la recomposición de las reservas será la caída del gasto en energía", sostiene Vaccarezza.

Destaca, en ese sentido, que las expectativas hoy son más positivas en la City con un dólar más calmo y con una recuperación de reservas, aunque sea incipiente. Así, diagnostica que el escenario que se plantea para septiembre es muchísimo más positivo que en julio, aunque dice que habrá que esperar a ver el dato de inflación de agosto, que espera que sea inferior al de julio.