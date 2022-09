Arrancó septiembre: cómo saber si tengo cupo para comprar dólar solidario

Arrancó septiembre 2022 y se abre un nuevo período para la compra del cupo personal de u$s200 de dólar ahorro atravesado por un escenario socioeconómico complejo, marcado por la creciente inflación.

Desde el "súper cepo" anunciado a mediados de septiembre del año pasado y otras prohibiciones que fueron anunciándose en los meses siguiente, quedaron fuera del mercado de cambios oficial cerca de 13 millones de personas, a las que se pueden sumar 9 milones más que sean beneficiarios de los subsidios a la luz y el gas.

Sin embargo, esta medida aún no fue oficializada.

Tomando a todos los que fueron excluidos por otras restricciones (tarjeta Alimentar, financiación de saldos por tarjeta, etc.), el total de los vetados se eleva muchísimo.

El dólar ahorro puede adquirirse a través del Home Banking o en las sucursales bancarias. Sin embargo, no todos pueden acceder: según adelantaron desde el Banco Central, los beneficiarios del subsidio a la luz y gas, a partir de la reciente segmentación tarifaria, no estarán habilitados para la compra de la divisa.

En tanto, el Central analiza la posibilidad de liberar la compra de dólar ahorro para quienes hayan recibido el pago de su sueldo por medio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que hasta el momento no estaban habilitados.

¿Cómo saber si estoy habilitado?

La ANSES puso a disposición del público una base de datos con la que se puede controlar si uno está autorizado para la compra de divisas o tiene alguna restricción.

El sitio se encuentra en www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa y se opera de la siguiente manera:

Una vez en el sitio se debe ingresar el número de CUIL y la clave de Seguridad Social de la persona.

Luego, ya en Mi Anses, hay que dirigirse a " Información personal " y luego a " Certificación negativa ".

" y luego a " ". El siguiente paso es ingresar la fecha sobre la cual se desea conocer el estado de la situación para la compra de dólares.

Además, hay que tipear un código captcha que aparece en pantallla.

Los campos para ingresar número de CUIL o CUIT dentro de Mi Anses.

Una vez ingresados los datos, el sistema de Anses indicará si es posible acceder a la compra de dólares. El mensaje "Denegatoria Certificación Negativa" indica que la persona sí está habilitada a comprar dólares. A continuación se muestra un ejemplo:

"Denegatoria de Certificación Negativa": sí puede comprar dólares.

Quiénes quedan excluidos del acceso al dólar oficial

Hay una larga lista de ahorristas que no podrán comprar dólares. A continuación, cuáles son los grupos que fueron excluidos del mercado cambiario:

1. Trabajadores de empresas que recibían ATP

Los empleados que cobren parte de su sueldo gracias al aporte del Estado gracias al programa ATP, no podrán comprar dólares. El ATP era un programa que formaba parte de la asistencia social en el marco de la pandemia.

2. Beneficiarios de IFE - AUH y el resto de los planes sociales

Se trata de la medida más relevante: millones de personas dejarán de comprar billetes verdes. Hay que tener en cuenta que hay 8,9 millones de beneficiarios del IFE. El Gobierno ya había analizado la posibilidad de cortarles la chance de la compra de dólares "ahorro", pero en su momento se cajoneó esa idea para no dejar sin abastecimiento al mercado "paralelo". Ahora que la caída de las Reservas no pudo detenerse, el Gobierno decidió bloquear el acceso a los beneficiarios de planes sociales.

3. Cotitulares de cuentas bancarias

Es otra de las medidas importantes. Hasta ahora, las compras de dólares podían hacerlas dos personas que compartieran una misma cuenta bancaria. Se computaba por el CUIT o el CUIL. Ahora esa chance desapareció. Y sólo puede comprar una persona por cuenta bancaria.

4. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios

Quedan afuera los clientes que no pudieron pagar los vencimientos y se vieron obligados a postergar las cuotas hasta el final del crédito.

5. Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos hipotecarios

Idem al punto anterior, pero para el caso de los deudores hipotecarios.

6. Quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Son más de dos millones de personas que utilizaron esa posibilidad: de no pagar ahora los vencimientos y postergarlos en el tiempo, a una tasa nominal anual del 40% más IVA. Fue una medida que se tomó en abril, al comienzo de la pandemia, y en este mes de septiembre.

7. Deudores de créditos hipotecarios UVA

Se trata de unas 100.000 familias que se beneficiaron con el congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA. El BCRA les prohibió comprar dólares "ahorro" pero habrá que ver que ocurre con el correr de los días ya que en febrero termina el congelamiento.

8. Quienes no tengan ingresos declarados

Se trata de otra restricción relevante: antes de autorizar la venta de dólares, los bancos están obligados a consultar la base de datos para saber si su cliente tiene ingresos declarados. Al respecto, el BCRA había detectado que desde 1,2 millón de cuentas se compraban divisas pero se trataba de personas que durante el resto del mes no mostraban actividad. Sólo aparecía un depósito mensual para la adquisición de divisas.

9 - Beneficiarios del subsidio a la luz y gas

Aunque esto aún no fue confirmado, se da casi por hecho que ahorristas que se inscribieron para no tener la quita del beneficio en las tarifas energéticas, no podrían adquirir dólares en bancos y casas de cambio al valor del "dólar solidario" (actualmente por encima de los $240), es decir, a un precio que es 22% inferior del que tiene la moneda estadounidense en la plaza informal.