Plazo fijo: 3 claves que no todos conocen y que debés saber antes de invertir tu dinero

El Banco Central viene subiendo mes a mes la tasa de política monetaria y eso hace que venga mejorando notablemente el rendimiento del plazo fijo tradicional, que en el último ajuste se elevó en 550 puntos hasta alcanzar una Tasa Nominal Anual (TNA) del 75%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 107%. Se trata de un rendimiento interesante, pero muchos ahorristas minoristas no tienen la información suficiente para saber cómo capitalizarlo.

¿Qué hay que saber antes de poner el dinero en este tipo de inversión? En diálogo con iProfesional, algunos economistas reconocidos de la City brindan una serie de elementos que deben tener en cuenta en ese sentido.

Clave 1 del plazo fijo: elegir la duración según el contexto

Uno de ellos es Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, quien advierte, como primer elemento que es muy importante tener en cuenta el plazo al que se coloca la inversión. Señala al respecto que "en un contexto como el actual, en el que la tasa está subiendo mes a mes, lo más conveniente es poner el dinero a 30 días e ir renovándolo todos los meses".

La economista de Grupo Broda, Elena Alonso, explica que "la política de tasas que viene llevando adelante el BCRA apunta a seguir la evolución del índice de precios, que viene con tendencia al alza". Es por eso que no conviene hacer un plazo fijo tradicional por un período mayor de 30 días.

Y es que, si el ahorrista hace un plazo fijo tradicional, por ejemplo, a tres meses y hay un ajuste de rendimiento en el medio, su inversión seguirá capitalizándose en línea con el nivel de tasa que había cuándo se realizó y se perderá la suba que se dio en ese lapso.

Parece algo obvio, pero muchos ahorristas minoristas desconocen que funciona de esta manera y creen que automáticamente se les aplica. "Hay que saber que los plazos fijos tradicionales se hacen a 30 días, no a 90, como los plazos fijos UVA. Si se realiza un plazo fijo tradicional a 90 días, la tasa queda fijada al valor de cuando se hizo, no se actualiza. Por eso, no conviene hacerlo a un plazo mayor de 30 días y lo mejor es ir renovándolo mes a mes", detalla al respecto el economista Christian Buteler.

Es clave ver la evolución del dólar respecto del peso.

En tanto, cabe aclarar que esto no es siempre así, si no que es la regla que debe aplicar el ahorrista en un contexto actual de tendencia a la suba de tasas que se viene dando mensualmente. En cambio, Tiscornia aclara que "al revés pasa cuando se piensa que las tasas van a bajar: todo el mundo busca tener la tasa más alta y por eso se hacen a más largo plazo, para mantener las mejores condiciones".

Calve 2: monitorear precio del dólar e inflación

Lo que se desprende de este primer punto es que a la hora de evaluar qué hacer con el dinero, el ahorrista debe estar muy atento a la coyuntura y a la expectativa de lo que puede pasar a futuro. Para eso, Tiscornia advierte que "no solo es recomendable observar la trayectoria de la tasa del plazo fijo y la inflación, para deducir si la primera le puede sacar ventaja a la segunda y así salvaguardar el capital, sino que también se debe tener en cuenta la evolución del tipo de cambio".

Este elemento es esencial para poder decidir con mejor resultado si uno se queda con la tasa o va hacia el dólar. "Esto es un poco difícil porque hay que evaluar lo que uno piensa que va a pasar con el tipo de cambio, pero no puede dejar de lado esa variable a la hora de pensar la inversión", advierte Tiscornia.

De hecho, menciona que hay que ver lo que está pasando en el último tiempo, cuando vemos que el BCRA está decidido a tratar de lograr una tasa lo más positiva posible respecto de la inflación y los tipos de cambio alternativos se mantienen estables, pero una vez que termine el dólar soja, hay quienes señalan que podría haber una mayor volatilidad cambiaria.

Clave 3: liquidez de la inversión y capacitación

Y en este sentido, Alonso aporta otra recomendación que es: hacer inversiones que den mayor liquidez posible bajo las mismas condiciones. Es decir, analizar cuánto rinde un instrumentos y en qué plazo me permite volver a disponer de mi dinero. "Eso me garantiza, en un momento de volatilidad como el actual que puedo repensar mi inversión si las condiciones cambian con mayor rapidez", explica.

Te puede interesar Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás si invertís $60.000 tras suba de tasas

Así, los analistas detallan algunas variables centrales que debe tener en cuenta el ahorrista a la hora de hacer un plazo fijo, pero sin dudas, lo esencial y en lo que todos coinciden es en la importancia de educarse lo más posible en cuestiones financieras para tomar decisiones que beneficien realmente el incremento del ahorro y evitar cometer errores por desconocimiento que redunden en perjuicios para el bolsillo.