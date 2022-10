Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BLUE $288 +0.35% semanal

MEP $300.82 -0.71% semanal

CCL $311.27 +1.53% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 88%

MEP 96%

CCL 103%

El viernes terminó el dólar soja por lo que también se terminaría la fuerte emisión de pesos que esto provocó. Ahora resta ver si el impacto de esa mayor cantidad de pesos ya está en los precios actuales de los dólares libres o si aún debemos esperar más incremento. Brechas entre 90% y 100% son insostenibles.

El ancla necesaria para estabilizar el dólar es la cantidad de pesos, esperemos que cualquier otro plan que implementen tenga esto en cuenta.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 6.25% TEM

Plazo fijo UVA: 7.0% para el mes en curso, 6.5% y 6% estimado para los siguientes meses

Tasa 10 años USA 3.83 +14 pb

Las tasas no se modificarán por lo menos hasta saber el dato oficial de la inflación, consultoras privadas la ubican apenas por debajo del 7%. De confirmarse ese dato probablemente no vuelvan a incrementarse pero tampoco cambiaría nuestra visión de seguir eligiendo los plazos UVA

La tasa americana seguirá en ascenso, llegó a tocar los 4 puntos y pronto los veremos superar.

3- Acciones

Merval 139.115,09 -2.67% semanal

Merval en u$s450.27 -1.64% semanal

S&P 500 3.585.62 -2.91% semanal

Mercado local: Sigue la toma de ganancias tanto en moneda local como su variable en dólares. Es muy difícil que el mercado local pueda separarse de un contexto mundial tan negativo, incluso dada la evolución del mercado internacional bastante bien soportaron las acciones argentinas. No se descartan mayores bajas sobre todo en la versión en dólares.

Mercado americano: La baja no terminó, podremos ver rebotes puntuales pero aún no hemos visto el piso del mercado. La baja es importante pero también lo fue el ciclo alcista comenzado en el 2008 y los desequilibrios en términos de inflación que afronta no solo el mercado americano sino también el de las principales economías del mundo.

4- Bonos

Riesgo país 2702 +174pb

Bonos en dólares: Aceleró la caída de estos bonos, nuevamente cerca de mínimos. Hay que entender que en un contexto de suba de tasas los precios de los bonos bajan, aunque los bonos Argentinos están tan castigados que si el país lograse mostrar algún signo de estabilidad deberían recuperar. Para inversores arriesgados estos niveles pueden ser atractivos.

Bonos en pesos: Mientras septiembre fue un mal mes para los bonos en dólares fue bueno para los bonos en pesos destacándose los que ajustan por CER. Ahora la incertidumbre sobre el tipo de cambio puso a los bonos duales como los más demandados. Bajo esta modalidad el Tesoro logró colocar deuda más allá de las próximas elecciones y ese será el mayor desafío de ahora en más.

5- Obligaciones negociables

El mercado de deuda privada es una buena alternativa que generalmente aprovecha el inversor institucional y que debería ser incursionada por el inversor minorista también. No es fácil conseguir papeles en el mercado secundario pero hay que estar pendientes de las nuevas emisiones. Acá algunos rendimientos que suelen ofrecer hoy.

