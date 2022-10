Dólares libres: tras la fuerte escalada de la semana pasada, ¿pueden seguir a la suba?

El dólar blue cotiza este lunes a $287, con un ligero descenso respecto del viernes, cuando cerró en $290. El retroceso de hoy no logra disipar la tensión de la semana pasada, en la cual el billete informal protagonizó un saltó $13, la mayor suba semanal en casi tres meses. En tanto, los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil también rebotaron la semana pasada y hoy muestran un ligera caída. El contado con liquidación (CCL) finalizó el viernes en $312,89 (frente a los 307,12 del viernes anterior) y hoy cae a $309,33. Por su parte, el MEP terminó el viernes en $299,04 (versus $290,42 del cierre de la semana anterior) y hoy cotiza a $294,60.

Así, los dólares libres abandonaron la estabilidad que venían mostrando hasta los primeros días de octubre y se recalentaron por el impacto del llamado dólar Qatar que fijó un tipo de cambio más caro para los gastos con tarjeta en el exterior que superen los u$s300 mensuales.

Para los analistas, la reacción alcista de los dólares alternativos durante la semana pasada fue razonable dado que el nuevo dólar tarjeta le fija un piso a cotizaciones paralelas, por lo que esperan que tiendan a convergir a ese valor, e incluso superarlo.

Pero, más allá del impacto del dólar turista, y pese a las mayores restricciones a las importaciones, los analistas predicen que la situación cambiaria seguirá "inestable" dado que prevén que el BCRA seguirá perdiendo reservas, y eso presionará a los dólares libres.,

Y es que finalizado el esquema del dólar soja, la entidad monetaria tuvo que vender dólares en todas las ruedas de esta semana, y los economistas alertan que el panorama es sombrío para los próximos meses en materia de acumulación de reservas.

Dólares financieros: intervención oficial para contenerlos

El CCL que es el que utilizan las empresas para girar sus divisas al exterior durante la rueda del viernes tocó los $316, empatando al valor del dólar tarjeta que finalizó en $316,73, y el MEP traspasó los $300.

Los dólares paralelos rebotaron esta semana por el impacto del nuevo dólar turista

Luego, los dólares financieros recortaron el avance debido a la venta de bonos con los que se operan de la mano de organismos públicos (puede ser ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad), según afirman en el mercado.

Al respecto, un operador comentó que el viernes "hubo fuerte intervención vendiendo el bono GD30 contra pesos en contado, y para hacer bajar el MEP por debajo de los $300 donde parece se sienten más cómodos".

Otro broker aseguró que "nunca dejaron de intervenir, pero desde fines de septiembre lo hicieron más".

Y es que con el encarecimiento del dólar tarjeta el gobierno busca que la demanda se traslade a los paralelos que están más baratos para que no impacte sobre las reservas.

Sin embargo, el analista financiero Christian Buteler vaticinó que el dólar blue "va a ir acortando la brecha con el dólar tarjeta hasta que lo supere y se va a quedar arriba, podrá tardar una o dos semanas, no creo que mucho más", y argumentó que "siempre pasó eso, porque no es lógico que un dólar totalmente libre sin ningún tipo de control por parte del estado sea inferior al dólar controlado que tiene que ser comprado con plata en blanca".

En ese sentido, Buteler remarcó que el dólar tarjeta "terminará siendo otra vez, pero ya desde un piso más alto, el dólar más barato del mercado con lo cual no solucionará lo que se buscaba".

La sequía que afecta al trigo es uno de los factores de tensión cambiaria que ven los analistas

Dólares paralelos: factores que presionarán

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores planteó que "los nuevos dólares tendrán efecto acotado; como las percepciones son deducibles de los impuestos que se paguen en abril/mayo de 2023, el incentivo para seguir demandándole divisas al BCRA va a continuar, sobre todo en esta época del año que el efecto licuación del anticipo de impuestos es menos importante que si el consumo en divisas es en la primera parte de cada año".

"La tensión cambiaria continuará siendo importante porque la venta de divisas del agro va a estar muy afectada por la estacionalidad y por la mala cosecha que habrá producto de la tremenda sequía que está afectando muy significativamente el rendimientos de la campaña", destacó Repetto y acotó que "así la presión sobre los dólares paralelos seguirá presente con vaivenes".

En sintonía, Sebastián Menescaldi estimó por efecto de la sequía "una caída de 25% en el valor de exportación del trigo" que comienza a ingresar a mediados de noviembre "y eso se traduce en menor ingreso de divisas.

"Se sabía que toda la venta que anticipó el campo en septiembre por el dólar soja se iba a sufrir en menor oferta en octubre, noviembre y diciembre. La venta de dólares del BCRA que estamos viendo ahora es una muestra pequeña, hacia adelante va a perder más, eso va a complicar", señaló.

En ese marco, Menescaldi pronosticó que "la situación cambiaria va a seguir siendo inestable porque tenés dólares hoy, pero no los vas a tener mañana, y tampoco están ingresando divisas de otra manera".

De hecho, una de las críticas del economista, es que con el nuevo dólar turista se buscó frenar la salida de dólares pero "hubiera sido más importante hacer algo sobre la oferta de divisas, que el turista quiera vender en el mercado oficial y no en el paralelo".

Tras el fin del dólar soja, el BCRA volvió a vender reservas esta semana y se encienden las luces amarillas

En este contexto, Menescaldi aseguró que "un BCRA más vendedor trae nervios, cuando se deteriora el balance del BCRA, o sea que pierde dólares o aumentan mucho los pesos, eso presiona a las divisas financieras".

A su vez, Repetto marcó otro factor que puede presionar sobre los dólares alternativos: "en las últimas semanas se consolida la salida de fondos de Fondos Comunes de Inversión que se habían visto beneficiados por el ingreso de los pesos" provenientes del dólar soja".

El analista sostuvo que esos rescates "fueron a un poco de dolarización, otro poco a plazos fijos dólar link, y a compra de algunos insumos".

A su vez, un broker contó que "fondos del exterior están desarmando posiciones en FCI y son los que están presionando el CCL".

Reservas: se encienden luces amarillas

El BCRA terminó el viernes con un saldo neto vendedor de u$S68 millones, por sexta jornada consecutiva, y acumula en el mes ventas por u$s296 millones.

En Aurum Valores alertaron que "las reservas están exhaustas, al ritmo de ventas de divisas de estos días, la acumulación que permitió el dólar soja se habrán agotado para enero de 2023".

En el mercado prevén que continuará la tendencia alcista de los dólares paralelos

Asimismo, la consultora LCG resaltó que "los dólares que logró acumular el BCRA gracias al dólar soja se pueden consumir en apenas un par de meses y así se sigue con la percepción que el tema cambiario no está resuelto".

"La economía funcionando con múltiples tipos de cambio no hace más que transparentar que el dólar oficial está en un nivel atrasado. La disponibilidad de reservas, mientras no se corrija esta distorsión, estará en la mira en forma constante", evaluó.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas también advirtió que en materia de acumulación de reservas "este trimestre luce complicado"

Ante este panorama, el economista sostuvo que "la dificultad para mostrar un camino claro de avance es lo que puede ir debilitando el sendero iniciado hace dos meses, agregando más presiones sobre los tipos de cambios".

De igual diagnóstico, el economista Federico Glustein aseveró que "es probable que se incremente las ventas del BCRA a medida que se acerca noviembre, el principal factor que va a encender la mecha es el turismo y la demanda de divisas relacionado pero también habrá demanda de bienes para manufacturas industriales, ahorro y ante eventualidades como planes de estabilización, esto se va a intensificar, lo cual va a hacer subir más los financieros y el blue".

Por su parte, la consultora FMyA asume que "mientras el BCRA no venda reservas y cumpla las metas del FMI, la suba del dólar paralelo será transitoria y sin problemas podría irse hasta $320".

Analistas creen que puede haber más medidas cambiarias ante la falta de dólares que proyectan para próximos tres meses

"Suba transitoria, sí. Espacio para que se inicie otra corrida cambiaria, todavía no vemos. Pero hay riesgos en el frente cambiario" , señaló

Y enumeró: "el riesgo grande de sequía en el verano, sobre todo en el trigo y esto puede empezar a generar temor cambiario", también "podría escalar el riesgo político con la llegada de fin de año, el manejo económico y la caja fiscal de Massa va a ser cascoteada desde el ala más dura del Frente de Todos", y el riesgo de un contexto internacional más adverso.

¿Más medidas?

Para FMyA "el equipo de Massa ya no tiene mucho más margen para cuidar los dólares, podría innovar con nuevos dólares para exportadores o sectoriales, como ‘Dólar Minería", "Dólar Litio", que no afecten precios locales, o seguir con más cepo a importadores, con más Licencias No Automáticas, u obligando a rollear deuda a Importaciones. O, incluso, seguir "encepando" el Turismo y Servicios. más de lo mismo".

Glustein también especuló que ante la falta de oferta de dólares que se espera para los próximos tres mesas podrían venir "un cepo mayor a las importaciones y alguna rama más del dólar para asegurar reservas".