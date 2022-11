Ahora 30: estos son los puntos a favor y en contra de un plan que no termina de arrancar

En los días previos al Mundial de Qatar se está registrando un quiebre de la tendencia que se viene observando desde la ya lejana aparición de los primeros televisores con pantalla plana: el fuerte incremento de la demanda de equipos de última tecnología que permitan observar los partidos con la mayor nitidez posible.

La realidad indica que pese a las campañas publicitarias y el lanzamiento del Ahora 30, las ventas no marchan al ritmo de lo previsto. De hecho, algunas estimaciones hablan de que solo representa ente el 10% y el 15% de las ventas.

En tal sentido, esa demanda menor a lo esperado puede responder a diferentes factores, entre los que se destacan, entre otros, los precios de venta, los límites de las tarjetas que en muchos casos son insuficientes para afrontar el gasto, la baja del consumo en general que se viene registrando en los últimos meses ante una inflación que no cede, etc.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el rol que cumple el denominado costo financiero total (CFT) en el cálculo de las cuotas. Este es quizás uno de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión, ya que la simple cuenta de multiplicar la cantidad de cuotas por el monto de las mismas suele actuar como una valla insalvable para muchos clientes.

A manera de ejemplo, para los plazos de 24 y 30 cuotas se estaría devolviendo el doble del precio en términos nominales. Claro está que si en el cálculo se incorpora, como debe ser, el factor inflacionario, y se plantea cual sería la tasa de inflación esperada para devolver el crédito a un precio similar al de compra, el rango va del 6,2% al 7% para los plazos que van de los 12 a los 24 meses, en tanto que con Ahora 30 la inflación esperada para neutralizar el CFT sería del 5,2 por ciento.

No obstante que este último porcentaje es sustancialmente menor a la inflación esperada, desde una reconocida cadena del interior del país sostienen que: "El plan de 30 cuotas no está traccionando como se esperaba porque a la gente no le gusta tomar deuda a plazos tan largos". "De hecho este plan ya se había desativado en febrero, por que no funcionó", agregan.

Ahora30: cuáles son los puntos a favor y en contra de un plan que no termina de arrancar

Nada mejor que un ejemplo

A manera de ejemplo, puede considerarse una compra por $130.000 a los diferenes plazos que ofrece el plan y calcular el monto de las cuotas. Para 12 meses, la cuota sería de $15.711 y se estaría devolviiendo unos $188.000, en tanto que si el plazo fuera de 18 meses, se pagarían cuotas de $12.553 y se devolverían unos $226.000.

Por su parte, para los dos años de plazo, se debería pagar $11.500 y se devolverían $275.000, es decir poco más del doble de lo solicitado.

Finalmente, para al Ahora 30, la cuota desciende a $8.660 y se estarían devolviendo $10.000 menos que en el plazo de 24 meses.

Ahora30 busca seducir por el costo relativamente bajo de financiación, pero hay otros factores que pueden jugar en contra

Locales con más clientes pero con pocas ventas

Si bien en las cadenas de venta de artículos para el hogar admiten que hay un mayor nivel de consultas, en líneas generales sostienen que las ventas se mantienen sin mayores variantes, aunque también resaltan que los stocks que manejan tampoco son elevados debido a la falta de algunas piezas para el armado de los televisores.

Curiosamente, otro factor que podría jugar en contra es que en este caso el Mundial se juega cerca de fin de año, lo cual influye en las decisiones, considerando la proximidad del verano y las consiguientes vacaciones.

No obstante, desde el sector consideran que hacer un balance definitivo es aún prematuro, más aún si no se conocen los resultados del Ciber Monday, que más allá del nombre se prolonga por varios días.