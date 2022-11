¿Dólar turista o dólar ahorro?: el BCRA no otorga un tipo de cambio diferencial y permite atesorar

El dólar turista deberá ser negociado con el comercio porque no prevé un tipo de cambio diferencial, y en cambio, el vendedor puede conservarlo

El Banco Central oficializó el dólar turista, que no deberá ser pesificado en el mercado de cambios oficial. Sin embargo, no reconoce un tipo de cambio diferencial (dólar MEP) para que el turista no vaya al blue, sino que beneficia al exportador de servicios. El vendedor argentino podrá quedarse con los dólares.

El ministro de Economía, Sergio Massa, está preocupado por la fuga de divisas que representa que los turistas extranjeros vengan con dólar billete al país y los cambios en el mercado blue, para no tener que pesificarlos en el mercado oficial o pagar con tarjeta pero a un cambio de $150.

Hasta ahora, sólo 15% de los dólares que mueve el turismo en el país se liquidan en el mercado de cambios oficial, según estiman en el Gobierno, por lo que podrían entrar a las reservas u$s1.100 millones extras, si el dólar turista indujera un incremento del uso de tarjetas de débito o crédito para el consumo turístico.

Sin embargo, tal como salió redactada la norma del Banco Central que puso en vigor el dólar tarjeta luego de la reunión de Directorio de est jueves, pareciera que una vez más la institución que preside Miguel Pesce va contra los deseos del ministro Massa, ya que no aprobó una devalución parcial para uso del turismo.

Esto implica que el turista no tendrá incentivo para traer sus dólares, aunque le resultará neutro pagar con tarjeta o traer billetes y cambiarlos, pero sobre eso dólares no entrarán a las reservas del Banco Central, y lo que sí se obtendrá es un efecto de blanqueo de la economía por las ventas a turistas, comentó Karina Castellanos, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

En qué consiste en dólar turista

La Comunicación "A" 7630 del BCRA, que entra en vigencia este viernes, no reconoce la existencia de un tipo de cambio diferencial de manera expresa, indicó Francisco Abeal, de Marval, O’Farrell & Mairal

La norma exceptúa a las operaciones de servicios al exterior (consumos por turismo y viajes) de ser liquidadas (negociación de los dólares contra pesos) en el mercado de cambios al tipo de cambio oficial, explicó.

El dólar turista podrá atesorarse o cambiarse por contado con liquidación

Si bien no las libera de ser ingresadas dentro de los 5 días corridos de la fecha de cobro por el mercado de cambios, pueden mantenerse en dólares, advirtió.

Una vez acreditados los dólares en las cuentas locales, podrían venderse contra pesos a través de una operación de contado con liquidación y, así, beneficiarse del tipo de cambio implícito, afirmó.

La normativa sobre dólar turista aplica a los cobros de consumos efectuados a partir de este viernes, precisó.

¿Los argentinos con tarjetas del exterior se benefician?

El dólar turista está pensado para los consumos efectuados "por no residentes", mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas "emitidas en el exterior", con lo cual, no aplicaría a residentes con medios de pago emitidos en el exterior, dijo Abeal.

Sin embargo, el sistema no discrimina por lugar de residencia del usuario de la tarjeta, sostuvo Sebastián M. Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

El argentino con una tarjeta del exterior que tenga una cuenta no declarada y en infracción a la normativa cambiaria, por ejemplo, los freelancers que ingresan los dólares a veces en forma de Bitcoin, podrían hacerlo ahora con el dólar turista, pero el beneficio es menor al esperado, porque tendrán que negociar el tipo de cambio con el vendedor.

El dólar turista está diseñado para no residentes pero el sistema no discrimina

El BCRA considera que una persona humana es residente del país dentro de cuya frontera tiene su centro de interés económico o actividad principal. En tal sentido, deberá presumirse que una persona humana es residente de un país si permanece o tiene intención de permanecer en él por al menos un año, dice la norma del BCRA.

El dólar turista está previsto para los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país, incluyendo los contratados a través de agencias mayoristas y/o minoristas de viajes y turismo del país.

Te puede interesar Plazo fijo Banco Santander: cuánto ganás si hoy invertís $100.000 a 30 días

Y también para los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre, aérea o acuática.