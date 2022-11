Nuevo dólar turista: qué impacto tendrá en el blue y las divisas financieras, según analistas

El dólar blue subió este miércoles $1 y cerró en $291. Se mantiene en torno a ese valor desde hace varias ruedas, aunque en el mercado prevén que la divisa informal podría empezar a calentarse si el nuevo dólar tarjeta para turistas extranjeros tiene éxito.

Por su parte, los dólares financieros que se negocian en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP- bajaron. El CCL finalizó en $303,38, mientras que el MEP terminó $291,17.

Los analistas atribuyen la calma de los dólares financieros a un combo de factores y creen que la puesta en marcha del nuevo dólar tarjeta para los turistas del exterior que visiten el país contribuirá a que permanezcan estables, aunque advierten que hay otros riesgos que podrían presionarlos al alza.

Tras la implementación en octubre del dólar Qatar, que encareció los pagos en moneda estadounidense con tarjetas de crédito y buscó contrarrestar la demanda de divisas por esa vía, el Gobierno anunció que el viernes 4 de noviembre entrará en vigencia el dólar tarjeta para los turistas del exterior, que apunta a atender el problema de la oferta; es decir, a captar los dólares del turismo receptivo.

Se habilitará que el proveedor de las tarjetas de crédito pueda liquidar los dólares que gasta el turista extranjero en el país al valor del MEP (o dólar bolsa) en lugar del dólar oficial, que este miércoles cerró en $157,60

Dólares paralelos: las causas de la calma

Federico Furiase, economista de Anker Latinoamérica, planteó en una charla virtual que los dólares alternativos "venían de un salto discreto importante en lo que fue junio-julio. Después, el mercado le dio una chance a la gestión Massa con señales que fueron en la dirección correcta: la acumulación de reservas del BCRA con el dólar soja que, obviamente, fue un adelantamiento pero sumó u$s5.000 millones a las reservas netas, y el aumento de las tasas de interés".

"A partir de julio vimos una mayor coordinación entre el Tesoro y el BCRA en términos de que los incentivos estaban alineados en tratar de ir a buscar una tasa real positiva. Hubo una mayor decisión del BCRA de subir las tasas y, después, el Tesoro ofreció mejores rendimientos en las licitaciones. Ese combo ayudó pero hay mucha incertidumbre si esta corrección marginal del déficit fiscal se va a mantener en el año electoral", señaló.

Sobre las causas de la estabilidad de los dólares paralelos, la economista Natalia Motyl sostuvo que "por cuestiones estacionales, en esta época es más común que estén tranquilos, demandamos más pesos por las fiestas, se paga la tarjeta, impuestos, etc.".

No obstante, la economista consideró que "la suba de tasas de la Reserva Federal de 0,75 puntos básicos es una muy mala noticia para los mercados emergentes como la Argentina. Muy probablemente veamos caídas en acciones, bonos y presiones sobre el mercado cambiario".

En cambio, Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios desestimó un efecto negativo por la decisión de la FED al alegar el aumento de la tasa "fue en línea con lo que el mercado descontaba que pasaría y, además, dieron señales de que los próximos aumentos de tasa no serían tan pronunciados como vienen siendo".

El analista atribuyó la calma de los dólares financieros, entre otros factores, a que "el Estado, al convalidar tasas del 116% anual en la última licitación de deuda, pone paños fríos sobre los pesos que puede haber circulando".

Dólar tarjeta para turistas extranjeros: ¿tendrá éxito?

No es la primera vez que el Gobierno trata de captar las divisas de los turistas que vienen del exterior, que ante la gran brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el blue, optan por recurrir al mercado informal, lo que se reflejó en el deterioro de la cuenta de servicios del balance cambiario.

El año pasado se había anunciado la creación de las cuentas especiales para turistas extranjeros en los bancos, medida que no tuvo buenos resultados. Luego, se habilitó la posibilidad de que los turistas del exterior pudieran cambiar sus dólares al valor del dólar bolsa en bancos y casas de cambio, una resolución que tampoco obtuvo gran éxito.

Sobre la nueva medida, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "al estar generalizado el uso de tarjeta, es muy factible que esta medida sí tenga mayor éxito que las anteriores, en particular con turistas de países con baja evasión impositiva".

"El uso de este sistema es más seguro y eficaz para los turistas que tener que andar por la calle con billetes (ya sean dólares o pesos) y buscar quién se los cambie", argumentó.

El analista Gustavo Ber coincidió en que "esta alternativa tiene mayores chances de lograr una positiva recepción que las anteriores, ya que a los turistas les simplifica el proceso de pagos durante su estadía.

Por su parte, Vitelli dijo: "No me parece mal la medida. En esencia está bien, aunque no promulgo con la idea de tener infinitos tipos de cambio. No obstante, sigue siendo algo engorroso, ya que no es un tipo de cambio que les vaya a quedar fijo sino que es al valor del MEP, el cual el turista difícilmente pueda tener la cotización al momento de hacer la compra. Por ende, le genera cierta incertidumbre".

Además, el especialista afirmó que "es un mecanismo mucho más sencillo que los anteriores, puede llegar a funcionar", lo que sería "favorable sobre todo en un momento tan delicado de reservas, para que se le dejen de escapar esos dólares (de los turistas) que no llegan porque se van al mercado paralelo".

Con la misma mirada, el analista financiero Christian Buteler valoró que "es una mejora para el turista este precio respecto al dólar oficial. Ahora, de ahí a que lo usen en forma masiva, tengo mis grandes dudas. Porque el turista no viene a complicarse la vida, a ver cuánto vale el MEP para saber si le conviene comprar con tarjeta o pagar en efectivo".

"Al turista le sigue siendo más cómodo y sencillo, aunque capaz no tan beneficioso económicamente, hacer la operación como lo viene haciendo hasta ahora: cambiar sus dólares en el mostrador del hotel y después gastar en efectivo, y no estar haciendo cuentas para ver si el tipo de cambio MEP le es más conveniente o no", fundamentó.

¿Una medida parche para cuidar los dólares delas reservas?

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, opinó que "sin duda la medida va en el sentido correcto, y luce mucho más razonable que el esquema anterior para turistas".

De todos modos, Reschini aseguró el nuevo dólar para turistas extranjeros "sigue siendo un parche para evitar sincerar el tipo de cambio oficial y no es normal que deba realizarse una operación de compra y luego de venta de activos financieros para liquidar una compra a través de una tarjeta de crédito, con lo cual sigue siendo algo engorroso desde lo operativo".

A su vez, Motyl planteó que "el nuevo dólar tarjeta va a tener más éxito", aunque auguró que "va a presionar al alza los precios de la economía aún más, lo que se traduce en una aceleración de la inflación, que va a derivar en mayor demanda de activos extranjeros para refugio posteriormente. Así que te asegura más suba de los dólares paralelos a posteriori". También alegó que "no tendría mucho sentido un gran cambio de rumbo en la dinámica, ya que hay un 'efecto costumbre' de que los turistas vayan al blue pudiendo conseguir un precio más alto y, además, la tentativa de no pasar por el mercado regulado. Por eso, puede no llegar a tener un efecto significativo".

Dólar turista para extranjeros: ¿cómo impactará en el blue?

Vitelli prevé que si la medida es exitosa, "los dólares financieros pueden registrar algún relaje sobre las cotizaciones mientras que el blue podría a calentarse debido a que tendrá oferta más reducida".

De igual diagnóstico, Menescaldi explicó que "en sí, la medida amplifica la oferta de los dólares financieros, lo que podría hacerlos bajar de precio o contenerlos, mientras que reduce la oferta del blue por lo que presionará a un aumento de su precio".

Ber concordó que "en la medida que comience a ser ampliamente utilizado por los turistas, ampliaría la oferta de dólar MEP y ello ayudaría a contener su cotización, a contramano del blue, que podría contar con menor oferta a futuro".

Asimismo, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas consideró que el nuevo esquema "es más sencillo desde el punto de vista de la operabilidad respecto de las medidas anteriores, pero sigue habiendo un tema de diferencias de tipo de cambio que podría no ser resuelta". Y también cree que "el dólar MEP puede bajar algo y el blue puede subir un poco". En ese marco, Baer estimó que "si el MEP está por debajo del blue y la brecha es importante, el turista probablemente no use su tarjeta".

Por su parte, el economista Federico Glustein remarcó que "el BCRA busca acumular aproximadamente u$s300 millones este año, que entrarían como resultado del turismo, pero de los que, por los distintos inconvenientes con los tipos de cambio, solo ingresa habitualmente el 15% al circuito formal. El resto se deriva a otros mercados".

"Pueden pasar dos cosas: que la medida no impacte debido a que el turismo habituado a la existencia del blue logra cierta libertad para manejarse en el país, o que la medida sí impacte levemente, porque el sector no va a recibir mayor afluente de gente. Si pasa la primera, no va a haber muchos cambios, excepto una suba leve del blue por incertidumbre mientras que si pasa la segunda, el BCRA acumularía dólares pero a su vez, llevaría el blue más alto para intentar retener esa demanda, aunque no habría mayor impacto en los dólares financieros", razonó.

Reschini remarcó que "si la implementación es exitosa y tiene un buen grado de aceptación, puede traer alivio a la brecha cambiaria y presionar al MEP a la baja", pero BCRA tendrá menos dólares al tipo de cambio oficial para comprar y luego abastecer a los que pasan el filtro de acceso al mercado oficial. Así, va a traer más presión al tipo de cambio oficial al alza".