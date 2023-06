Precios, al rojo vivo: tras salto de abril, expertos recalculan la inflación para el resto del año

Tras el salto inflacionario de 8,4% de abril, economistas no creen que las medidas anunciadas sean efectivas para bajar el índice

Tras el salto de la inflación en abril de 8,4 %, superior a lo esperado por el mercado, y que marca la cifra más alta desde abril de 2002, varias consultoras ya recalcularon al alza la estimación del costo de vida para mayo y para todo el año.

Así, en ACM calculan que la inflación de mayo estará en torno a 9,1%, en la Fundación Libertad y Progreso (LyP), EconViews, y el Centro de Estudios Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos también prevén que podría superar el 9 %; en tanto que en Eco Go proyectan 8,8%.

Los economistas afirman que son preocupantes los sondeos de la primera quincena de mayo que muestran una aceleración en el precio de los alimentos, y advierten que las medidas económicas anunciadas el fin de semana no son efectivas para bajar la inflación.

Incluso, los analistas plantean que algunas de esas medidas, con la suba de la tasa de interés aumenta el costo cuasifiscal del Banco Central lo que implican una mayor emisión para pagar los intereses mensuales de los pasivos, lo que retraolimenta a la vez las expectativas inflacionarias.

Antes este escenario, las consultoras volvieron a corregir hacia arriba la proyección de inflación para todo el año, y la elevaron a un rango de entre 130% y 150% anual.

Inflación de mayo: ¿por qué se consolida un piso de 9%?

Los analistas aseguran que el salto de los dólares paralelos registrado en la última semana de abril, cuando el blue tocó un récord de $497, impactan más plenamente en los precios de mayo.

Tras el salto de 8,45 en abril, la inflación de mayo se consolida en un piso de 9%

La consultora Ecolatina sostuvo que "la volatilidad en estas cotizaciones indujo aumentos de precios de carácter defensivo/precautorio como mecanismo de cobertura frente a una elevada incertidumbre sobre los costos de reposición"

En este contexto, la consultora proyecta que "la inflación se encuentre más cerca del 9% que del 8%". Y precisó que en mayo impactarán puntualmente los ajustes en las tarifas de electricidad y gas, transporte público en AMBA (colectivos y trenes subiendo +7,8%, subtes +16%), taxis (+20%), combustibles (+4%), peajes (entre 40 y 50%), prepagas (+3,6% en promedio), servicio doméstico (+7%), sueldo de encargados de edificio (+6%) y colegios.

"A eso se le suma el impacto de las restricciones a las importaciones, precios más sensibles a los movimientos de los dólares libres, incidencia de las expectativas de devaluación y el impacto del dólar agro sobre ciertos alimentos, con un programa Precios Justos con escasa influencia", destacó.

A su vez, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso comentó que "con datos hasta el 15 de mayo, el IPC Ly P mostró una suba de 7,5% en lo que va del mes, reflejando una fuerte aceleración en comparación con el acumulado en las primeras dos semanas de abril (5,3%)" . Y acotó que "por ahora, el mes apunta a cerrar por encima del 9%".

A su vez, los analistas de Delphos Investment dijeron que "los datos de emisión monetaria tampoco ayudan a moderar las expectativas ya que el BCRA realizó dos giros al Tesoro por $290.000 millones en los primeros, y en lo que va del año totalizan una asistencia directa de $520.000 millones (0,3% del PBI), implicando el incumplimiento de la meta de emisión con el FMI".

Inflación de mayo: se acelera precios de alimentos

La medición del INDEC mostró que el sector Alimentos y Bebidas registró en abril una suba de 10,2%, en tanto que Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 7,3% ese mes, lo que determinó que una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $97.148 para no caer en la indigencia. Y los relevamientos de la primera quincena de mayo en materia de alimentos son también desalentadores.

Economistas alertan por la preocupante marcha del precio de los alimentos en mayo

El Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG reflejó que en la segunda semana de mayo la suba promedió 3,57%. Así, el índice de Alimentos y Bebidas de la consultora registró una inflación mensual de 8,9% promedio en las últimas 4 semanas y 8,8% punta a punta.

Asimismo, la consultora Eco Go proyectó -en base a datos al 12 de mayo- que el rubro Alimentos y Bebidas registrará este mes en torno a 8,8, producto de un alza de 8,5% en los alimentos consumidos en el hogar, y un incremento de 10,3% en los que se consumen afuera.

Por su parte, el relevamiento de LyP reflejó con datos a la primera quincena de este mes que "el sector Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro con mayor incidencia dentro del IPC, mostró un aumento de 7,4% acelerándose en 1,5 puntos porcentuales con respecto a la segunda semana de abril". En ese marco, Mari indicó que "el rubro alimentos sostiene la velocidad de abril, por lo que cerraría el mes en torno al 10%".

Asimismo, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, aseveró. que "el precio de los alimentos viene muy alto, y es preocupante". Y puntualizó que en ese rubro " detectamos un aumento de 2,8% en primera semana, y 3,2% en la segunda, y el promedio en las últimas cuatro semanas sigue arriba del 9%"

"Vemos un comportamiento variado, los productos lácteos están acelerando, las verduras que habían volado, ahora crecen pero no tan rápido, y lo que vienen muy fuerte es comidas listas para llevar y alimentos en los consumidos fuera del hogar, o sea restaurantes".

Inflación: ¿las medidas anunciadas ayudarán a bajarla?

Tras conocerse el viernes el mal dato de inflación de abril, Economía anunció el fin de semana una serie de medidas con el objetivo de enfriar las expectativas inflacionarias y bajar el precio de los alimentos. En el paquete figuran, entre otras, una suba de la tasa de interés del plazo fijo, y habilitar la importación de alimentos a tasa cero por parte del Mercado Central, para ampliar la oferta y así bajar el precio.

Analistas dicen que las medidas económicas recientes no serán efectivas para bajar la inflación

Sin embargo, para los economistas el problema inflacionario es por el exceso de pesos en un escenario de mayor emisión monetaria, por lo cual evaluaron que no las medidas no son efectivas.

Al respecto, Andrés Reschini planteó que las medidas "no constituyen solución alguna a los problemas de fondo, son como acelerar y frenar a la vez, puesto que desincentivan la inversión, y a la vez incentivan el consumo y expanden a través de los enormes pasivos remunerados del BCRA, lo que empeorará la inflación".

En Delphos concuerdan que "la experiencia reciente muestra que las subas de tasas no tienen efectos antiinflacionarios ya que corren de atrás sobre la inflación" y consideran que "el resto de las medidas para tratar aumentar la oferta de alimentos y otros productos tienen poca incidencia en la dinámica inflacionaria".

Castiglioni juzgó que "las medidas son bastante contradictorias y no tienen el ingrediente más importante para ayudar a bajar las expectativas de inflación que es el tema fiscal en una economía que tiene un déficit que está aumentando". Y enfatizó que "de hecho el BCRA tuvo que darle adelantos transitorios al Tesoro para financiar su déficit. y la suba de la tasa de interés va a quedar abajo de la inflación abril y mayo, por lo que las medidas no creemos que vayan a tener impacto en términos de inflación".

Además, opinó que "el anuncio sobre el Mercado Central parece más una amenaza que una realidad, es imposible de implementar y no resuelve tampoco la inflación".

Con igual lectura, Mari argumentó que "las medidas que viene lanzando el gobierno son inconsistentes con el doble objetivo de contener/bajar la inflación y acumular reservas" ya que "se combina subas de tasas (de política monetaria) con bajas de tasas (de crédito subsidiado)", y alertó que "seguir acelerando la emisión monetaria en un contexto de caída de la demanda de dinero es sumamente riesgoso".

Para economistas, autorizar al Mercado Central a importar alimentos no ayudará a bajar el precio de los mismos

El economista sostuvo que la única forma de bajar la inflación es "avanzar hacia el equilibrio fiscal y bajar las necesidades de financiamiento con emisión".

En sintonía, Camila Antequera, economista de la consultora Ferreres afirmó que "las medidas son insuficientes para desacelerar la inflación, no difieren mucho de lo que el gobierno ha venido implementando en los meses previos y siguen sin atacar el problema de fondo que es el déficit fiscal y cuasifiscal que se financia con emisión".

Además, esgrimió que "la decisión de permitir que el Mercado Central importe alimentos no creo que pueda hacer que bajen de precio dada la escasez de dólares que hay".

Con el mismo diagnóstico, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que "no veo que sean medidas que vayan a tener gran impacto, y contra la inflación no son efectivas" y opinó que la suba de tasa más que enfriar las expectativas inflacionarias "lo que busca es seguir manteniendo el acuerdo con el FMI, mostrar que están haciendo algo para intentar el adelanto de los desembolsos".

Francisco Ritorto conincidió en que "las medidas parecen apuntar maps a poder contener el tipo de cambio que a bajar la inflación" al tiempo que dijo que la medida sobre el mercado central "pareceria ser poco práctio, pero todavía resta ver detalles de cómo se aplicará, aunque en realidad no todos los comerciantes se abastecen allí, por lo cual el impacto final puede no abarcar los aumentos de alimentos a nivel nacional".

Inflación: ¿qué cifra se prevé para todo el año?

Con el dato de abril, la inflación acumuló en los primeros cuatro meses una suba de 32% y la variación interanual se ubica en 108,8%.Tras la corrida cambiaria en la última semana de abril, algunas consultoras ya habían recalculado hacia arriba esa estimación. Pero ahora algunas volvieron a corregir al alza la proyección anual. El nuevo rango va de 130 a 150%.

Economistas recalcularon hacia arriba la inflación para todo el año, en un rango que va de 130% a 150%

En EconViews señalaron que "la falta de anclas y la indexación consolidan un piso de 8% para el resto del año, de manera que ajustamos nuestra proyección para 2023 de 135 a 150%" y aclararon que esa previsión "parte de un escenario base sin devaluación abrupta ni crisis política".

En Delphos ven "un nuevo piso inflacionario para diciembre de 145% interanual, con riesgos reales de superar el 150% de persistir las actuales tendencias inflacioanrias".

Antequera dijo que en Ferreres prevén una inflación anual de 145%, en tanto que Casitiglioni advirtió que "riesgo de que la inflación pueda alcanzar los dos dígitos hay, va a de que pase con la cantidad de pesos que hay en la economía y con el mercado cambiario", pero en principio para el año esperan que alcance a 140%.

Por su parte, Marí indicó que "aumentamos la estimación anual a 133%, aunque esta proyección es bajo un escenario donde impera cierta racionalidad política y se evitan corridas contra el peso como las que vimos en abril".

En Ecolatina hicieron hincapie en que "la ausencia de un programa de estabilización contribuye a ir consolidando pisos cada vez más elevados para la inflación" y prevén que 2023 "en el mejor de los casos, cierre con una inflación de 130%