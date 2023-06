Cómo invertir en el mercado de valores y obtener ganancias

Si bien invertir en el mercado de valores y obtener ganancias puede parecer algo "complicado", es mucho más sencillo de lo que parece y está al alcance de todas las personas, ya que se puede invertir desde montos muy bajos (por lo general desde 100 pesos).

¿Cómo puedo invertir mi dinero y generar ganancias?

Para invertir dinero y obtener ganancias es importante de forma previa que te asesores sobre qué tipo de inversor eres según tu tolerancia al riesgo (conservador, moderado o agresivo). En este sentido, los brokers suelen hacerte un "test del inversor", el cual deberás responderlo a conciencia.

Una vez que tengas en cuenta tu perfil como inversor, es aconsejable que cuentes con el asesoramiento de un asesor calificado. Cabe recordar que, en la mayoría de los casos, contar con un asesor personal no representa un costo extra, ya que la ganancia de estos es dividirse la comisión que te cobran por operación con el bróker.

Es decir, si el bróker ganaba $1000 cada $100.000 que invertías, ahora ganará $500, ya que los otros $500 van para el asesor. En el caso que no cuentes con asesor, el bróker se seguirá llevando los $1000, por lo que el que no cuentes con un asesor solo "beneficiará" al bróker, pero no te representará ninguna diferencia.

Tomando en cuenta estos parámetros, podríamos afirmar que la caución y los fondos comunes de inversión "money market" son los más seguros, ideales para inversores conservadores. Con un poco más de riesgo, se encuentran las obligaciones negociables, los fondos comunes de inversión mixtos y las acciones de primer nivel.

Los fondos comunes de inversión "money market" son ideales para colocaciones a muy corto plazo

Finalmente, para aquellos que están dispuestos a perder grandes porcentajes de dinero, a cambio de un potencial beneficio, se encuentran las acciones, los bonos emitidos por el gobierno, entre otros. Además, una de las operaciones más realizas por este tipo de inversores es el trading de corto plazo.

¿Cuánto se puede ganar en el mercado de valores?

El porcentaje que se puede ganar en la bolsa de valores es muy variable y dependen de los riesgos asumidos, el nivel de conocimiento con el que se cuente, entre otras variables. Si tomamos en cuenta bonos y otros activos dolarizados, los rendimientos anuales van del 2% al 10% en dólares

En activos de "bajo riesgo" como en pesos, la tasa suele variar mucho, aunque, en algunos casos como las cauciones en moneda local suelen pagar mucho menos que un plazo fijo. En cuanto a los activos de alto riesgo, estos permiten obtener enormes ganancias, pero también se puede perder el dinero, siendo las operaciones de "trading" a muy corto plazo las que suelen generar más plata, pero a su vez mayores riesgos.

¿Qué necesito para invertir en el mercado de valores?

Para invertir necesitará una cuenta con la que operar, pudiendo escoger por un "paquete" que suelen ofrecer los bancos o crear una cuenta comitente en un bróker. En el caso de que desees invertir a través de tu banco, simplemente deberás comunicarte con un representante de este para proceder a la apertura de una cuenta de inversiones.

La mayoría de los bancos ofrece el servicio de "inversiones" a sus clientes en el que se incluye asesoramiento personalizado

En el caso de registrarte en un bróker, el procedimiento puede variar levemente según la entidad que elijas en cuestión. Sin embargo, con algunas diferencias, el proceso de abrir una cuenta en la bolsa de valores es el siguiente:

Completar el formulario del bróker con tus datos personales y tu dirección

con tus datos personales y tu dirección Completar los pasos como por ejemplo el de verificación de identidad

Ingresar tus datos básicos como ingresos aproximados, cuanto porcentaje de tu dinero destinarás a invertir, etc.

como ingresos aproximados, cuanto porcentaje de tu dinero destinarás a invertir, etc. Completar el mencionado "test del inversor" , ya que será de vital importancia para que un agente te asesore sobre qué tipo de activos te conviene invertir

, ya que será de vital importancia para que un agente te asesore sobre qué tipo de activos te conviene invertir Al finalizar, deberás leer las condiciones, prestar tu conformidad y aceptar las condiciones de contratación y términos legales

¿Cuánto se gana por invertir en la bolsa de valores?

Los montos que se pueden ganar son muy variables, aunque se dice que un rendimiento "seguro" en dólares no suele exceder el 10% anual. Sin embargo, como mencionamos a lo largo de la nota, colocar el dinero en activos de alto riesgo suele generar enormes ganancias, pero las pérdidas también suelen ocurrir en esa magnitud.