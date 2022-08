Cómo invertir en la Bolsa y cuánto dinero se necesita: los mejores consejos de los expertos

Cada vez son más las personas que deciden invertir en la bolsa de valores, sobre todo el público joven. Las razones son múltiples, desde resguardar los ahorros de la inflación, obtener rendimientos reales en dólares hasta alcanzar la libertad financiera, entre otros motivos.

¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Argentina?

Actualmente, existen dos formas de invertir en la Bolsa de Valores de Argentina:

por un lado, a través de nuestro banco

y, por otra parte, creando una cuenta comitente en un bróker.

En el caso de invertir a través de nuestro banco, simplemente debemos comunicarnos con un representante de este para proceder a la apertura de una cuenta de inversiones.

En el caso de registrarnos en un bróker, el procedimiento puede variar levemente según la entidad que elijamos en cuestión. Sin embargo, con algunas diferencias, el proceso de abrir una cuenta en la bolsa de valores es el siguiente:

Completar el formulario del bróker con nuestros datos personales y nuestra dirección.

del bróker con nuestros datos personales y nuestra dirección. Completar los pasos como por ejemplo el de verificación de identidad

de identidad Ingresar nuestros datos básicos como ingresos aproximados, cuanto porcentaje de nuestro dinero destinaremos a invertir, etc.

nuestros datos básicos como ingresos aproximados, cuanto porcentaje de nuestro dinero destinaremos a invertir, etc. Completar el "test del inversor" , ya que será de vital importancia para que un agente nos asesore sobre qué tipo de activos nos conviene invertir.

, ya que será de vital importancia para que un agente nos Al finalizar, debemos leer las condiciones, prestar nuestra conformidad y aceptar las condiciones de contratación y términos legales.

¿Cómo y dónde invertir por primera vez?

Es muy probable que, si invertimos por primera vez, nos encontremos con una cantidad "abrumadora" de activos, por lo que dialogamos con distintos referentes en la materia sobre qué tipo de activos son ideales para un inversor primerizo.

Algunos bancos cuentan con la opción de crear una cuenta de inversiones

"No existe un activo ideal para todos. Depende de la aversión al riesgo que tenga la persona. Por ese motivo, lo primero que se debe hacer es identificar el perfil de riesgo (conservador, moderado, agresivo), su edad, la cantidad de capital disponible para invertir y el horizonte de inversión", explica Diego Matianich, licenciado en economía empresarial y líder del equipo de research de Inversor Global.

Sin embargo, según el experto, independientemente de las características de cada instrumento de inversión, la historia demuestra que, en el largo plazo, las acciones son las que generan los mayores rendimientos.

"Si sabemos identificar acciones de compañías de calidad, a largo plazo son las inversiones más seguras que existen. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a mantener sus inversiones durante 10 años o más. De hecho, una persona de 50 años no tendría la mejor predisposición para invertir a largo plazo", detalla Matianich.

A pesar de esto, el experto insiste en que no hay una respuesta única, ya que depende de una gran cantidad de factores y es la tarea de un asesor financiero identificar las mejores alternativas para cada caso particular.

En paralelo, Ramiro Marra, dueño de Bull Market Brokers, experto en finanzas y legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostiene que los activos ideales para iniciarse en el mundo de las finanzas son los fondos comunes de inversión o los activos de renta fija como las obligaciones negociables.

Según el experto Diego Matianich, en el largo plazo, las acciones son una de las mejores opciones

"Aconsejo los fondos comunes de inversión que son activos administrados por profesionales o bien activos de renta fija (ON, Letras), ya que cuentan con una volatilidad relativamente baja permitiéndonos comprender el movimiento del mercado poco a poco, sin la agresividad que podrían tener otros activos como derivados o renta variable", argumenta.

Por otra parte, Gustavo Neffa, licenciado en economía, especialista en finanzas y socio de Research for Traders y Fin.Guru, explica a iProfesional que todos los bancos han avanzado en materia de inversiones financieras, por lo que una persona puede abrir una cuenta comitente de forma rápida y sencilla.

De esta forma, la principal ventaja que se obtiene al operar con el propio banco es una mayor comodidad, aunque el experto recalca que son algo caros, por lo que siempre es recomendable acudir con gente especializada que nos podrá dedicar un mayor tiempo y enfocarse en nuestros objetivos.

En cuanto a los activos que considera importantes para iniciarse en el mundo de las inversiones, Neffa destaca los fondos comunes de inversión, ya que esto le permite al inversor en diversificar sus inversiones.

Además, es mucho más sencillo para las personas que recién se están iniciando, ya que estos fondos reinvierten automáticamente en este las ganancias. Además, las comisiones ya están incluidas en la cuotaparte.

Otro de los activos que considera interesantes para inversores novatos son las letras del tesoro ajustadas por inflación, como también las que son a descuento (Letes) a 60 días.

Operar directamente desde los bancos es mucho más sencillo, aunque los costos se incrementan

"Son interesantes porque son instrumentos cortos y rinden más que el plazo fijo. Además, en el caso de las Lecer, nos otorgan un ajuste de capital más una tasa de interés, permitiéndonos cubrirnos de la inflación de una mejor manera en comparación con los plazos fijos", argumenta Neffa.

Además, el experto recalca que, en el caso de los bonos, los inversores pueden participar de una posible apreciación del capital.

Finalmente, Agustín Funes, contador público, especialista en finanzas y asesor financiero independiente, argumenta que existen 3 activos ideales para iniciarse en el mundo bursátil.

"En primer lugar considero a la caución bursátil. Es un activo muy bueno para inversores poco experimentados, ya que funciona de una forma similar al plazo fijo, pero le permite inmovilizar el capital por plazos muy cortos, ya que se puede hacer desde un día", detalla Funes.

El experto argumenta que es un activo ideal para las personas que cobran su salario y tienen gastos a corto plazo, por lo que pueden ir haciendo cauciones e ir retirando el dinero a medida que lo necesitan. De esta forma, les permite hacerse de un interés.

"En segundo lugar, concuerdo con los otros expertos que los FCI son ideales para un inversor con poca o nulo conocimiento en inversiones. En mi opinión los más recomendables para un perfil conservador son los Money Market, ya que permite rescatar los fondos en el momento que la persona los necesita", explica.

Según Agustín Funes, la caución es un gran instrumento para "incrementar" indirectamente el salario

Además, Funes destaca que al invertir en FCI se está delegando la administración de cartera en profesionales idóneos en la materia.

"Finalmente, considero que las letras del tesoro también son un buen punto de partida para un inversor novato. Son instrumentos en pesos con vencimientos desde el 31 de agosto y la última colocación es el 19 de mayo del 2023. Tenemos tantas opciones a descuento o las que ajustan por inflación", concluye el experto.

Para Funes, las letras que ajustan por inflación son claves en momentos de alta incertidumbre como los actuales.

¿Qué aconsejan los expertos a los jóvenes que aún no han decidido invertir en la bolsa?

Es de público conocimiento que una gran parte de la población tienen una posición sumamente conservadora con respecto a sus ahorros, por lo que deciden hacer plazos fijos o atesorar dólares.

Frente a este contexto, consultamos a los expertos que consejos les darían a los jóvenes que, por cuestiones culturales, tienen esta postura y no han invertido en la bolsa.

Con un contexto de elevada inflación, los instrumentos que ofrecen un respaldo contra esta gozan de gran popularidad

Para Ramiro Marra, es importante que los jóvenes comiencen a animarse a ingresar al mundo bursátil poco a poco con operaciones reales.

"La emoción más común al comenzar es el miedo, es por eso que mi consejo es empezar de a poco, con calma y con una parte pequeña del capital total, esto para ir comprendiendo al mercado paso a paso sin que las emociones nos dominen", detalla.

Según Marra, la idea es romper el miedo iniciar con el menor riesgo posible.

Por otra parte, Gustavo Neffa les aconseja a los jóvenes buscar alguna ALyC que puedan operar online y tengan facilidad de acceder desde el celular, dispositivo que suelen utilizar a lo largo del día.

"Otro de mis consejos es que busquen capacitase, hacer cursos y buscar información tanto de los mercados locales e internacionales", detalla.

Además, Neffa destaca a las obligaciones negociables y a las acciones, ya que considera que puede ser divertido y atractivo para los más jóvenes.

Según Ramiro Marra, se debe evitar que el miedo o las emociones nos dominen a la hora de invertir

"Creo que los jóvenes pueden incentivarse al invertir en acciones y obligaciones negociables, porque pueden participar del éxito de empresas como Apple, Walmart, Tesla, entre otras. Eso lo incentiva a uno a invertir, no solo en acciones locales, sino en invertir en el exterior. A través de los Cedears podemos invertir en más de 300 empresas", concluye.

En paralelo, Diego Matianich les recomienda a los jóvenes que vayan más allá de las alternativas tradicionales como el atesoramiento de divisas o la constitución de plazos fijos.

"Es cierto que, en países como Argentina, donde hay muchas trabas para el inversor y un problema cambiario que no parece tener solución, el dólar es considerado una inversión. El plazo fijo u otros instrumentos en pesos, puede ser interesante en determinados momentos. No obstante, a largo plazo, es una forma sutil de perder poder adquisitivo", reflexiona.

Asimismo, Matianich coincide plenamente con Gustavo Neffa con respecto a que un gran consejo para los jóvenes es que inviertan en conocimiento sobre el mercado.

Gustavo Neffa afirma que participar del éxito de las grandes empresas puede motivar a los jóvenes a invertir su dinero

"Mi consejo es que inviertan en educación financiera, en especial la contabilidad: es el lenguaje de los negocios. No solo les servirá para entender modelos de negocio exitosos para invertir en acciones de compañías de calidad, sino también para emprender sus propios emprendimientos. El conocimiento hoy marca la diferencia en todo, no solo en los mercados", concluye.

Por otra parte, Agustín Funes les recomienda la búsqueda de instrumentos que no les erosione el poder de compra de sus ahorros, buscando alternativas que puedan superar a la inflación tanto local como internacional.

"Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto en pesos como en dólares existe una elevada inflación en estos momentos, por lo que deben intentar que la inflación no erosione sus ahorros, buscando alternativas que les proporcione una protección contra esta", detalla.

Para Funes, teniendo en cuenta la situación actual del país, tener los ahorros en dólares es lo más conservador, por lo que les sugiere a los jóvenes que busquen formas de que esa cantidad dólares que tienen atesorados se convierta en inversiones para que cada vez tengan más dólares con el paso del tiempo.

Según Agustín Funes, la clave está en invertir el dinero para que esos dólares crezcan con el paso del tiempo

"Cuando tenemos dólares en mano lo que podemos hacer es invertir en obligaciones negociables de empresas argentinas como es el caso de Pampa Energía con vencimiento en 2026", describe el experto.

"El rendimiento anual de dicha obligación es del 8,5% anual con el pago de intereses semestrales. Además, es una alternativa conservadora en dólares bajo ley extranjera, lo que nos proporciona un mayor nivel de seguridad ante la incertidumbre cambiaria de Argentina", añade.

¿Cualquier persona puede invertir en la bolsa?

Como mencionamos a lo largo de la nota, actualmente existe cierto "temor" en las personas de invertir en el mercado de capitales, sobre todo en los sectores medios.

Esto se explica, en gran parte, en que históricamente los sectores medios y bajos, incluyendo sectores de la clase alta, se han centrado en sus trabajos y con el dinero que podían ahorrar, lo destinaban a opciones "seguras" como el atesoramiento de dólares o la constitución de plazos fijos.

De hecho, muchas personas creen que invertir en la bolsa está reservado únicamente para las personas adineradas o con una basta cantidad de conocimiento en la materia, por lo que prefieren (e inculcan a sus pares) a declinarse por opciones muy conservadoras, llegando a considerar al atesoramiento de dólares como una "inversión".

A pesar de la creencia popular, el atesoramiento de dólares no es una inversión

Frente a este contexto, le consultamos a los expertos su opinión al respecto. Gustavo Neffa afirma que cualquier persona puede invertir incluso con poco capital. Además, con el avance de la tecnología, hoy cualquier persona puede crearse una cuenta en una ALyC desde la comodidad de su teléfono.

Por su parte, Diego Matianich coincide con esta visión y agrega: "Cualquier persona puede invertir en bolsa. Lo primero que hay que entender es que la bolsa "no es una timba". Es cierto que el sistema financiero mundial creó las condiciones necesarias para que el pequeño inversor lo vea de esta manera".

"De hecho, es el gran negocio del bróker (cuanto más opera el inversor, más comisiones gana el bróker). Los grandes inversores de todos los tiempos invierten su dinero a largo plazo y buscan rentabilidades a largo plazo", agrega.

Para Matianich, la clave está en no dejarse llevar por el "FOMO" (el miedo irracional a perderse de algo que es tendencia) y tener criterio propio. Además, la clave está en invertir con una visión a largo plazo y siempre con criterio. Estos dos aspectos, según el experto, es el más importante, incluso que las propias inversiones.

Pensar en el largo plazo es la clave del éxito, según Diego Matianich

"No intenten hacerse millonarios de un día para otro mediante la especulación. No es así como se generan los grandes patrimonios. La codicia es un gran enemigo, pero las buenas inversiones necesitan madurar y requieren paciencia", aconseja a los jóvenes.

En línea con esto, Agustín Funes coincide y añade que hoy en día, tan solo con DNI y completando algunos formularios podemos empezar a invertir, generando que sea accesible para muchas más personas, si comparamos con la accesibilidad hace unas décadas atrás, por lo que aconseja aprovechar las ventajas que la tecnología nos ofrece.

"A la hora de completar los formularios es de suma importancia hacer el "Test de inversor". Esto delimita el perfil de riesgo del cliente y en base a ese perfil, que puede ser conservador, moderado o agresivo, el asesor podrá determinar los instrumentos más acordes a ese perfil y, de esa forma, intentar reducir las malas experiencias que podría tener el inversor", expone.

Al hacer el "test del inversor", los expertos pueden armar un plan de acción específico para cada perfil

Además, Funes coincide con Matianich en que los grandes patrimonios no se construyen "de un día para el otro" y que, si deseamos obtener rendimientos elevados, debemos estar dispuestos a asumir grandes dosis de riesgo.

Finalmente, Funes destaca la importancia de contar con un asesor (que en muchos casos no implica un costo adicional para el inversor) que nos guie tanto en las inversiones que hay a disposición o los instrumentos disponibles, como también ayudar al inversor en el manejo de sus emociones a la hora de invertir.

Por último, Ramiro Marra, añade a los comentarios de los demás expertos, que, sin lugar a duda, una de las cosas más hermosas del mercado es que lo formamos entre todos, cada uno con sus objetivos, sus particularidades, sus maneras y demás, haciendo que el mercado sea tan único y amplio.

"Cualquier persona con voluntad y ganas de aprender puede tener éxito. Hay muchos factores para tener en cuenta, más en una economía como la nuestra, pero creo que el punto más relevante está en uno, ya que tener el objetivo personal bien establecido, saber hacia dónde uno quiere ir en el largo plazo es un sostén en muchos momentos de incertidumbre que hay en el mercado", concluye.

¿Cuánto dinero se necesita para invertir en la bolsa?

Como pudimos notar a lo largo de la nota, prácticamente no existe una cantidad mínima para invertir en la bolsa. Además, como sostuvieron los expertos, lo ideal es comenzar con montos relativamente bajos para familiarizarnos con la operatoria.

Según los expertos, lo aconsejable es comenzar a invertir con montos relativamente bajos

Te puede interesar Plazo fijo tradicional versus plazo fijo UVA: cuál es la mejor inversión tras suba de tasas del BCRA

En el caso que deseemos contar con asesoramiento privado, muchos asesores no nos cobran por sus servicios, sino que se dividen la comisión de las operaciones con el bróker (la cual nos cobrará de todas formas contemos o no con un asesor). De esta forma, no se nos incrementará nuestros costos a la hora de operar y podremos contar con ayuda de un experto en todo momento.