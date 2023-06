Ajuste de emergencia: el Gobierno incrementa el cepo al dólar para llegar a diciembre

Fue una semana corta pero intensa, el martes la CNV modificó la operatoria del dólar MEP/CCL con la única intención de administrar los escasos recursos que posee para intervenir en el precio de los dólares libres. El gobierno sabe y reconoce su posición de debilidad, su objetivo principal es poder llegar al fin de su mandato sin que la crisis actual se convierta en estallido y una parte fundamental es evitar que los dólares libres se descontrolen.

Con una inflación del 8% mensual y acelerando, un escenario político incierto, sin reservas y desequilibrios macroeconómicos acumulados de gran magnitud un dólar volando sin control, aunque no sea el libre, deja la economía Argentina al borde del abismo.

Por ello en marzo anunció un canje de bonos intrasector público para tener más instrumentos para poder intervenir, es que con dólares no puede hacerlo, primero porque el acuerdo con el FMI no se lo permite y segundo porque aunque no tuviera esa limitación no tiene dólares ni los va a tener producto de un cepo que cierra las puertas al ingreso de dólares sumado a la peor sequía en décadas que se estima tendrá un costo de entre u$s15.000 y u$s20.000 millones.

Por eso es que devaluar bruscamente como medida aislada no sirve de nada, es más solo provocaría profundizar la crisis actual. Si simplemente devaluar resolviera los problemas que arrastra el país hace años ya deberíamos haber salido dado que lo único que hemos hecho sistemáticamente es depreciar nuestra moneda.

Distinto sería que dentro de un plan integral que busque corregir los desequilibrios, incluya medidas fiscales, monetarias y dentro de ellas una corrección cambiaria. Pero este gobierno no posee un plan, y si lo tiene no estaría dando resultado, tampoco recursos ni genera la credibilidad necesaria para su implementación.

El Gobierno incrementa el cepo al dólar para llegar a diciembre

El Gobierno puede intervenir en el precio del dólar MEP/CCL utilizando bonos AL y globales y lo venía haciendo diariamente, el problema surgió cuando el mercado arbitraba el precio del dólar resultante entre esos activos con otros donde el Gobierno no participaba y tenía un valor mayor.

Mientras uno se pueda dolarizar "libremente" con este MEP/CCL el resto de los dólares no deberían escaparse demasiado

Ese famoso rulo que producía una ganancia aseguraba también implicaba que el mercado estuviera demandando constantemente MEP/CCL oficial y como dijimos anteriormente los recursos del gobierno son limitados.

Por tal motivo la CNV sacó una resolución donde divide los mercados, si compras dólares en el MEP/CCL oficial no los podés vender por 15 días en el MEP/CCL que utiliza otros instrumentos como Letras o Cedears, buscando así desactivar el rulo.

Esto le permitirá administrar mejor el poder de fuego del gobierno para intervenir en los dólares porque debemos entender que la pregunta no es si habrá otra corrida como la vista en abril sino cuándo será la misma. Las condiciones descriptas anteriormente sumada al exceso de pesos que no deja de crecer asegura varios eventos similares de acá hasta fin de año y el gobierno necesita poder suavizar los movimientos.

El resultado de esta nueva reglamentación seguramente será una baja, en un primer momento, del MEP/CCL oficial, algo que ya se empezó a ver el mismo miércoles. Buscará un nuevo nivel de precios y desde allí seguir a la inflación o incluso un poco menos. El gobierno no puede ni quiere que el dólar se quede estable dado que no es consistente con una economía donde el resto de los precios suben al 8% o más mensual.

¿Hasta dónde puede subir el dólar?

Mientras uno se pueda dolarizar "libremente" con este MEP/CCL el resto de los dólares, donde se incluye al blue, no deberían escaparse demasiado. Si puedo comprar dólares a $460 no hay incentivos a pagar $490, salvo que se trate de dinero que no puedo bancarizar por distintas razones.

Cómo impacta esto en nuestras inversiones, por un lado nos obliga a estar atentos a no cruzar entre ambas operaciones a los efectos de tener siempre abierta la posibilidad de dolarizarnos a un menor precio y por el otro mantener un poco más de tiempo nuestras inversiones en pesos para aprovechar las altas tasas dado que se extenderá en el tiempo la intervención, y con ello la posibilidad de acceder a un dólar más barato, por parte del gobierno.

El plan dio más tiempo a aquellos inversores que están en pesos pero piensan en dolarizarse

Obviamente esto implica un riesgo dado que no sabemos, aún luego de estas modificaciones, cuánto es el poder de fuego real del gobierno ni la fuerza con las que se darán las próximas corridas.

Mientras tanto quienes acepten el riesgo y decidan aprovechar las altas tasas en una economía de elevada inflación podrán contar además de los plazos fijos tradicionales y UVA con instrumentos como el TO23 con una TIR de 181% y vencimiento el 17 de octubre del 2023 o un T2X4 que vence en julio del 2024 y rinde inflación más 12%.

No sabemos si el plan llegar logrará su objetivo pero seguramente dio más tiempo a aquellos inversores que están en pesos pero piensan en dolarizarse antes de la llegada del próximo presidente.