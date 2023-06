Por qué con la aplicación del "cepo" a provincias comienza hablarse del "dólar fernet"

Este jueves, según Comunicación A7782 del BCRA, se dispuso que no venderán a las provincias los dólares para afrontar los servicios de la deuda reestructurada, obligando a que, independientemente de su capacidad y voluntad de pago, roleen el 60% de los servicios a vencer. De esta forma, los expertos empiezan a hablar del "Dólar Fernet", ue debería agregarse una larga de tipos de cambio que incluye denominaciones como Coldplay, Qatar, Netflix, Tecno, Soja, entre otros.

La medida iguala el tratamiento cambiario a las provincias con el que ya recibían las empresas privadas. "Las provincias que, en su mayoría, habían reestructurado su deuda en 2020 y ahora, en algunos casos comenzaban a enfrentar los vencimientos de capital, tendrían que decidir entre buscar financiamiento nuevo en moneda dura por no menos del 60% del capital que les vence, o hacer un canje de deuda por un monto equivalente al parámetro indicado, o –implícitamente– conseguir o usar divisas para atender el remanente sin acceder al mercado oficial de cambios", dice un informe de la consultora Quantum, que encabeza el economista Daniel Marx.

En ese marco, los gobernadores de Neuquén y Mendoza, Omar Gutiérrez y Rodolfo Suárez, respectivamente, coincidieron este viernes a la hora de rechazar la medida impuesta por el gobierno nacional, por la cual queda restringido el acceso a dólares oficiales para las provincias.

Luego de que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tildara a la medida de "anti federal", su par mendocino aseguró que "también implica no destinar (esos fondos) a obras o servicios públicos que la provincia necesita". Y anticipó: "Por eso vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas".

¿Una medida hasta fin de año?

El informe de Quantum precisa que para los siete meses que quedan hasta fin de año los vencimientos de capital por títulos emitidos alcanzan u$s 443 millones (netos del pago de capital de Salta, provincia gobernada por el recientemente reelecto gobernador Gustavo Sáenz, que pagó un vencimiento el jueves 1), con lo cual las provincias deberán procurarse u$s266 millones. Los pagos por intereses a vencer en el periodo por esos instrumentos totalizan USD 505 millones (también netos del vencimiento de Salta). Además, hay otras obligaciones con el exterior instrumentadas bajo préstamos.

Las provincias con mayores vencimientos en lo que queda del año son Buenos Aires y Córdoba. La provincia mediterránea, que decidió presentar un amparo ante la Justicia, es la más comprometida en cuanto a plazo, advierte Quantum, pues el 10 de junio debe pagar una amortización de u$s 120,3 millones. También Mendoza adelantó que recurrirá a la Justicia y Neuquén también manifestó su descontento con la medida oficial, aunque no es seguro que interponga algún tipo de medidas.

Schiaretti fue el primer gobernador que rechazó la medida del BCRA y que recurrirá a la Justicia.

Mendoza, de hecho, fue una de las provincias que más criticó la medida oficial, formalizada en la Comunicación A7782 del Banco Central. La administración del radical Rodolfo Suárez tendrá que agenciarse de unos u$s 27 millones, además de los u$s18 millones que en principio le vendería la Nación al tipo de cambio oficial, para pagar un vencimiento de capital de u$s 45 millones que vence el 19 de septiembre.

Tendrá que buscarlos con una brecha cambiaria superior al 100%, lo que en pesos significa un encarecimiento de más de $6.000 millones, por lo bajo, respecto de los cálculos previos, aunque -dicen- "el dinero está". Los dólares que tiene la provincia son en su mayoría los fondos para la la obra "Portezuelo del Viento", que les paró el gobierno nacional.

¿Por qué se habla del "dólar Fernet"?

En ese contexto, Lisandro Nieri, exministro de Hacienda y actual diputado nacional por Mendoza remarcó que, además, "por un insólito capricho de la oposición" (del Frente de Todos) no tiene autorización legal para rolear su deuda". De todos modos, aclaró que "la deuda de Mendoza es absolutamente sostenible" y desde 2015, cuando la UCR recuperó el gobierno provincial, se redujo más de 30%, de u$s1.487 millones a u$s 976 millones en marzo de este año. "La sostenibilidad de la deuda no presenta ningún problema y esto lo refleja con claridad la cotización de los Bonos", subrayó Nieri, quien debido a lo intempestivo de la medida echó dudas sobre "los éxitos" de la gestión del ministro Massa en China. "Si se hubiera alcanzado el resultado que dicen del swap en yuanes por miles de millones, ¿tendría sentido este atropello por tan sólo 300 millones?, se preguntó.

Además, el legislador planteó una cuestión de discriminación y antifederalismo al recordar que para pagar sus vencimientos el Tesoro nacional sí accederá al tipo de cambio oficial que el BCRA le niega a las provincias.

La nueva medida 40/60 que estableció el BCRA para los pagos provinciales, bien puede llamarse "Dólar Fernet" y agregarse una extensa lista de tipos de cambio que incluye denominaciones como Coldplay, Qatar, Netflix, Tecno, Soja, Malbec, Cripto, Lujo, además del CCL, MEP y blue. Y todo, cierra el legislador y exministro de Hacienda mendocino, "por el capricho de no comenzar a desactivar este mamarracho cambiario".

El jueves, cuando el BCRA anunció la medida, los papeles provinciales más golpeados fueron los de la Provincia de Buenos Aires con caídas del 2,6% y los de Córdoba, cuyas cotizaciones cayeron 1 por ciento. "El resto de las jurisdicciones no mostraban variaciones importantes, presumiblemente por la escasa liquidez con que operan", explica el informe de Quantum. La medida oficial busca obligar a las provincias a utilizar dólares que tienen atesorados y que -deslizan fuentes oficiales- suman unos u$s 1.400 millones.

El BCRA dispuso que las provincias que sólo podrán acceder al 40% de los montos de deudas pendientes a vencer

¿Dónde están los dólares?

De acuerdo con la consultora Quantum, "muy probablemente gran parte de esos ahorros estén hoy depositados en bancos locales en cuentas del Banco Central y por lo tanto estén contabilizados en las Reservas Brutas. Su utilización para atender servicios no redundaría en cambios reflejados en la definición de Reservas Internacionales Netas que figura en el Memorando firmado con el FMI y tendría el mismo impacto sobre las reservas brutas que el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios".

La escasez de dólares del Banco Central es el trasfondo de la negociación que la nutrida comitiva encabezada por Massa en China. Economía busca anudar créditos del "Nuevo Banco de Desarrollo" de los BRICS, el bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, proceso que maduraría, en el mejor de los casos, en agosto, el mismo mes de las PASO. Un objetivo cumplido es la ampliación del uso del canje de monedas con el Banco Central de China, paso previo a un último tramo de negociaciones con el FMI para reformatear el agujereado acuerdo vigente y lograr del organismo el desembolso deu$s10.800 millones de una sola vez y no en las 3 cuotas que contempla la letra original, en junio, septiembre y diciembre. Demasiado tarde, para los cálculos financiero s y electorales del gobierno.

Otra evidencia de la falta de dólares fue la decisión del BCRA de no intervenir el jueves en el mercado de bonos, dejando que las cotizaciones de los dólares financieros treparon unos $ 40, hasta la zona de los $480, más cerca del dólar blue.

Mantener los dólares financieros "artificialmente bajos", precisó la consultora Equilibra, le había costado al Central USD 800 millones de reservas netas entre el 25 de abril y el 17 de mayo, a un ritmo de u$s50 millones por día hábil.

Córdoba presentará un amparo contra el BCRA por cepo al dólar

La provincia de Córdoba rechazó la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera.

"La medida imprevista, es discriminatoria y anti federal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias; más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba", advirtió el gobierno de Juan Schiaretti. Por tal motivo, el Gobierno de Córdoba presentará un amparo en la Justicia Federal para que deje sin efecto la disposición.

Argentina firmó la ampliación del uso del canje de monedas con China

¿De qué se trata la medida impuesta por el Banco Central?

En un escenario de reservas netas que ya se encuentran negativas en torno a u$s1.800 millones, el Banco Central (BCRA) endureció aún más el cepo al limitar el acceso al dólar oficial para los pagos de deudas en esa moneda de las provincias. Y, para los analistas, esta nueva restricción puede causar presión sobre los dólares paralelos.

La medida fue aprobada en la reunión que mantuvo este jueves el directorio de la entidad monetaria y dispone que las jurisdicciones provinciales deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.

Por ende, deberán abonar el 60% restante con dólares propios, financiamiento, o a través de la renegociación de plazos con sus acreedores, para evitar un incumplimiento.