Arrancó un mes duro para el BCRA y con nuevo récord del dólar CCL: qué advierte el mercado

Ya sin el impacto de la liquidación del dólar soja 3, el Banco Central logró extender en el inicio de esta semana la racha compradora en el mercado cambiario oficial pero volvió a achicarse significativamente el saldo neto positivo. Las reservas netas internacionales siguen en zona crítica, y son negativas en un rango de entre u$s1.200 y u$s1.500 millones, según los últimos cálculos privados, tras haber estado en un mínimo de -u$s1.800 millones en mayo.

Y en el mercado esperan que continúe el deterioro de las reservas este mes. De acuerdo al economista Pablo Repetto, en la medida que no haya alguna medida que incentive a un mayor ritmo de liquidación, las reservas netas para fin de junio estarán negativas en torno a u$s2.400 millones.

Y es que los analistas plantean que la renovación del swap con China que anunció el viernes el ministro de Economía Sergio Massa en el marco de su gira por ese país, da un respiro a las reservas en el sentido de que alivia la demanda de divisas para pago de operaciones de comercio exterior con esa nación, "pero no resuelve el problema cambiario de fondo".

La preocupación por la escasez de reservas se refleja en la suba de los dólares financieros. El valor del Contado con Liquidación negociado formalmente por pantalla escaló este lunes $17,78 al cerrar $496,78, y alcanzó un nuevo récord. Los operadores cuentan que "se volvió a ver mucha intervención oficial sobre el bono AL30 en el cierre de la rueda para contener a las divisas financieras"

En tanto, el dólar blue bajó $4 y terminó en $486. El analista financiero Gustavo Ber atribuyó esa caída "a la necesidad de pesos estacional" que suele registrarse a principio de mes, mientras que el economista Federico Glustein lo vinculó "a una mayor demanda del dólar oficial de estos primeros días que los ahorristas que pueden van hacia el dólar ahorro que es mas barato que el informal y pueden vender ahí para rulear".

Por eso la mirada del mercado estará enfocada esta semana en la evolución del dólar agro que rige para un conjunto de economías regionales hasta el 31 de agosto, en si hay avances en la negociación con el FMI para adelantar desembolsos previstos este año por u$s10.800 millones, y en las señales políticas en el marco de la definición de los pre candidatos para las PASO.

BCRA alargó el lunes racha compradora, pero el saldo neto positivo fue de apenas u$s6 millones

Reservas: magra compra del BCRA

En la primera rueda ya sin ningún impacto del dólar soja 3, el BCRA arrancó la semana con un saldo positivo neto de u$s 6 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC), lo que implica una fuerte desaceleración respecto a las jornadas previas.. Es la menor compra desde el 10 de mayo último.

De esta manera, la entidad monetaria prolongó la racha compradora por 20 jornadas consecutivas, tras haber cerrado la semana pasada con un saldo favorable de u$s 631 millones.

El BCRA suma en lo que va de junio compras netas por u$s92millones. Al respecto, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "la autoridad monetaria pudo anotar una nueva jornada con compras netas en el mercado, de monto exiguo, pero que sirve para confirmar una secuencia de saldos positivos que le permiten mantener un nivel de ingresos de reservas para los primeros días del mes, algo que no se repetía en plenitud desde la primera semana de enero de este año".

Así, la entidad monetaria acumula en lo que va del año un monto de ventas netas por u$s2.025 millones. La consultora Ecolatina destacó que es "el peor inicio de año para año con cepo cambiario".

Dólar agro: ¿cómo arrancó sin impacto de dólar soja 3?

Los agroexportadores aportaron el lunes divisas por u$s16,654 millones, producto de los ingresos de las economías regionales y lejos de los picos máximos alcanzados en la recta final del dólar soja 3

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.127,5 millones, de los cuales 5.110 millones se obtuvieron durante la vigencia del dólar soja 3, logrando cumplir la meta de u$s5.000 millones que pretendía el gobierno.

Tras fin del dólar soja 3, en el mercado prevén que seguirá cayendo las reservas netas

No obstante, los analistas de PPI evaluaron que "si bien el programa mejoró notablemente cerca de su fin, la cosecha final dejó gusto a poco" y aclararon que "dentro de los u$s5.110 millones está incluido lo vendido por economías regionales (sorgo, cebada y girasol)", por lo cual alegan que, en lo estricto, no se recaudó los u$s5.000 millones vía soja solamente como esperaba el gobierno.

"El target de liquidación de soja de u$s 5.000 millones proyectado por el oficialismo al inicio del dólar agro no se cumplió y vemos con dificultad que se alcancen los u$s9.000 millones que incluyen a las economías regionales (US$4.000 millones aportados por este último grupo, cuyo programa finaliza el 31 de agosto)", auguraron.

Reservas: ¿cuánto es el stock de netas tras fin del dólar soja 3?

De la liquidación que aportó el dólar soja 3, el BCRA solo retuvo el 29%, lo que reflejó la dificultad del BCRA de acumular reservas, en gran medida, por la mayor intervención oficial mediante la compra venta de bonos para mantener contenidos a los dólares financieros.

Según estimó la consultora Anker, desde el 25 de abril la intervención del BCRA en los dólares financieros vía bonos (principalmente el AL30 generó "una pérdida de reservas netas estimada en u$s900 millones".

En sintonía, la consultora FMyA sostuvo que "en mayo el BCRA terminó comprando u$s850 millones pero utilizó u$s900 millones para controlar al dólar paralelo, y las reservas netas siguen negativas en u$s1.150 millones". Y enfatizó: "por eso Massa sigue en la búsqueda de dólares".

Asimismo, en PPI plantearon: "el dólar"soja no evitó que las reservas netas continúen a la baja y que alcancen un mínimo desde diciembre 2015 de casi -u$s1.800 millones (días previos al cierre de esa medida); más bien, solo contuvo la sangría, evitando que fuera más profunda".

Para economistas, renovación de swap con China no soluciona problema cambiario de fondo

Así, en PPI calcularon que las reservas netas "recortaron desde u$s1.226 millones el 12 de abril (inicio del programa) a un estimado de -u$s1.183 millones el viernes 2 de junio. Es decir, cayeron u$s2.409 millones, de los cuales aproximadamente u$s 770 millones se lo atribuimos a la intervención del BCRA para contener los dólares financieros".

En esta marco, en la administradora de fondos proyectan que "la tendencia a la baja de las reservas netas continuaría extendiéndose" dado que "la autoridad monetaria suele ser vendedora neta en el tercer y cuarto trimestre con el agravante de que este año se le suma la sequía y la incertidumbre electoral.

A su vez, en Ecolatina calcularon que "pese a las compras netas, las reservas internacionales netas continuaron con su tendencia decreciente, y cerraron mayo en terreno negativo por cerca de u$s1.300 millones. En tanto que los analistas de Cohen calcularon que "siguen en terreno negativo en aproximadamente u$s1.500 millones".

Reservas: ¿la renovación del swap traerá alivio?

Para los analistas, la renovación del swap con China es una noticia positiva porque trae algo de oxígeno a las alicaídas reservas ya que ayudaría a reducir las intervenciones del BCRA en el MULC porque sirve para el comercio bilateral con ese país, pero no soluciona el problema de fondo que es la falta de divisas, con lo cual no garantiza que haya paz cambiaria este mes. De hecho, aunque el dólar blue este lunes bajó $4 al cerrar en $486, el CCL alcanzó un nuevo récord de $496, y los analistas vislumbran un conjunto de factores en junio que pueden presionar al alza a los dólares paralelos.

En este sentido, Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios prevé que con el fin del dólar soja 3 "se va a notar una presión cambiaria extra para el BCRA con una oferta que se retiró bastante, con una liquidación que no es de la magnitud que había cuando estaba el esquema para la soja, por ende y probablemente lo volvamos a ver vendedor, es más, si uno mira el volumen neto comprador en las primeras tres ruedas de junio fue decreciendo".

En este contexto, el experto afirmó que la renovación del swap con China implica "un alivio al mercado cambiario" porque significa "una menor demanda de divisas en un futuro cercano" en el comercio con ese país pero afirmó que "no soluciona el problema que es la falta de dólares" y "a costa de endeudarse a tasas importantes".

El CCL cerró el lunes a un rédord de $496,78 y aseguran que hay factores que seguirán presionando al alza

No obstante, Vitelli consideró que "aunque el swap sea exitoso y alivie las reservas, la presión cambiaria va a seguir estando en la medida que el tipo de cambio este atrasado, y el mercado se lo va a hacer notar al BCRA, no despeja las dudas que hay con una entidad monetaria que está en sus máximos niveles vendedores de años con cepo, lo cual marca la tendencia que le va a costar revertir en la medida que no se ofrezca otro tipo de cambio diferencial, y allí es donde entra a jugar otro posible dólar soja".

Por su parte, la consultora EconViews sostuvo que la renovación del swap con China "le permitirá a Argentina acceder a otros u$s5000 millones para financiar importaciones de ese país" lo cual "hace que el ‘Plan Llegar incremente su probabilidad de ocurrencia" aunque "no hay garantías porque la fragilidad de la economía es mucho más importante que los u$s5.000 millones que consiguió Massa". Y afirmó que "si el swap resuelve las importaciones con China quedan dólares disponibles para otros meneseteres, desde importaciones de otros lugares o incluso intervención o el pago de los intereses de la deuda que vencen el 9 de julio".

Con la misma lectura, Ber sostuvo que el impacto en el mercado cambiario del swap es "limitado, ayudaría a amortiguar el impacto en las reservas a través de importaciones, a la espera del desembolso del FMI, y/o financiamiento neto" y "libera indirectamente recursos, especialmente con margen para la intervención (de los dólares financieros)".

"Más allá del avance que representa la ampliación del swap con China, los inversores esperan ansiosamente avances en las negociaciones con el FMI que permitan adelantar los desembolsos a fin de intentar mayor llevar tranquilidad así como algún mecanismo que habilite activar intervenciones en los próximos meses ante la menor oferta de divisas y la mayor dolarización", enfatizó.

De igual visión, la economista Natalia Motyl juzgó que la renovación del swap "traería cierta calma en el muy corto plazo", aunque recalcó que "esos yuanes no se pueden convertir, según el último comunicado del BCRA, por lo que no se pueden usar para intervenir el mercado cambiario sino para pagar importaciones chinas".

La analista estimó que "las reservas de rápida disponiblidad están en rojo en u$s 6.000 millones, no hay posibilidad de que el BCRA hoy pueda frenar una corrida contra el peso, eso presiona sobre demanda de peso ya que agudiza la crisis de confianza ante un año electoral". _Y sentenció: "es una medida que trae alivio a la actividad local pero no resuelve el problema cambiario".

Estiman que las reservas netas podría ser negativas a fin de junio en u$s2.400 millones

Así, Motyl sostuvo que más allá del swap, hay un varios factores que pueden presionarán al alza a los dólares paralelos: :"dificultades de negociación con el FMI, menor liquidación de divisas desde el agro, caída de reservas, dato de inflación por arriba del 9% para mayo, y política monetaria más expansiva

Por su parte, los analistas de Delphos esgrimieron que "el gobierno obtuvo algo de aire para amortiguar los efectos de la sequía con la activación de otros uSs 5.000 millones del swap chino para financiar importaciones de ese origen" pero aseveró que "el balance cambiario sigue con fuertes dificultades en la cuenta financiera", que gatilló nuevos ajustes al cepo cambiario".

En este contexto, Repetto proyecta que las reservas netas estarán negativas en cerca de u$s 2.400 millones, porque tras el fin del dólar soja 3 el BCRA "va a estar vendiendo porque nadie va a querer liquidar, a la espera de que aparezca un nuevo tipo de cambio".