Massa afronta la primera licitación de deuda del mes: por qué el resultado será clave para el dólar

El ministro de Economía Sergio Massa enfrentará este miércoles 14 de junio la primera licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que buscará cosechar fondos para cubrir vencimientos por unos $429.000 millones. Para los analistas es una prueba desafiante porque tras el canje de deuda en pesos efectuado la semana pasada casi la totalidad del vencimiento está en manos de inversores privados.

Y es que si bien el canje de deuda en pesos logró una aceptación del 78%, los analistas atribuyen el buen resultado a la alta participación del sector público, ya que calculan que 70% de los títulos involucrados en la operación de conversión estaban en manos del Banco Central y de otros organismos estatales, por lo que estiman que tuvo una baja adhesión del segmento privado, que básicamente fue sostenido por los bancos.

Con el canje de deuda se postergaron vencimientos de deuda por $7,4 billones que estaban previstos entre junio y septiembre de este año, lo que ayuda a disipar los temores de un eventual reperfilamiento de la deuda en pesos en el corto plazo

No obstante, la consultora Eco Go indicó que "en lo que queda del año hay vencimientos con privados $4,2 billones de deuda en pesos, y el perfil sigue concentrado en la inmediatez: en junio y julio quedan pagos por $1,1 billones cada mes, en agosto y septiembre bajan a un promedio de $600.000 millones".

En un contexto de reservas netas negativas, y la mayor dolarización típica en la previa de elecciones, conseguir renovar los vencimientos con los privados en cada licitación será crucial para evitar una mayor presión en los dólares paralelos".

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú de la licitación?

Luego del canje de deuda en pesos, la secretaría de Finanzas elaboró para esta licitación un menú de 6 instrumentos de deuda. Al igual que en las últimas subastas no se ofrecen Ledes a tasa fija, y todas las opciones están indexadas a la inflación o al tipo de cambio oficial.

Economia busca en esta licitación fondos para cubrir vencimientos por $429.000 millones

Nuevamente todos los títulos ofrecidos tendrán vencimiento posterior a las PASO, excepto la Lelite orientada exclusivamente a los Fondos Comunes de Inversión.

En el menú hay una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) que vence el 30 de junio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Además se ofrecen tres Letra del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 18 de septiembre de este año (X18S3), y el 18 de octubre próximo (X18O3), y el 23 de noviembre de 2023 (X23N3)

Brinda también un bono del Tesoro dólar linked, es decir que ajusta por el tipo de cambio oficial, que expira el 30 de abril de 2024 (TV24).

Y un bono DUAL con vencimiento el 30 de agosto de 2024 ((TDG24) que ofrecen cobertura inflacionaria o devaluatoria, lo que más pague al momento de la fecha de vencimiento.

Con este menú, Economía busca inicialmente cosechar $100.00 millones en los instrumentos en moneda local y el equivalente a u$s 225 millones a través de los títulos que ajustan por tipo de cambio. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

En el menú ofrece todos titulos indexados a inflación o a tipo de cambio oficial

Deuda en pesos: ¿qué prevén los analistas?

Pedro Siaba Serrate, jefe de research y estrategia de PPI comentó que "el Tesoro enfrenta un pago de alrededor de $429.000 millones, siendo la mayor parte de este monto explicado por la LECER de junio". Y resaltó que "es relevante tener en cuenta que el 20,9% de los tenedores de esta letra aceptó el canje la semana pasada, por lo tanto, sería lógico suponer que el resto está en manos del sector privado".

De todas formas, el experto dijo que "no nos sorprendería que el equipo de Finanzas vuelva a obtener un resultado positivo, dado que sospechamos que el BCRA persiste comprando títulos en el mercado secundario a otros organismos públicos para que estos vayan con esa liquidez a las licitaciones".

"El menú está en línea a las últimas colocaciones, ofreciendo alternativas indexadas por inflación de corto plazo, y después instrumentos dólar linked o Dual en 2024. Lo llamativo es que ninguno de los títulos del menú de la licitación vence antes de las PASO, por lo cual será una prueba interesante", evaluó.

Por su parte, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, concordó que "la mayor novedad es que este nuevo menú insiste en colocar letras más allá de las PASO, eso es positivo en tanto demora la intervención fuerte del Banco Central", y prevé que en el actual escenario de inflación los títulos CER "a priori parecen ser los instrumentos que mayor demanda tendrán".

El analista financiero Gustavo Ber también cree que "se podría superar satisfactoriamente esta colocación a través de una elevada participación de instrumentos indexados". Y que cree que "el mayor interés entre los títulos de corto plazo estará en las Lecer, donde estarían operando los mayores vencimientos, y entre los más largos hacia los duales, toda vez que la cobertura inflacionaria continua estando entre las preferidas".

Asimismo, un informe de Facimex Valores juzgó que "será una importante licitación ya que el Tesoro necesita conseguir abundante financiamiento en un mes es que la estacionalidad fiscal juega en contra".

La licitación se desarrollará en un escenario donde el dólar blue trepó el miércoles $5 y cerró en $489

¿Por qué la licitación es clave para los dólares libres?

Un informe de GMA Capital remarcó que con el canje de deuda "la amenaza de una explosión de pesos sobre la economía en el corto plazo se hizo más pequeña", aunque advirtió que "el ‘éxito’ de la operación no fue tal entre los inversores privados". Y fundamentó: "Si suponemos que la adhesión de los entes públicos fue total, solo el 26% de los tenedores privados habrían aceptado el canje. Es decir, apenas 1 de cada 4. Esto nos habla una vez más del desinterés de los jugadores no alineados con el gobierno para refinanciarlo y estirar voluntariamente la duración de la deuda en pesos".

En ese marco, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores manifestó que "lo más importante de la licitación va a ser cuánto de la colocación que se logre es privado y cuánto es intra sector público".

"Se estima que casi todo lo que vence está en manos privadas. Si el roll over es 100% pero ese 100% es público lo que va a suceder es que los pesos van a pasar de manos del sector público a manos del sector privado, favoreciendo la dolarización", explicó el analista, en una jornada en la que el dólar blue trepó $5 y cerró en $489.

El analista dijo que "eso es posible que ocurra porque los organismos públicos recibieron muchos pesos del BCRA que compró títulos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con esos títulos entró al canje de la semana pasada". Y enfatizó que "esos pesos que recibió el FGS del BCRA ahora podrían pasar a manos de privados si estos últimos no rollean".

A su vez, el economista Federico Glustein afirmó que "el canje de deuda aliviana parte de la carga" de la deuda en pesos "pero no desactiva la tensión" cambiaria. Y sostuvo que todas las licitaciones, son riesgo para Economía" porque parte de esos recursos s no (se rollean) i van a dólar, lo cual lo hace peligroso".

En sintonía, Garay Méndez aseguró que "el canje solo sirvió para estirar los vencimientos con acreedores públicos más allá de diciembre de 2023, y apenas un par de títulos con privados, pero no descomprimen la situación en la que está envuelta la macro".

El canje de deuda no alivia la presión sobre los dólares paralelos, por eso es clave un buen resultado en la licitación

Asimismo, Siaba Serrate argumentó que "dado que los resultados están exacerbados por la presencia del sector público, tanto en la aceptación del canje o para las licitaciones, lo que en otro momento hubiera sido una buena noticia hoy hay que tomarlo con mayor moderación".

Y es que el analista financiero Christian Buteler aseveró que "el riesgo de estallido de deuda en pesos durante este gobierno no está en que la misma no sea pagada, este gobierno no se irá con un default en la deuda en pesos como el anterior, sino en la presión sobre los dólares financieros que puede llegar a provocar la no renovación de los vencimientos".

Ber coincidió en que el canje no garantiza calma en los dólares paralelos "porque la participación fue principalmente del sector público" y hay otros factores que pueden presionan al blue y a las divisas financieras "en el actual escenario político y económico", entre ellos "la evolución de las reservas netas", la inflación, y la definición de las candidaturas.